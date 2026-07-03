© Foto: appleDer Boom Künstlicher Intelligenz läutet die nächste industrielle Revolution ein. Doch immer mehr Gemeinden in den USA stellen sich quer, Land für Rechenzentren zur Verfügung zu stellen.Genesee County im US-Bundesstaat New York: Seit Monaten protestieren Einwohner gegen den Bau eines Rechenzentrums in ihrer ländlichen Gemeinde im Westen des Bundesstaats. Eine 90 Acre (rund 36 Hektar) große Anlage soll für ein Rechenzentrum vorbehalten werden. Der unstillbare Bedarf der Technologiebranche an KI stößt in den USA zunehmend auf den Widerstand der Bevölkerung. Droht dieser Widerstand den Wachstumsmotor der US-Wirtschaft und des Aktienmarktes auszubremsen? Was mit vereinzelten Protesten gegen …
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