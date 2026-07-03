Die wertsteigernde Übernahme beschleunigt das Wachstum und stärkt Krakens Position als globaler Anbieter missionskritischer Unterwasser-Aufklärungslösungen für die maritime Sicherheit und die Offshore-Energiebranche

TORONTO, July 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kraken Robotics Inc. ("Kraken" oder das "Unternehmen") (TSX-V: PNG, OTCQB: KRKNF) hat heute den Abschluss der bereits angekündigten Übernahme der Covelya Group Limited ("Covelya Group") für rund 615 Mio. CAD bekannt gegeben. Der endgültige Kaufpreis unterliegt den üblichen Anpassungen zum Vollzugszeitpunkt. Sofern nicht anders angegeben, sind alle in dieser Pressemitteilung genannten Geldbeträge in kanadischen Dollar (CAD) ausgewiesen.

ERKLÄRUNG DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

"Mit dieser Übernahme stärkt Kraken seine Position als globaler Anbieter missionskritischer Unterwasser-Aufklärungslösungen mit doppeltem Verwendungszweck", so Greg Reid, CEO von Kraken Robotics. "Seit der Ankündigung der Transaktion haben wir viel positives Feedback von unseren Kunden erhalten. Sie freuen sich darauf, gemeinsam mit unseren fusionierten Ingenieurteams integrierte Unterwassertechnologielösungen zu entwickeln. Wir heißen unsere neuen Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen und freuen uns auf die zahlreichen Chancen, die dieser Zusammenschluss eröffnet. Kraken und die Covelya Group vereinen sich ergänzende Produkte, technologische Kompetenzen und Kundenbeziehungen. Wir sind überzeugt, dass diese Kombination das Wachstumspotenzial von Kraken stärkt und die langfristigen Perspektiven des Unternehmens weiter verbessert. Zusätzlichen Rückenwind erhält dieser positive Ausblick durch die weltweit steigenden Verteidigungsausgaben - insbesondere durch die zunehmenden Investitionen in autonome Unterwassersysteme."

STRATEGISCHE BEGRÜNDUNG

Die Übernahme steht im Einklang mit der Strategie von Kraken, mit einem Portfolio an Dual-Use-Technologien und einer innovationsgetriebenen Unternehmenskultur nachhaltigen Mehrwert für seine Kunden zu schaffen. Wie bereits angekündigt, umfassen die strategischen Vorteile der Übernahme für Kraken Folgendes:

Ausbau engerer Kundenbeziehungen im schnell wachsenden Markt für Verteidigung und maritime Überwachung.

Erweiterung des Produktportfolios sowie des adressierbaren Gesamtmarkts von Kraken im Bereich der Unterwassertechnologie.

Aufbau strategischer Standorte zur geografischen Expansion und zur stärkeren Diversifizierung des Geschäfts.

Stärkung der technischen Kompetenzen durch ein erfahrenes Ingenieurteam und hochmoderne Anlagen.

Finanzielle Wertsteigerung über alle wesentlichen Kennzahlen hinweg, einschließlich erwarteter Kostensynergien in Höhe von 10 Mio. CAD innerhalb von 24 Monaten.



NEUE PRODUKTIONSAUFTRÄGE UND AKTUALISIERTE FINANZPROGNOSE FÜR 2026

Seit der Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal 2026 am 28. Mai 2026 haben Kraken und Covelya zusätzliche Produktionsaufträge im Wert von rund 13 bzw. 17 Mio. CAD erhalten. Damit beläuft sich das Volumen der im Jahr 2026 bekanntgegebenen Aufträge auf rund 110 Mio. CAD für Kraken und rund 182 Mio. CAD für die Covelya Group. Die mit diesen Aufträgen verbundenen Bruttogewinnmargen liegen im historischen Durchschnitt.

Kraken hat seine Prognose für das Jahr 2026 aktualisiert, um dem Abschluss der Übernahme am 2. Juli 2026 sowie der Integration der Covelya Group Rechnung zu tragen. In der bisherigen Prognose des Unternehmens waren diese Faktoren noch nicht berücksichtigt.

Nachstehend finden Sie eine Übersichtstabelle mit einem Vergleich zur bisherigen Prognose von Kraken für das Jahr 2026. Es wird erwartet, dass sich der Umsatz im Jahr 2026 auf die zweite Jahreshälfte konzentriert.

