© Foto: Andrew Harnik/AP/dpaDie US-Notenbank Federal Reserve wird offenbar den Leitzins nicht so schnell erhöhen, wie erwartet, denn der letzte US-Arbeitsmarktbericht war schwach. Analysten gehen davon aus, dass die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) die Zinssätze in naher Zukunft nicht anheben wird, nachdem die US-Arbeitsmarktdaten schwächer als erwartet ausgefallen sind. Niedrigere Ölpreise und eine Entspannung der Lage im Nahen Osten tragen dazu bei, die Inflationssorgen im Zaum zu halten. Laut am Donnerstag vom Bureau of Labor Statistics veröffentlichten Daten hat sich die Schaffung von Arbeitsplätzen in der US-Wirtschaft im Vorfeld des Sommers deutlich abgekühlt . Das Beschäftigungswachstum in den USA hat sich im …
Enthaltene Werte: US6311011XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,2455711,XD0009982XXXDen vollständigen Artikel lesen
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