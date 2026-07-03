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Wallets mit 10 bis 100 Millionen ADA erhöhten ihren Anteil am Gesamtangebot innerhalb von nur vier Tagen von 37,66 auf 38,13 Prozent, während der Kurs im Juni um 40 Prozent einbrach. Diese Abweichung zwischen Whale-Käufen und Retail-Panik taucht in jeder Cardano Prognose Monate später als Wendepunkt auf. Gleichzeitig stahl ein Exploit zwischen dem 21. und 23. Juni rund 16 Millionen ADA im Wert von 2,4 Millionen Dollar aus 374 SecondFi-Wallets. EMURGO bestätigte einen Wiederherstellungsplan und will die Gelder innerhalb von zwei Wochen zurückgeben. Die täglichen Transaktionen fielen auf 17.400, den niedrigsten Stand seit 45 Tagen. CME-ADA-Futures schließen am 9. August ihr sechsmonatiges reguliertes Handelsfenster ab, was ADA erstmals für Spot-ETF-Anträge qualifiziert. Die früheste SEC-Entscheidung könnte bis Ende Oktober 2026 fallen. Dieser Artikel analysiert die Cardano Prognose vor diesem Hintergrund und zeigt, wo sich alternative Einstiege bieten.

Cardano Prognose bekommt ein neues Signal von Whale-Wallets und dem SecondFi-Hack

Santiment-Daten zeigen, dass Wallets mit 10 bis 100 Millionen ADA ihren Anteil am Gesamtangebot zwischen dem 25. und dem 29. Juni von 37,66 auf 38,13 Prozent steigerten, wie KuCoin Research berichtet. Die Anzahl einzelner großer Wallets mit Ausgaben über 1 Million ADA erreichte am 24. Juni einen 45-Tage-Höchststand. Dieses Akkumulationsverhalten während fallender Preise ist ein Muster, das in vergangenen Zyklen regelmäßig Bodenbildungen vorausging. Die Netzwerknutzung erzählt allerdings eine andere Geschichte.

Die täglichen Transaktionen fielen bis zum 28. Juni auf rund 17.400, nahe dem tiefsten Stand in 45 Tagen. Smart-Contract-Transaktionen sanken auf etwa 4.250 und damit deutlich unter den Höchstwert von 26.000 am 5. Juni. Der Anteil der Transaktionen mit Smart-Contract-Berührung rutschte auf rund 24 Prozent, weit unter die 40 bis 45 Prozent, die Ende Mai verzeichnet wurden. Diese Prognose muss die Divergenz zwischen steigender Whale-Akkumulation und sinkender Netzwerkaktivität berücksichtigen, da sie sowohl Chance als auch Risiko signalisiert.

Ein weiterer Katalysator ist der SecondFi-Exploit, bei dem zwischen dem 21. und 23. Juni rund 16 Millionen ADA aus 374 Adressen gestohlen wurden. Ein forensischer Bericht von Tibane Labs, einem Team um den ehemaligen Mt.-Gox-Chef Mark Karpelès, führt den Angriff auf eine ungeprüfte Drittanbieter-Signatur-Bibliothek zurück, die am 8. Juni den auditierten Code von EMURGO ersetzte. Laut CoinCodex liegt die Cardano Prognose für Juli bei 0,1442 bis 0,1461 Dollar, was ein begrenztes Aufwärtspotenzial von unter 2 Prozent andeutet. Selbst das ETF-Qualifizierungsfenster am 9. August würde Monate bis zu einer Entscheidung benötigen.

Pepeto als Plattform, die ADA-Whale-Käufer noch nicht entdeckt haben

Diese Whale-Akkumulation rund um ADA schafft einen hilfreichen Rahmen, um zu verstehen, was Pepeto jetzt bietet. Diese großen Wallets brauchten nur echte Werkzeuge zu finden und durch den Lärm hindurch zu halten. Pepeto stellt Haltern Werkzeuge zur Verfügung, die kein ADA-Kursziel allein ersetzen kann, denn die Plattform bewahrt das aufgebaute Kapital aktiv, während der Markt den Einstiegspreis einholt.

Jedes Mal, wenn ein neuer Coin auf einer dezentralen Börse erscheint, stehen Käufer vor derselben versteckten Falle. Die Token-Seite sieht von vorne sicher aus, trägt aber von hinten Code, der darauf ausgelegt ist, Gelder abzuziehen. Eingefrorene Verkaufsfunktionen, stille Wallet-Genehmigungen und vorgetäuschte gesperrte Pools existieren, weil normale Halter sie nicht erkennen können. Das Pepeto-Risikobewertungssystem liest jeden Vertrag, bevor ein Kauf durchgeht, und markiert genau die Probleme, die es gefunden hat. Es gibt keine allgemeine Warnung, sondern einen klaren Bericht über jede Gefahr, die sich im Code verbirgt, damit das Kapital geschützt bleibt.