($ 000s) 2025

Actual Prior 2026

Guidance Range New 2026

Guidance Range Low High Low High Consolidated Revenue $ 102,210 $ 165,000 $ 175,000 $ 290,000 $ 320,000 Adjusted EBITDA1 $ 24,693 $ 40,000 $ 50,000 $ 65,000 $ 75,000 Adjusted EBITDA Margin2 24 % 24 % 29 % 22 % 23 % Capital Expenditures/Intangible Assets $ 30,294 $ 15,000 $ 18,000 $ 27,000 $ 33,000

Wie bereits bei der Bekanntgabe erläutert, wird erwartet, dass sich die Übernahme positiv auf alle wesentlichen Finanzkennzahlen auswirkt und - unter Berücksichtigung der vollen Auswirkungen der erwarteten Kostensynergien - im Jahr 2027 zu einem Anstieg des Gewinns je Aktie im niedrigen bis mittleren zweistelligen Prozentbereich führt.

Das Unternehmen verfügt weiterhin über eine solide Bilanz mit einer minimalen Nettoverschuldung nach Inanspruchnahme der neuen Kreditfazilität (wie unten definiert) sowie über die finanzielle Flexibilität, um künftige Wachstumschancen zu finanzieren.

FÜHRUNGSTEAM UND ORGANISATIONSSTRUKTUR

Im Zuge der Integration der Covelya Group und ihrer Tochtergesellschaften führt Kraken eine neue Organisationsstruktur ein und verstärkt sein Führungsteam.

Die neue Struktur wird aus der Kraken Group bestehen, die für die finanzielle und organisatorische Steuerung verantwortlich sein wird, sowie aus dem klar abgegrenzten operativen Geschäftsbereich Kraken Robotics, dessen Geschäftsbereiche auf operative Exzellenz, strategische Umsetzung und finanzielle Leistung ausgerichtet sein werden. Diese Veränderungen zielen darauf ab, die Stärken und Talente beider Organisationen zu vereinen und gleichzeitig eine effizientere und skalierbare Plattform für nachhaltiges langfristiges Wachstum zu schaffen.

Im Zuge dieser organisatorischen Veränderungen wurde Bernard Mills zum President von Kraken befördert. Herr Mills verfügt über umfassende Erfahrung in der Führung großer Organisationen und der Steigerung der operativen Leistungsfähigkeit. Vor seinem Eintritt bei Kraken war Herr Mills CEO und Geschäftsführer von Stelia North America, einer Tochtergesellschaft der Airbus Group im Bereich fortschrittlicher Werkstoffe. Zuvor war er President von Ultra Sonar Systems, wo er eine globale Organisation mit mehr als 850 Mitarbeitenden leitete.

Die neue Konzernleitung der Kraken Group setzt sich wie folgt zusammen:

Greg Reid - Chief Executive Officer (CEO)

Bernard Mills - President (ehemals Kraken EVP Defence)

Joe Mackay - Chief Financial Officer (CFO)

Terra Penrose - Chief People Officer (CPO)

John Salama - Chief Information Officer (CIO)

Andrew Griffin - Chief Legal Officer (CLO) (ehemals Kraken Director Legal)

Zum Führungsteam, das gemeinsam mit Bernard im operativen Geschäft von Kraken Robotics tätig sein wird, gehören:

Simon Partridge - EVP Technology (ehemals Vorsitzender der Covelya Group)

Dr. Graham Brown - EVP Products (ehemals Geschäftsführer der Covelya Tochtergesellschaft Sonardyne International)

Gary Moynehan - EVP für Unternehmensleistung (zuvor CFO der Covelya Group)

David Shea - EVP für Strategie und Wachstum (zuvor EVP Products and CTO bei Kraken)

EVP Systems & Services ist eine neu geschaffene Position, die derzeit noch unbesetzt ist; das Unternehmen befindet sich bereits in einer fortgeschrittenen Phase des Auswahlverfahrens



Dieses Team vereint umfassende Fachkompetenz in den Bereichen Technologie, Betrieb und Wachstumsinitiativen und wird die Integration sowie die zukünftige Expansion des fusionierten Unternehmens vorantreiben.

Nat Spencer, Chief Operations Officer (COO), wird Kraken Ende Juli verlassen, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu widmen. Das Unternehmen dankt Herrn Spencer für seinen bedeutenden Beitrag zum Erfolg von Kraken in den vergangenen Jahren und wünscht ihm für seine berufliche Zukunft alles Gute.

