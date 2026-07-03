DJ Aktien Schweiz etwas fester - SMI erneut mit Rekordhoch

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat den letzten Handelstag der Woche mit einem kleinen Plus beendet. Der SMI markierte im Verlauf bei 14.427 Punkten erneut ein Rekordhoch. Mit dem schwächeren US-Arbeitsmarkt am Vortag wurden die Zinserhöhungserwartungen in den USA etwas zurückgeschraubt. Jedoch zeigten Daten von LSEG weiter eine Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent für eine Zinserhöhung im Juli und eine Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent im September.

Der SMI verbesserte sich um 0,5 Prozent auf 14.424 Punkte und schloss damit nur knapp unter seinem Tageshoch. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und 6 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 17,76 (zuvor: 27,16) Millionen Aktien.

Unternehmensmeldungen waren zum Wochenausklang dünn gesät. Für die Aktien von Logitech ging es mit der Erholung des europäischen Technologie-Sektors um 1,4 Prozent nach oben. Auslöser waren deutliche Kursgewinne der südkoreanischen Chiphersteller Samsung Electronics und SK Hynix, die sich damit aber lediglich von den kräftigen Verlusten am Donnerstag erholten.

Die Aktien der Index-Schwergewichte zeigten sich mit einer uneinheitlichen Tendenz. Während die Titel von Nestle um 0,1 Prozent zulegten, gaben die Papiere von Roche (-0,3%) und Novartis (-0,1%) leicht nach.

Die Aktien von Julius Bär verbesserten sich um 1,6 Prozent. Peter Burrill wird neuer Chief Financial Officer der Julius Bär Gruppe. Der Manager tritt sein Amt am 17. August an, wie die Schweizer Finanzgruppe mitteilte, er werde auch Mitglied der Geschäftsleitung. Der Manager kommt von Standard Chartered, wo er zuletzt als Interim Group CFO und Mitglied des Group Management Teams tätig war. Bei Julius Bär folgt er auf Evie Kostakis, deren Abgang die Privatbank bereits im April überraschend verkündet hatte.

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July 03, 2026 11:46 ET (15:46 GMT)

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