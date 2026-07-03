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Das TRON Netzwerk erreichte am 23. Juni mit 3,93 Millionen aktiven Adressen einen neuen Rekord und ließ dabei BNB Chain, Solana und Ethereum hinter sich. Am 1. Juli kaufte das an der Nasdaq notierte Unternehmen Tron Inc erneut TRX nach und hob seinen Bestand auf über 703 Millionen Token. Der Tron Kurs liegt trotz dieser Nachfrage bei rund 0,32 Dollar und damit nahe seinem höchsten Stand seit zwei Jahren. Viele Anleger fragen sich, warum ein reguliertes Unternehmen täglich Millionen in einen Coin steckt, dessen Preis sich kaum bewegt. Die Antwort steckt in den Zahlen des Netzwerks, das mehr Stablecoins abwickelt als jede andere Kette. Dieser Artikel zeigt, wohin führende Prognosedienste den Tron Kurs für Ende 2026 sehen. Er erklärt, welche Rolle der geplante Start des quantensicheren Testnetzes dabei spielt. Er zeigt auch, warum ein hoher Marktwert die möglichen Gewinne von hier aus begrenzt. So erhalten Sie ein klares Bild davon, was den Tron Kurs in den kommenden Monaten bewegen kann.

Tron Kurs erhält Rückenwind, weil die Netzwerkaktivität Rekorde bricht

Am 23. Juni verzeichnete TRON 3,93 Millionen aktive Adressen an einem einzigen Tag und lag damit vor BNB Chain, Solana und Ethereum. Das Netzwerk hält mehr als 90 Milliarden Dollar an Stablecoins und wickelt jedes Quartal ein Volumen im Billionenbereich ab. Diese Nutzung ist der eigentliche Grund, warum große Anleger den Coin seit Monaten genau beobachten. Tron Inc kauft weiter zu Marktpreisen zu und führt inzwischen einen Firmentresor mit über 703 Millionen TRX. Dieses Verhalten ähnelt dem, was erfahrene Investoren oft vor einer größeren Bewegung zeigen.

Der Tron Kurs liegt aktuell bei rund 0,32 Dollar, was einem Marktwert von etwa 30 Milliarden Dollar entspricht und Platz acht bedeutet, laut CoinMarketCap. Der Prognosedienst Changelly sieht den Kurs für Ende 2026 in einer Spanne von 0,35 bis 0,57 Dollar. Das quantensichere Testnetz von TRON liegt im Zeitplan für das zweite Quartal, das Mainnet ist für das dritte Quartal geplant.

Dieser Schritt könnte TRON zur ersten großen Blockchain machen, die gegen künftige Rechenangriffe geschützt ist. Der eine Milliarde Dollar schwere KI Fonds von Justin Sun und der Vergleich mit der US Börsenaufsicht aus dem März 2026 stützen die Aussichten weiter. Für 2027 deuten die Modelle auf 0,70 bis 0,89 Dollar hin.

Das sind solide Gewinne, doch ein Marktwert von 30 Milliarden Dollar hält die möglichen Zuwächse bei geschätzten 50 bis 80 Prozent. Genau hier stellt sich für viele Anleger die entscheidende Frage. Wenn jedes Modell für den Tron Kurs auf Gewinne zeigt, die eine große Marktkapitalisierung ausbremst, wo bilden sich dann die größten Renditen? Die Aufmerksamkeit richtet sich zunehmend auf junge Projekte, die bereits ein funktionierendes Produkt vorweisen und noch vor der ersten großen Börsennotierung stehen. Eines dieser Projekte fällt derzeit besonders auf, weil es einen laufenden Handelsplatz mit einem nahenden Binance Start verbindet.

