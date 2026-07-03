Anzeige / Werbung

Der Anteil des Stablecoins RLUSD auf dem XRP Ledger ist auf 51 Prozent gestiegen und hat damit erstmals Ethereum als größte Heimatkette überholt. Solche XRP News häufen sich derzeit, doch der Kurs bleibt bei rund 1,04 Dollar nahezu unbewegt. Zugleich verschob sich die Abstimmung über den CLARITY Act über den 4. Juli hinaus, weil der Senat bis zum 13. Juli in der Sommerpause ist. Daneben meldete Ripple eine Reihe institutioneller Partnerschaften, von einer DTCC-Notierung bis zu Mastercard als Abwicklungspartner. Ein wichtiger Wal-Indikator drehte am 1. Juli erstmals seit vier Monaten ins Negative. Doch warum reagiert der Kurs kaum, obwohl die Nachrichtenlage so positiv wirkt? Dieser Artikel ordnet die aktuellen XRP News ein, von der Regulierung über RLUSD bis zu den Partnerschaften. Er zeigt auch, welche Kursziele Analysten trotz der gemischten Signale nennen. Am Ende betrachten wir, wohin das Kapital in dieser Phase tatsächlich fließt.

XRP News zwischen Regulierung, RLUSD-Rekord und einem trotzdem trägen Kurs

Im Zentrum der aktuellen Nachrichtenlage steht der CLARITY Act, der XRP nach US-Recht dauerhaft als Rohstoff einordnen würde. Der Bankenausschuss des Senats verabschiedete den Entwurf am 14. Mai, doch die Abstimmung im Plenum steht weiter aus. Laut 24/7 Wall St verfehlt der Zeitplan das vom Weißen Haus genannte Ziel des 4. Juli deutlich. Der Senat ist bis zum 13. Juli in der Pause und reserviert die erste Woche danach für das Verteidigungsgesetz. Damit rückt eine Abstimmung frühestens in das Ende des Juli oder den Anfang August. Wichtige Regulierer von SEC, CFTC und Finanzministerium haben den Entwurf zuvor öffentlich unterstützt.

Auf der Produktseite erreichte der Anteil des Stablecoins RLUSD auf dem XRP Ledger laut U.Today 51 Prozent. Damit hat das Ledger Ethereum erstmals als größte Heimatkette für diesen Stablecoin überholt. Ripple baute sein institutionelles Geschäft zugleich weiter aus, von einer DTCC-Notierung über einen Pilotversuch mit JPMorgan bis zu Mastercard als Abwicklungspartner. Diese XRP News zeigen, dass im Hintergrund reale Infrastruktur entsteht, während der Kurs seitwärts läuft. Ein wichtiger Wal-Indikator drehte am 1. Juli allerdings erstmals seit vier Monaten ins Negative und deutet auf erneuten Verkaufsdruck hin.

Der Kurs verteidigt trotz dieser gemischten Signale die Marke von einem Dollar und notiert bei rund 1,04 Dollar. Die anhaltenden ETF-Zuflüsse stützen den Wert weiter, ohne bislang einen klaren Ausbruch nach oben auszulösen. Viele dieser guten Nachrichten betreffen Ripple als Unternehmen, nicht zwingend die direkte Nachfrage nach dem Token. Genau deshalb reagiert der Kurs bislang so verhalten auf die positive Nachrichtenlage. Und genau an dieser Stelle richtet sich der Blick eines Teils des Kapitals auf frühe Projekte mit einem näher rückenden Auslöser.

Pepeto rückt in den Fokus, während die Nachrichtenlage den Kurs kaum bewegt

Während XRP-Halter darauf warten, dass die ETF-Zuflüsse den Kurs endlich über den Widerstand heben, tut ein Vorverkauf bereits das, was die Spot-Nachfrage bislang nicht geschafft hat. Die Nachrichtenlage rund um Ripple ist positiv, doch ein Teil des Kapitals sucht nach einem schnelleren Weg zur Rendite. Hier verdient Pepeto einen genaueren Blick, denn das Projekt hat einen vollständigen Marktplatz mit geprüfter Infrastruktur aufgebaut.

