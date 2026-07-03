© Foto: Philippe Turpin - PhotononstopDie Oracle-Aktie erlebt ihre längste Verlustserie seit Jahren. Trotzdem sehen Analysten enormes Kurspotenzial. Was hinter dem Widerspruch steckt.Die Aktie des Softwarekonzerns Oracle steckt in einer schweren Krise. Während sich viele Technologiewerte zuletzt erholten, setzte das Papier seinen Abwärtstrend fort. Dennoch zeigen sich Analysten so optimistisch wie selten zuvor. Oracle verlor zuletzt neun Handelstage in Folge und büßte in diesem Zeitraum rund 24 Prozent an Wert ein. Damit erlebt die Aktie ihre längste Negativserie seit Dezember 2021. Am Donnerstag schloss die Aktie erneut im Minus und verlor 1,56 Prozent. Wall Street bleibt außergewöhnlich optimistisch Trotz des Kursverfalls …
Enthaltene Werte: US68389X1054Den vollständigen Artikel lesen
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