PepetoSwap ergänzt gebührenfreien Handel auf dieser Schutzschicht, sodass jeder Kauf und Verkauf mehr Kapital im Wallet hält als jede andere Plattform berechnet. Bei 0,0000001871 Dollar pro Token entwarf der Mitgründer, der den originalen Pepe Coin schuf, Pepeto mit demselben Gesamtangebot von 420 Billionen Token, das Pepe von null Produkten zu einer Marktkapitalisierung von mehreren Milliarden Dollar führte. Das gesamte Vertragswerk durchlief eine vollständige Sicherheitsüberprüfung durch SolidProof, die vor dem Start des Presale den kompletten Code auf Schwachstellen, Hintertüren und Manipulationsmöglichkeiten testete und für sicher erklärte.

Branchenbeobachter erwarten ein vielfaches Renditepotenzial ab diesem Preisniveau, wenn die Binance-Listung den Handelsboden definiert. Dieses Presale-Fenster schließt sich dauerhaft, wenn die Listung eintritt, und danach bezahlt jeder Käufer den gelisteten Preis, wobei die Presale-Renditen für immer verschwinden. Für Anleger, die die ADA-Entwicklung verfolgen, steht ein Aufwärtspotenzial von unter 2 Prozent über Wochen neben einem Presale-Einstieg, bei dem ein einziges Listing-Ereignis über alles entscheidet.

Fazit zur Cardano Prognose im Juli 2026

Die ADA-Wale, die diese Woche ihre Wallets aufstocken, brauchten keine Prognose, um sich zu bewegen. Sie brauchten nur die Gelegenheit früh genug zu erkennen, bevor der Rest des Marktes folgte. Dasselbe Muster formt sich im Pepeto-Presale, in den über 10 Millionen Dollar an Kapital flossen, während dieselbe Angst ADA um 40 Prozent abstürzen ließ. Der Presale-Einstieg ist der Weg, auf der Seite zu stehen, die feiert, wenn die Binance-Listung den Preis in die Rendite verwandelt, die alle anderen zu einem höheren Kurs jagen.

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Cardano Prognose für den weiteren Verlauf im Juli 2026

Die ADA-Prognose zeigt einen kritischen Stand zu Beginn des Juli 2026. ADA notiert bei rund 0,16 Dollar nach einer Erholung von knapp 3 Prozent und damit immer noch deutlich unter dem 200-Tage-Durchschnitt von 0,26 Dollar. Die Unterstützung bei 0,1435 Dollar hielt während des 40-prozentigen Juni-Crashs, und der Widerstand liegt bei 0,1596 Dollar.

CoinCodex prognostiziert einen ADA-Kurs von 0,1442 bis 0,1461 Dollar für Juli, was einem Zuwachs von unter 2 Prozent entspricht. Der Juli hat historisch einen durchschnittlichen Gewinn von 11,2 Prozent für ADA erbracht, wobei sechs der letzten neun Juli-Monate im Plus schlossen. Letztes Jahr verzeichnete der Monat einen Anstieg von 29,3 Prozent.

Der CME-ADA-Futures-Vertrag schließt am 9. August sein sechsmonatiges reguliertes Handelsfenster ab. Ab diesem Datum wird ADA erstmals für Spot-ETF-Anträge qualifiziert, doch eine SEC-Entscheidung würde Monate dauern. Die früheste Antwort könnte bis Ende Oktober 2026 eintreffen, abhängig von der regulatorischen Dynamik.

Die Divergenz zwischen Whale-Akkumulation und fallender On-Chain-Aktivität bleibt der zentrale Punkt der Prognose. Wenn die Whale-Käufe in eine nachhaltige Nachfrage münden und die SecondFi-Wiederherstellung reibungslos verläuft, könnte ADA den Widerstand bei 0,1596 Dollar testen. Im Abwärtsszenario droht ein Rückgang unter die 0,14-Dollar-Marke.

Lohnt sich die Cardano Prognose, während ADA-Wale akkumulieren?

Die ADA-Whale-Akkumulation signalisiert die Bildung eines Bodens, doch selbst optimistische Cardano Prognosen begrenzen das Juli-Aufwärtspotenzial auf unter 2 Prozent. Die täglichen Transaktionen bei 17.400 zeigen sinkende Netzwerknutzung, und der SecondFi-Hack hat das Vertrauen weiter belastet.

Was bedeutet die Cardano Prognose für den Rest des Jahres 2026?

Die Cardano Prognose zielt auf 0,1442 bis 0,1461 Dollar für Juli mit einer möglichen ETF-Entscheidung bis Oktober. Auf der offiziellen Pepeto-Website finden Anleger einen Einstieg, der nicht von monatelangem Warten abhängt, sondern von einem einzigen Listing-Ereignis bestimmt wird.