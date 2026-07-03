Verbesserung der Bildqualität und der visuellen Wahrnehmung bei Systemen mit beweglicher Kamera

VeriSilicon (688521.SH) hat heute seine leistungsstarke CPP2000-IP für die Kameranachbearbeitung (CPP) vorgestellt und damit die Bildsignalverarbeitungslösungen (ISP) des Unternehmens um fortschrittliche Nachbearbeitungsfunktionen erweitert. Durch die Verbesserung der Bildqualität und der visuellen Wahrnehmung in mobilen Bildverarbeitungsszenarien ermöglicht CPP2000 eine zuverlässigere Bildverarbeitungsleistung in der Robotik, bei Drohnen und anderen mobilen Bildverarbeitungsanwendungen.

CPP2000 vereint mehrere Bildverarbeitungstechnologien und kann die von Bildsignalprozessoren ausgegebenen YUV-Bilder optimieren. Die IP unterstützt die Bild- und Videoverarbeitung mit einer Auflösung von bis zu 8K und bietet zahlreiche Hardware-Konfigurationsoptionen, um den vielfältigen Anforderungen hinsichtlich Leistung, Energieverbrauch, Fläche (PPA) und Latenz in verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. CPP2000 nutzt das kombinierte Zusammenspiel mehrerer Bildverarbeitungstechnologien, darunter bewegungskompensierte zeitliche Filterung, fortschrittliche räumliche Rauschunterdrückung, Chroma-Anpassung und dynamische Kontrastverbesserung sowie Kantenverstärkung. Zusammen ermöglichen diese Technologien eine umfassende Optimierung von Bildrauschen, Schärfe, Kontrast und Detailerhaltung. Dadurch werden die Bildstabilität und die visuelle Leistung in mobilen Bildgebungsszenarien verbessert und gleichzeitig hochwertige Bildeingaben für nachfolgende Anwendungen der visuellen Wahrnehmung und der industriellen Bildverarbeitung bereitgestellt.

"Um eine hohe Bildqualität für Roboter und Drohnen zu gewährleisten, ist eine ganzheitliche Bildgebungsstrategie erforderlich, die über den Bildsignalprozessor hinausgeht und eine fortschrittliche Nachbearbeitung der Kamerabilder umfasst. Hochwertige Bilder sind nicht nur für die visuelle Wiedergabetreue entscheidend, sondern auch für eine zuverlässige KI-Wahrnehmung, Navigation und Entscheidungsfindung. Da die Robotik der nächsten Generation zunehmend auf Bildsensorik setzt, wächst die Nachfrage nach hochwertigen Bildern weiter, wodurch eine umfassende Bildverbesserung für eine robuste Bildverarbeitungsleistung immer wichtiger wird", sagte Weijin Dai, Chief Strategy Officer, Executive Vice President und General Manager der IP-Sparte bei VeriSilicon. "Der CPP2000 begegnet diesen Herausforderungen mit fortschrittlichen Technologien zur Nachbearbeitung von Kameradaten, die die Bildqualität in anspruchsvollen Szenarien mit bewegten Kameras deutlich verbessern. In Kombination mit unserem umfassenden Portfolio an Bildverarbeitungslösungen ermöglicht der CPP2000 unseren Kunden die Entwicklung robuster, intelligenter und energieeffizienter Bildverarbeitungssysteme für die Robotik der nächsten Generation, Drohnen und andere mobile Bildverarbeitungsanwendungen."

Über VeriSilicon

VeriSilicon ist ein führendes börsennotiertes Unternehmen, das maßgeschneiderte Halbleiterlösungen anbietet und dabei auf sein umfassendes, firmeneigenes Portfolio an Halbleiter-IPs zurückgreift. Weitere Informationen finden Sie unter www.verisilicon.com

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