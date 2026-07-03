BÖRSE HEUTE: US-Feiertag sorgt für Ruhe - Europa startet Erholung durch

Der heutige Börsentag, Freitag der 03.07.2026, liefert ein geteiltes Bild: Während an der Wall Street wegen des Feiertages Independence Day die Lichter ausblieben, nutzten die europäischen Märkte die Atempause für eine spürbare Erholung.

Hier ist Ihre kompakte Zusammenfassung des globalen Marktgeschehens.

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USA: Feiertag bremst Handelsvolumen

Aufgrund des Feiertags fand an den US-Märkten heute kein regulärer Handel statt, was das Volumen und die Volatilität weltweit spürbar senkte. Die Futures deuten jedoch auf eine moderate Stimmungsaufhellung nach den jüngsten Verlusten hin; der Tech-Index Nasdaq 100 / US100 schloss zuvor mit einem Plus von 1,18 %.

Wichtige Unternehmensnews aus den USA:

KI-Sicherheit im Fokus: Anthropic hat Maßnahmen ergriffen, um das systematische Abgreifen ("Scalping") von Daten und Algorithmen durch chinesische Firmen einzudämmen. Fast zeitgleich verbot Alibaba die interne Nutzung von Claude und berief sich dabei auf Sicherheitsbedenken.

Entspannung im Nahen Osten? In Iran fand die Beisetzung des ehemaligen "Obersten Führers" statt. Medienberichten zufolge zeigten sich dabei zahlreiche Regierungsmitglieder, die monatelang von der Bildfläche verschwunden waren. Die Börse wertet dies als Indikator dafür, dass der US-Iran-Konflikt vorerst beigelegt ist.

Meta - KI-Wettlauf: Laut Reuters dämpfte

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