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Die Krypto News der Woche zeigen Unternehmen, die mitten in der tiefsten Angst seit Jahren kaufen. Metaplanet erwarb Bitcoin für rund 170 Millionen Dollar und hält nun etwa 43000 BTC, während der Fear-and-Greed-Index im Bereich extremer Angst nahe den Jahrestiefs verharrt. Zugleich startete am 1. Juli die Non-Profit-Initiative Ethereum Institutional, getragen unter anderem von SharpLink und Bitmine. Solche Käufe in der Panik trennen im Kryptomarkt oft die späteren Gewinner von den bloßen Zuschauern. Während Privatportfolios schrumpfen, ist zugleich Kapital in einen Vorverkauf geflossen, der auf demselben Muster beruht. Dieser Beitrag ordnet die aktuellen Signale für XRP und ADA mit Daten der letzten 24 Stunden ein. Er zeigt die entscheidenden Kursmarken beider Coins und ordnet die jüngsten Nachrichten ein. Und er erklärt, warum ein Vorverkauf in dieser Angst Aufmerksamkeit verdient, bevor ein Listing alles verändert. So erhalten Sie ein klares Bild der Lage, bevor sich der Markt erneut dreht.

Krypto News zeigen Unternehmen, die in der Angst kaufen, während XRP fällt

Das Muster in den Krypto News dieser Woche ist nicht, was Institutionen kaufen, sondern wann. Laut CoinDesk erwarb Metaplanet weitere Bitcoin für rund 170 Millionen Dollar und zählt nun mit etwa 43000 BTC zu den größten börsennotierten Haltern. Der Krypto-Fear-and-Greed-Index verharrt seit über 40 Tagen im Bereich extremer Angst. Wenn Unternehmen auf diesen Niveaus kaufen, während Privatanleger fliehen, ist das Signal für viele Beobachter deutlich.

XRP notiert laut CoinMarketCap bei rund 1,07 Dollar und liegt damit etwa 70 Prozent unter dem Zyklushoch von 3,65 Dollar. Die XRP-ETFs sammelten in acht Wochen rund 1,48 Milliarden Dollar ein, verzeichneten am 30. Juni aber ihren ersten Abfluss seit Wochen. Der CLARITY Act verfehlte seine Frist zum 4. Juli, da der Senat erst am 13. Juli zurückkehrt. Standard Chartered senkte sein Ziel für 2026 von acht auf 2,80 Dollar, hielt das Ziel für 2030 aber bei 28 Dollar. Goldman Sachs meldete mit rund 153 Millionen Dollar die größte institutionelle XRP-Position. Ripple trat auch dem neuen Stablecoin Open USD bei, der von Visa, Mastercard und über 140 Firmen getragen wird.

Auch Cardano steht unter Druck, denn ADA schloss den Juni mit einem Minus von rund 40 Prozent bei etwa 0,15 Dollar. Wale erhöhten ihren Anteil auf gut 38 Prozent der Umlaufmenge, während die täglichen Transaktionen auf ein 45-Tage-Tief nahe 17400 fielen. Auch die Netzwerkaktivität von Cardano kühlte ab, denn die Zahl der Smart-Contract-Transaktionen fiel deutlich. Changelly sieht für den Herbst Ziele im Bereich von 0,18 bis 0,23 Dollar, ein Bruchteil dessen, was ein früher Einstieg liefern kann. XRP und ADA bewegen sich dabei stark im Gleichlauf mit Bitcoin. Und damit stellt sich die Frage, ob diese großen Werte mit einem Vorverkauf mithalten können, der sich vor einem Listing schließt.

Pepeto und das Muster hinter den Krypto News

Das eigentliche Muster in den Krypto News dieser Woche ist nicht, was Institutionen kaufen, sondern warum sie in den schlimmsten Angstwerten seit drei Jahren kaufen. Der Vorverkauf von Pepeto gibt darauf eine Antwort, denn dieses Netzwerk wurde für den Moment gebaut, in dem Angst die Preise drückt und Überzeugung Kapital hineinbewegt. Die Gemeinschaft, die über 10 Millionen Dollar in den Vorverkauf gelenkt hat, belegt, dass die These aufgeht.

PepetoSwap steht im Zentrum des Netzwerks und funktioniert so, wie aktive Händler einen Tausch brauchen. Sie wählen den Token und führen ohne Gebühren aus. Ihre Position aktualisiert sich ohne die Gaskosten, die auf anderen Börsen die Erträge auffressen. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token ohne Kosten zwischen Blockchains, sodass Kapital nie auf einer Kette feststeckt, während die Gelegenheit auf einer anderen liegt. Innerhalb von Minuten schließen Sie einen Handel ab, überbrücken Ihre Mittel und positionieren sich neu, ohne einen Dollar an Reibung zu verlieren. Das Netzwerk streicht die Kosten, die Händler sonst zwingen, Geld liegen zu lassen.

Dies ist ein voll funktionsfähiges Netzwerk, getragen von über 10 Millionen Dollar an Vorverkaufseinlagen in einem Zyklus, der von Ausstiegen geprägt ist. Für Sicherheit sorgt SolidProof, das den gesamten Code vor dem Start geprüft und verifiziert hat. Pepeto hebt sich aus einem Grund von jedem anderen Vorverkauf ab. Kein anderer Token hat in dieser Phase vor dem Listing bereits Börsenwerkzeuge geliefert. Ein Netzwerk mit gleichmäßiger Nutzung durch Händler weltweit erzeugt echte Nachfrage, sobald der Handel öffnet. Keinen anderen Vorverkauf gibt es mit dieser wiederkehrenden Nützlichkeit zum Preis von 0,0000001871. Das Binance-Listing rückt näher. Dann schließt der Einstieg in dem Moment, in dem die Börse live geht.

Fazit zu den Krypto News dieser Woche

Die Krypto News machen es deutlich, denn Unternehmen kaufen in der Angst, während Privatportfolios schrumpfen. XRP zielt auf 40 bis 140 Prozent und ADA auf rund 50 Prozent, doch beide Werte brauchen Zeit und günstige Bedingungen. Die Wallets, die jetzt kaufen, sichern sich den Einstieg, wenn das Binance-Listing Vorverkaufspositionen in handelbare Token verwandelt. Für alle, die frühen Pepe-Haltern beim Vermögensaufbau zusahen und sich wünschten, sie hätten gehandelt, ist dies die zweite Chance. Das Fenster, das Unternehmen auf diesen Niveaus sehen, existiert zu einem Bruchteil der Kosten auch im Vorverkauf. Warten bedeutet einen Aufpreis, den frühe Halter vermieden.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen zu den Krypto News

Was sind die wichtigsten Krypto News dieser Woche?

Metaplanet kaufte weitere Bitcoin für rund 170 Millionen Dollar, während der Fear-and-Greed-Index im Bereich extremer Angst blieb. Zugleich fielen XRP auf etwa 1,07 Dollar und ADA auf rund 0,15 Dollar, beide belastet vom breiten Markt. Auch die XRP-ETFs verzeichneten erstmals seit Wochen einen Abfluss.

Sollten Anleger Pepeto gegenüber XRP oder ADA wählen?

Die Bewertungen von XRP und ADA im Milliardenbereich begrenzen das Wachstumspotenzial. Der Vorverkauf von Pepeto bietet mit von Analysten genannten Zielen vom Hundert- bis Dreihundertfachen und einem Binance-Listing als Auslöser ein Chancenprofil, das diese großen Werte nicht bieten, und Sie finden ihn auf der offiziellen Pepeto-Website, solange der Vorverkauf noch offen ist.