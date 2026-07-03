© Foto: Stringer - AnadoluFür den Markt wird Hormus wieder kalkulierbar. Für Tausende Besatzungsmitglieder bleibt die Meerenge eine tickende Bombe.Der Ölmarkt preist Entspannung ein, doch in der Straße von Hormus ist der Krieg für Tausende Seeleute noch nicht vorbei. Während Analysten der Citigroup laut Bloomberg damit rechnen, dass Brent-Öl bis zum Jahreswechsel auf 60 bis 65 US-Dollar fallen könnte, sitzen nach Angaben der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation weiterhin rund 8.000 Seeleute, die nicht aus der Region stammen, im Golf fest. Der Grund: Die Schifffahrt durch die wichtigste Ölroute normalisiert sich zwar, doch sichere Durchfahrt, Versicherungen, Ersatzcrews und politische Garantien bleiben weiter …
Enthaltene Werte: XC0009677XXX,XC0007924XXXDen vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE