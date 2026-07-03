ETF Analyse der Woche: Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist

Wer auf europäische Standardwerte setzen möchte, kommt an einem ETF Vergleich auf den MSCI EMU Index kaum vorbei. Der Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist bietet Anlegern Zugang zu über 230 großen und mittelgroßen Unternehmen aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Dank niedriger Kosten, physischer Replikation und einer breiten Diversifikation zählt der Fonds zu den interessanten Bausteinen für ein langfristig ausgerichtetes Depot.

Doch ist der ETF auch eine überzeugende ETF Empfehlung? Ein Blick auf Charttechnik, Portfoliozusammensetzung, Kosten und Performance liefert die Antwort.

- Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist - WKN: LYX0XB - ISIN: LU1646360XXX - Ticker: MEF.FR

?? ETF Vergleich: Was zeichnet den Amundi Core MSCI EMU ETF aus?

Der ETF bildet den MSCI EMU Index physisch nach und investiert in große sowie mittelgroße Unternehmen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion.

Die wichtigsten Eckdaten:

?? Index: MSCI EMU

?? 232 Positionen

?? Fondsvolumen: 787 Mio. Euro

?? Gesamtkostenquote (TER): 0,12 - p.a.

?? Physische Replikation

?? Ausschüttend (jährliche Ausschüttung)

Fondswährung: Euro

Damit richtet sich der ETF vor allem an Anleger, die gezielt auf die Entwicklung der Eurozone setzen möchten.

?? ETF Empfehlung: Charttechnik spricht für weiteres Potenzial

Auch aus technischer Sicht präsentiert sich der ETF derzeit in einer starken Verfassung.

?? Wochenchart

?? Seit dem Tief ...

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