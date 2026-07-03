Der Sommer der Reformen scheint endlich da zu sein. CDU/CSU und SPD haben sich auf das umfassendste Aktionspaket seit Jahrzehnten geeinigt. Was Experten von dem 34.Punkte-Hammer halten.Die Koalition hat geliefert: Am Mittwoch einigten sich CDU/CSU und SPD auf ein Reformpaket mit 34 Einzelmaßnahmen, das Steuererleichterungen, eine Rentenreform, mehr Flexibilität am Arbeitsmarkt und den Abbau von Bürokratie umfasst. Die Reaktionen der großen Analystenhäuser fallen jedoch unterschiedlich optimistisch aus. Am euphorischsten zeigt sich die Deutsche Bank. Ihre Aktienstrategen um Maximilian Uleer sprechen von einem regelrechten Reformschub, der "in vollem Schwung" sei, und bekräftigen ihre …
Enthaltene Werte: DE0008469XXX,DE000BU2ZXXXDen vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE