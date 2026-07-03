Die Übernahme der WKS Group stärkt die Präsenz von Messer in Südostasien

Messer, der größte privat geführte Spezialist für Industrie-, Medizin-, Elektronik- und Spezialgase der Welt, hat die WKS Group übernommen, eine in Singapur ansässige Industriegasplattform, die in Singapur und im Süden Malaysias tätig ist. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Messer meldete im Geschäftsjahr 2025 einen konsolidierten Umsatz von rund 4,5 Milliarden Euro.

Die 1977 in Singapur gegründete WKS Group besteht aus sechs Unternehmen und beschäftigt rund 195 Mitarbeiter in Singapur und Südmalaysia. Durch die Übernahme erweitert Messer seine operative Präsenz in Südostasien und stärkt seinen Zugang zu entscheidenden Industrieclustern in der gesamten Region.

"Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieser Transaktion mit Messer, das aufgrund seiner strategischen Vision ein hervorragender Partner für die WKS Group ist", so Wong Koh Hoi, Gesellschafter der WKS Group. "Wir schätzen die Professionalität und das Engagement, das das JCAI während des gesamten Prozesses gezeigt hat. Seine Expertise war entscheidend für den Erfolg dieser Transaktion."

Das Japan Corporate Advisory Institute, Ltd. ("JCAI") ist ein in Tokio ansässiges Beratungsunternehmen für grenzüberschreitende Fusionen und Übernahmen mit Schwerpunkt auf Japan, Südostasien und Indien.

"Da globale Investoren vermehrt nach Chancen in allen Teilen Asiens suchen, ist der Zugang zu verlässlichen Marktinformationen und den richtigen Partnern mittlerweile ein entscheidender Faktor für den Erfolg von M&A-Transaktionen", so Olimjon Sadinov, Managing Partner beim JCAI. "Das JCAI arbeitet daran, die Transparenz auf den privaten Märkten im asiatisch-pazifischen Raum zu verbessern, indem Unternehmensinhaber im Rahmen eines strukturierten, grenzüberschreitenden M&A-Prozesses mit strategischen Investoren zusammengebracht werden."

Über das JCAI

Das Japan Corporate Advisory Institute, Ltd. ("JCAI") ist ein auf grenzüberschreitende M&A-Beratung spezialisiertes Unternehmen mit Schwerpunkt auf Transaktionen entlang der Achse Japan-Südostasien-Indien. Das JCAI hat seinen Hauptsitz in Tokio und berät Unternehmer, Unternehmen und Investoren bei strategischen M&A-Transaktionen im gesamten asiatisch-pazifischen Raum.

Das JCAI unterhält außerdem "SPEED M&A" in Japan und "BizBank" in der ASEAN-Region und unterstützt damit eines der größten M&A-Netzwerke Japans mit mehr als 20.000 Mitgliedern.

Hauptsitz: Holland Hills Mori Tower, 13. Etage, 5-11-1 Toranomon, Minato-ku, Tokio

Representative Director: Takahiro Jono

Website: https://jcai.co.jp/

LinkedIn: https://jp.linkedin.com/company/jcai-ltd

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