Kraken arbeitet derzeit mit einem eigens eingesetzten Integrationsteam an einem Integrationsplan und wird mit der Zusammenführung von Mitarbeitenden, Systemen, Finanzen, Vertrieb und operativen Abläufen beginnen, um potenzielle Umsatz- und Kostensynergien zu realisieren. Wie bereits angekündigt, strebt Kraken innerhalb der ersten 24 Monate Kostensynergien von rund 10 Mio. CAD an.

DETAILS ZUM ABSCHLUSS UND ZUR UMWANDLUNG DER ZEICHNUNGSBESTÄTIGUNGEN

Der Kaufpreis für die Übernahme in Höhe von rund 615 Mio. CAD bestand - vorbehaltlich der Anpassungen zum Abschluss - aus rund 480 Mio. CAD in bar sowie rund 135 Mio. CAD in Form von 15.882.352 neu ausgegebenen Stammaktien von Kraken (jeweils eine "Stammaktie") zu einem fiktiven Ausgabepreis von 8,50 CAD je Stammaktie an die Aktionäre der Covelya Group.

Der Baranteil des Kaufpreises wurde aus dem Nettoerlös der von Kraken im Rahmen eines "Bought Deal" durchgeführten öffentlichen Emission von Zeichnungsscheinen (die "Zeichnungsscheine") im Volumen von 402,5 Mio. CAD, die am 12. März 2026 abgeschlossen wurde, den auf diesen Nettoerlös angefallenen Zinsen sowie aus Mitteln der neuen Kreditfazilität finanziert.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Übernahme hat Kraken zudem Änderungen an seiner bestehenden Kreditfazilität vorgenommen. Dazu gehören unter anderem die Einrichtung einer neuen zugesagten, besicherten, nicht revolvierenden Laufzeitkreditfazilität in Höhe von 125 Mio. CAD (die "neue Kreditfazilität"), die Erhöhung der bestehenden revolvierenden Kreditfazilität von 35 Mio. CAD auf 60 Mio. CAD sowie die Verlängerung ihrer Laufzeit bis März 2031. Das Unternehmen hat die neue Kreditfazilität vollständig in Anspruch genommen. Die daraus erzielten Mittel wurden zur Finanzierung eines Teils der Barzahlung für die Übernahme verwendet.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Übernahme hat jeder Inhaber von Zeichnungsscheinen automatisch und ohne Zahlung einer zusätzlichen Gegenleistung oder weitere Maßnahmen Anspruch auf eine Stammaktie für jeden gehaltenen Zeichnungsschein.

Der Handel mit den Zeichnungsscheinen wird voraussichtlich ausgesetzt, das vom Zeichnungsschein-Agenten geführte Übertragungsregister geschlossen und die Zeichnungsscheine mit Wirkung zum heutigen Handelsschluss von der TSX Venture Exchange (der "TSXV") aus dem Handel genommen. Die gemäß den Bedingungen der Zeichnungsscheine auszugebenden Stammaktien werden voraussichtlich ab morgen an der TSXV gehandelt.

Nach Abschluss der Übernahme und der Ausgabe der Stammaktien im Zusammenhang mit den Zeichnungsscheinen wird der Verkäufer der Covelya Group etwa 4 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien halten. Diese unterliegen einer Sperrvereinbarung, nach der jeweils ein Drittel der Stammaktien 12, 18 bzw. 24 Monate nach dem Abschluss der Übernahme freigegeben wird.

Kraken plant, seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 Ende August 2026 und seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026, die den Beitrag der Covelya Group enthalten werden, Ende November 2026 zu veröffentlichen. Nach dem Abschluss der Übernahme beabsichtigt Kraken, die Notierung seiner Stammaktien an der Toronto Stock Exchange ("TSX") zu beantragen, vorbehaltlich der Erfüllung der geltenden Notierungsanforderungen der TSX und der entsprechenden Genehmigung durch die TSX. Das Unternehmen geht davon aus, dass dieser Prozess bis Ende 2026 oder Anfang 2027 abgeschlossen sein wird.