Was Pepeto ist und warum der Handelsplatz jetzt Beachtung findet

Der Coin steht für ein Netzwerk mit echter Nutzung, doch seine Größe begrenzt die Geschwindigkeit möglicher Gewinne. Wer nach einem Einstieg mit mehr Spielraum sucht, stößt in diesem Umfeld auf Pepeto. Denn der Architekt hinter dem ursprünglichen Pepe Coin baute eine laufende Börse auf, bevor der Vorverkauf überhaupt startete.

Die meisten frühen Token bitten ihre Käufer, ein Produkt zu finanzieren, das es noch gar nicht gibt. Pepeto betreibt dagegen bereits die Werkzeuge, die Kapital schützen und Token ohne Gebühr zwischen Blockchains bewegen. Die kettenübergreifende Brücke verschiebt Vermögenswerte ohne Kosten zwischen Netzwerken und hält den vollen Wert in der Wallet des Besitzers. Der Risikoprüfer kontrolliert jeden Vertrag, bevor ein Token ihn erreicht, und erkennt die Fallen, die Wallets leeren sollen. Der Vorverkauf gilt als sicher, weil die Prüfstelle SolidProof den gesamten Programmcode der Pepeto Börse geprüft und bestätigt hat, bevor der Vorverkauf öffnete.

Zum Preis von 0,0000001871 Dollar hat der Vorverkauf bereits über 10 Millionen Dollar von Wallets eingesammelt, die keine Börsennotierung brauchten, um den Wert eines funktionierenden Handelsplatzes zu erkennen. Laut Analysten könnte der nahende Binance Start ein erhebliches Vervielfachungspotenzial freisetzen, sobald die Kursbildung für das Angebot von 420 Billionen Token beginnt. Ein früherer Binance Experte im Team stützt diesen Zeitplan. Der Vorverkauf schließt am Tag der Notierung endgültig, und erst danach eröffnet die Börse die Bewegung, auf die sich frühe Wallets ausgerichtet haben.

Anders als bei reinen Versprechen lässt sich diese Technik schon heute öffentlich nachprüfen. Für Anleger, die den Coin verfolgen, verschiebt sich der Blick damit von der reinen Prognose hin zu einem Einstieg mit kleinem Marktwert. Die folgende Einordnung zeigt, wie sich dieser Einstieg zum Ausblick von TRX verhält.

Fazit zum Tron Kurs

Der Tron Kurs steht für die Geschichte der Stablecoin Abwicklung und für 390 Millionen Konten, die echte Nutzung belegen. Doch der Einstieg, bei dem die Börse bereits läuft, der Marktwert klein genug für kräftige Bewegungen ist und der Binance Start täglich näher rückt, weist weiter auf Pepeto. Mehr als 10 Millionen Dollar flossen im schwächsten Monat des Jahres 2026 in den Vorverkauf. Wer diesem Signal folgte, gehört oft zu den Anlegern, die später auf ihren frühen Einstieg zurückblicken. Die Zahlen des Vorverkaufs zeigen, dass das Kapital bereits in Bewegung ist. Zwischen diesem Moment und dem Schließen der Notierung bleibt nur ein schmales Zeitfenster.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Verändert der Rekord bei den TRON Konten den Tron Kurs für 2026?

Der Rekord bestätigt eine starke Akzeptanz, doch ein Marktwert von rund 30 Milliarden Dollar begrenzt die prozentualen Zuwächse. Prognosedienste sehen den Tron Kurs bis Ende 2026 in einer Spanne von 0,35 bis 0,57 Dollar, gestützt auf ein Netzwerk, das mehr Stablecoins abwickelt als jede andere Kette. Die laufenden Käufe von Tron Inc stützen den Kurs, heben diese Grenze aber nicht auf.

Ist Pepeto eine mögliche Alternative für größere Renditen?

Pepeto betreibt eine funktionierende Börse, die der Architekt hinter dem ursprünglichen Pepe Coin aufgebaut hat. Die Prüfstelle SolidProof hat jeden Vertrag geprüft, und mehr als 10 Millionen Dollar bestätigen die Überzeugung früher Anleger. Weitere Angaben finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.