Das Kapital fließt in diesen Vorverkauf mit einer Geschwindigkeit, die kein vergleichbares Projekt an diesem Punkt seines Zyklus erreichte. Über 10 Millionen Dollar an Gemeinschaftskapital sind in Pepeto geflossen, und jede Runde bringt die Halter näher an die Binance-Notierung, die Vorverkaufspositionen in handelbaren Wert überführt. Mit einem Einstieg von nur 0,0000001871 Dollar liegt der Preis deutlich unter dem Niveau, auf dem die meisten Vorverkaufsprojekte starteten, bevor sie ins Stocken gerieten. Die Gemeinschaft hinter dem Projekt wuchs über Mundpropaganda, weil die Zahlen klar sprechen und über 10 Millionen Dollar eher Überzeugung als Spekulation bestätigen.

Während der Zeitplan zur Notierung voranschreitet, wickelt PepetoSwap Trades auf dem Marktplatz vollständig ohne Gebühren ab. Damit erhält jeder Halter eine Ausführungsqualität, für die große Fonds anderswo einen Aufpreis zahlen. Die Cross-Chain-Bridge verbindet getrennte Blockchains, sodass Token ohne Übertragungskosten zwischen den Netzwerken fließen. So bleibt Kapital beweglich, gerade wenn Tempo den Unterschied macht. SolidProof prüfte jeden Vertrag vor dem Start und bestätigte den Code als korrekt, was dem Vorverkauf eine geprüfte Grundlage gibt.

Die Gemeinschaft überzeugt, die Verträge sind geprüft, und die Binance-Notierung rückt näher. In genau diesem Zeitfenster werden die Positionen aufgebaut. Die Vervielfachung, die Analysten Pepeto zuschreiben, spiegelt ein Potenzial wider, das der Kurs von rund 1,04 Dollar in keinem Modell bietet. Die XRP News bewegen den Kurs derzeit kaum, während dieser Einstieg an ein enges Zeitfenster gebunden ist.

Fazit zu den XRP News und einem trägen Kurs

Auch wenn die XRP News auf Erholung hoffen lassen, kann XRP bei rund 1,04 Dollar und einer bereits eingepreisten Bewertung nicht das bieten, was ein Vorverkauf wie Pepeto in Aussicht stellt. Pepeto zog über 10 Millionen Dollar aus einer Gemeinschaft an, die einstieg, weil der Mitgründer diese Rechnung bereits bewiesen hat. Derselbe Mitgründer brachte den ursprünglichen Pepe-Coin auf 420 Billionen Token und 11 Milliarden Dollar, ganz ohne Substanz dahinter. Eine vergleichbare Bewertung aus dem heutigen Vorverkauf entspräche einem Vielfachen, diesmal jedoch mit einem funktionierenden Marktplatz als Grundlage. Ein Einstieg vor der Binance-Notierung setzt auf ein Muster, das in der Vergangenheit bereits aufging. Wer dieses Zeitfenster verstreichen lässt, riskiert denselben Mitgründer für andere liefern zu sehen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten XRP News im Juli 2026?

Die wichtigsten XRP News sind der Anstieg von RLUSD auf 51 Prozent des XRP Ledgers und Ripples Partnerschaften mit JPMorgan und Mastercard. Die Abstimmung über den CLARITY Act verschob sich derweil auf Ende Juli oder Anfang August.

Kann Pepeto in diesem Zyklus stärkere Renditen bieten als XRP?

Analysten sehen im Vorverkauf ein deutliches Potenzial, gestützt vom Pepe-Mitgründer und über 10 Millionen Dollar an Gemeinschaftskapital. Auf der offiziellen Pepeto-Website sind der Weg zur Binance-Notierung und alle Details einsehbar.