Abbildung 1: Kraken Robotics gibt den Abschluss der strategischen Übernahme der Covelya Group bekannt

NICHT-IFRS-KENNZAHLEN

Das Unternehmen verwendet in dieser Pressemitteilung bestimmte nicht nach IFRS definierte Finanzkennzahlen und sonstige Nicht-IFRS-Kennzahlen, darunter das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge, den Bruttogewinn, die Bruttogewinnmarge, den bereinigten Jahresüberschuss und das Betriebskapital. Nach Auffassung der Unternehmensleitung ermöglichen nicht nach IFRS definierte Finanzkennzahlen und sonstige Nicht-IFRS-Kennzahlen den Anlegern - als Ergänzung zu den nach IFRS ermittelten Kennzahlen - eine fundiertere Beurteilung der zugrunde liegenden Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Nicht nach IFRS definierte Finanzkennzahlen und sonstige Nicht-IFRS-Kennzahlen haben keine nach IFRS standardisierte Bedeutung und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Sie dienen ausschließlich der Bereitstellung zusätzlicher Informationen und sollten weder isoliert betrachtet noch als Ersatz für nach IFRS ermittelte Leistungskennzahlen herangezogen werden.

In dieser Pressemitteilung verwendet das Unternehmen die folgenden Nicht-IFRS-Kennzahlen in Bezug auf seine Geschäftstätigkeit: das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge. Eine Erläuterung der Zusammensetzung und Aussagekraft dieser Kennzahlen sowie Überleitungsrechnungen auf die jeweils am ehesten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen, die im Jahresabschluss des Unternehmens ausgewiesen sind, finden Sie im Abschnitt "Nicht-IFRS-Kennzahlen" des Lageberichts (Management's Discussion and Analysis, "MD&A") des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr. Dieser Abschnitt ist durch Verweis Bestandteil dieser Pressemitteilung und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.

ÜBER KRAKEN ROBOTICS INC.

Kraken Robotics ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der Meerestechnologie, das Unterwasseraufklärung durch fortschrittliche Sensoren, Software und integrierte Systeme neu definiert. Das Unternehmen bedient die Märkte Verteidigung, Offshore-Energie und Meeresforschung und liefert verwertbare Erkenntnisse für anspruchsvolle Unterwasserumgebungen. Die integrierten Unterwasserlösungen von Kraken umfassen Sonar-, Navigations-, Ortungs-, Bildgebungs-, Energieversorgungs-, Kommunikations-, Überwachungs- und Datenanalyse-Technologien.

Am 2. Juli 2026 hat Kraken Robotics die Covelya Group übernommen und damit Sonardyne, EIVA, Forcys, Voyis und Chelsea Technologies unter einem gemeinsamen Dach zusammengeführt. Gemeinsam bündeln die Unternehmen hochqualifizierte, weltweit tätige Teams, die sich dafür einsetzen, komplexe Herausforderungen unter Wasser mit erstklassigen Dual-Use-Technologien zu lösen.

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ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Werden in dieser Pressemitteilung im Zusammenhang mit dem Unternehmen Begriffe wie "könnte", "würde", "dürfte", "wird", "beabsichtigen", "planen", "erwarten", "voraussehen", "glauben", "anstreben", "vorschlagen", "schätzen" oder ähnliche Formulierungen verwendet, dienen diese der Kennzeichnung zukunftsgerichteter Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem in Bezug auf: die Auswirkungen der Übernahme auf die geschäftliche und finanzielle Entwicklung des Unternehmens; die erwarteten Vorteile und die strategische Begründung der Übernahme; erwartete Kostensynergien in Höhe von rund 10 Mio.CAD innerhalb von 24 Monaten; einen erwarteten Anstieg des Gewinns je Aktie im niedrigen bis mittleren zweistelligen Prozentbereich im Jahr 2027; Geschäftsziele; erwartetes Wachstum des Unternehmens; erwartete Produktions- und Dienstleistungsaufträge; Entwicklungen im Bereich maritime Sicherheit sowie die zunehmende Bedeutung der Minenabwehr; neue Produktangebote; Erwartungen hinsichtlich Geschäftsergebnissen, Performance, Projekten und Geschäftschancen sowie finanzieller Ergebnisse; die Prognose für 2026 (einschließlich konsolidierter Umsätze, bereinigtem EBITDA, bereinigter EBITDA-Marge sowie Investitionsausgaben und immateriellen Vermögenswerten) und sonstiger Finanzschätzungen; erwartete Handelsaktivitäten und Zeitpläne im Zusammenhang mit Stammaktien und Zeichnungsscheinen; die Integration der Covelya Group einschließlich organisatorischer Anpassungen; sowie die geplante Notierung der Stammaktien an der TSX. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Solche Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider, die auf bestimmten wesentlichen Annahmen und Faktoren beruhen und Risiken sowie Unsicherheiten unterliegen. Dazu zählen unter anderem Veränderungen der Markt- und Wettbewerbsbedingungen, staatliche oder regulatorische Entwicklungen, die allgemeine wirtschaftliche Lage, die erwarteten Vorteile der Akquisition, die erfolgreiche Integration der Covelya Group, die Realisierung erwarteter Synergien, makroökonomische Unsicherheiten, die Fähigkeit des Unternehmens, die Notierungsanforderungen der TSX zu erfüllen, der Erhalt erforderlicher behördlicher Genehmigungen sowie weitere Faktoren, die in den von der Gesellschaft von Zeit zu Zeit bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Offenlegungsunterlagen beschrieben sind, einschließlich des jüngsten Jahresinformationsformulars im Abschnitt "Risikofaktoren", der Quartals- und Jahresberichte sowie weiterer ergänzender Informationen, die im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Weitere Risiken und Unsicherheiten, die dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder die derzeit als nicht wesentlich eingeschätzt werden, könnten sich ebenfalls nachteilig auf das Unternehmen auswirken. Zahlreiche Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Geschäftsentwicklung oder die Leistung des Unternehmens wesentlich von den in dieser Pressemitteilung dargestellten Erwartungen abweichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die vorstehend genannten. Diese Faktoren sollten nicht als erschöpfend angesehen werden. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Unsicherheiten eintreten oder sich die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen; entsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.

