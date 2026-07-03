DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Pkw-Produktion in Deutschland legt im Juni wieder zu

Deutschlands Autoproduktion hat im Juni wieder zugelegt, nach einem deutlichen Rückgang im Mai. Wie aus den Zahlen des Verbands der Automobilindustrie hervorgeht, profitierte die Produktion in Deutschlands größtem und umsatzstärkstem Industriezweig dabei auch von zwei Arbeitstagen mehr als im Vorjahr. Über den gesamten Sechsmonatszeitraum Januar bis Juni hinweg war die Produktion rückläufig. Den VDA-Zahlen zufolge wurden im Juni in Deutschland 377.700 Pkw produziert, ein Zuwachs von 6 Prozent zum Vorjahresmonat.

EU erleichtert Unternehmen die Nachhaltigkeitsberichterstattung

Die EU erleichtert Unternehmen die Information ihrer Aktionäre über Nachhaltigkeitsthemen. Die Europäische Kommission hat am Freitag überarbeitete Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS) sowie einen freiwilligen Meldestandard für kleinere Unternehmen angenommen, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. Damit soll der Verwaltungsaufwand für EU-Unternehmen verringert werden. Die überarbeiteten "European Sustainability Reporting Standards" (ESRS) sind der Mitteilung zufolge kürzer und klarer. Wichtige Prozesse werden rationalisiert und die weniger Datenpunkte sind obligatorisch. Dadurch dürften die Kosten für die Nachhaltigkeitsberichterstattung pro Unternehmen um mehr als 30 Prozent sinken.

Brasilien Industrieproduktion Mai -0,20% gg Vormonat - IBGE

Brasilien Industrieproduktion Mai +0,20% gg Vorjahr - IBGE

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July 03, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)

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