Das erste Halbjahr 2026 ist vorbei - und es hatte es in sich. Wilde Bewegungen und heftige Ausschläge prägten das Geschehen an den Märkten und hielten Anleger in Atem. Doch an der Börse wird bekanntlich die Zukunft gehandelt. Genau deshalb richten wir unseren Blick nach vorn: In der heutigen Sendung dreht sich alles um die Favoriten für das zweite Halbjahr.Und dafür haben wir gewohnt coole Gäste eingeladen. Mit dabei sind Zukunftsforscher Dr. Mario Herger, Börsenurgestein Andreas Lipkow (Chef-Marktanalyst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär