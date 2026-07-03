Ethereum hat in den vergangenen 24 Stunden einen Satz nach oben gemacht, um mehr als 5% zugelegt und notiert nun über 1.728 US$. Der Wochengewinn liegt damit bei fast 12%. Was steckt dahinter, und ist das der Startschuss für eine größere Rally? Binance meldet Rekordzahl bei ETH-Abhebungen Auffällig: Auf Binance stiegen die Ethereum-Abhebungstransaktionen auf den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren. An einem einzigen Tag wurden über 166.000 ETH-Transaktionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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