Die Prognose für das Jahr 2026 wird zum Stand vom 2. Juli 2026 bereitgestellt, um Analysten und Aktionären als Orientierung für ihre jeweiligen Einschätzungen des am 31. Dezember 2026 endenden Geschäftsjahres zu dienen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass die Verwendung dieser Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Diese Informationen stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar, die auf zahlreichen Schätzungen und Annahmen über zukünftige Ereignisse beruhen. Die tatsächlichen Ergebnisse können hiervon abweichen, wobei solche Abweichungen erheblicher Natur sein können. Die Erwartungen unterliegen zudem einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten sowie wesentlichen Annahmen, die in dieser Pressemitteilung sowie im Lagebericht ("MD&A") von Kraken für die drei und zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2025 dargelegt sind, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde. Die Prognose für das Jahr 2026 basiert auf den aktuellen Einschätzungen, Strategien, Erwartungen, Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung und wurde unter Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt, die im Wesentlichen mit den derzeit vom Unternehmen angewandten Rechnungslegungsgrundsätzen übereinstimmen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass sich die der Erstellung des Ausblicks für 2026 zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend oder ungenau erweisen könnten. Dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in dieser Pressemitteilung dargestellten Erwartungen des Unternehmens abweichen. Die Umsatzprognose für das Jahr 2026 basiert auf den folgenden Annahmen: Die prognostizierte Umsatzspanne im Produktgeschäft wird durch das Wachstum des Portfolios des fusionierten Unternehmens in den Bereichen Energie, Sensorik und integrierte Systeme sowie durch organisches Wachstum im Dienstleistungsgeschäft getragen. Die Produktumsätze werden durch bestehende Aufträge sowie erwartete Aufträge im Zusammenhang mit identifizierten Geschäftsmöglichkeiten gestützt. Die Dienstleistungsumsätze basieren auf stabilen bis steigenden Investitionen in Offshore-Energieprojekte - sowohl im Öl- und Gassektor als auch im Bereich der erneuerbaren Offshore-Energien - sowie auf der Nachfrage nach der Inspektion und Instandsetzung kritischer Unterwasserinfrastruktur. Aufgrund historischer Kaufmuster der Kunden wird erwartet, dass sich der Umsatz insbesondere auf die zweite Jahreshälfte konzentriert. Die Prognose für das bereinigte EBITDA basiert auf Bruttogewinnmargen für die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens, die dem Vorjahresniveau entsprechen.

Zukunftsgerichtete Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (im Sinne der Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Weitere Informationen:

Erica Hasenfus, Director of Global Marketing

erica.hasenfus@krakenrobotics.com

Shant Madian, Director of Capital Markets

shant.madian@krakenrobotics.com

Kraken Robotics Inc.

+1 709-757-5757 oder investors@krakenrobotics.com

1 Das bereinigte EBITDA ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl, die nach IFRS keine standardisierte Bedeutung hat und daher möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar ist. Siehe "Nicht-IFRS-Kennzahlen" in dieser Pressemitteilung.

2 Die bereinigte EBITDA-Marge ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl, die auf dem bereinigten EBITDA basiert, nach IFRS keine standardisierte Bedeutung hat und daher möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar ist. Siehe "Nicht-IFRS-Kennzahlen" in dieser Pressemitteilung.