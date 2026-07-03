Solana Kurs erholt sich fast 20 Prozent. Warum Großanleger jetzt Millionen nachlegen

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Forward Industries hat innerhalb einer Woche rund 38 Millionen Dollar in Solana investiert, während viele Anleger noch nervös auf ihre Bildschirme starren. Solche Käufe passen selten zu reiner Panik und deuten eher auf einen gezielten Aufbau durch große Adressen hin. Der Solana Kurs hat sich in den vergangenen sieben Tagen um fast 20 Prozent erholt und notiert wieder nahe 80 Dollar. Hinter der Bewegung stehen frische ETF-Zuflüsse, neue Unternehmenskäufe und ein spürbarer technischer Rückenwind. Nach einem brutalen Juni, der SOL bis in die Nähe mehrjähriger Tiefs drückte, wirkt diese Wende überraschend deutlich. Viele Marktbeobachter fragen sich nun, ob es sich nur um eine kurze Gegenbewegung handelt oder um den Start eines neuen Trends. Dieser Beitrag erklärt, welche Daten die Erholung aktuell antreiben und wo die entscheidenden Marken verlaufen. Er zeigt zugleich, welche Kursziele Analysten für den Juli auf dem Tisch haben. Und er beleuchtet, warum einige Anleger parallel nach kleineren Projekten mit deutlich größerem Hebel Ausschau halten.

Solana Kurs erholt sich deutlich, während ETF-Zuflüsse und Unternehmenskäufe zurückkehren

Der Solana Kurs liegt laut CoinGecko bei rund 81 Dollar und hat in 24 Stunden etwa 3,8 Prozent zugelegt. Auf Sieben-Tage-Sicht steht ein Plus von fast 20 Prozent, womit SOL den breiten Kryptomarkt klar übertrifft. Die Marktkapitalisierung bewegt sich damit wieder in der Nähe von 45 Milliarden Dollar. Im Netzwerk wurden in 24 Stunden Gebühren von rund 590.000 Dollar erzielt, ein Zeichen für aktive Nutzung. Nach dem schwachen Juni ist diese Erholung ein Stimmungswechsel, den viele so schnell nicht erwartet hatten.

Ein wichtiger Treiber ist die Rückkehr institutioneller Nachfrage rund um Solana. Das Unternehmen Forward Industries hat seine Bestände um mehr als 500.000 SOL im Wert von etwa 38 Millionen Dollar aufgestockt. Damit hält die Firma inzwischen mehr SOL als die drei nächstgrößeren Unternehmensinvestoren zusammen. Parallel haben die Solana-ETFs von Bitwise und Fidelity die Marke von einer Milliarde Dollar an verwaltetem Vermögen überschritten. Diese Zuflüsse zeigen, dass große Adressen die tiefen Kurse im Juni offenbar zum Einstieg genutzt haben. Gleichzeitig hat die Solana Foundation eine On-Chain-Governance mit gewichteter Abstimmung für Validatoren gestartet.

Technisch bleibt die Lage laut CoinDCX freundlich, solange SOL über der 200-Tage-Linie bei rund 72 Dollar bleibt. Als Unterstützung gilt der Bereich um 73 Dollar, während bei 80 Dollar der erste größere Widerstand wartet. Ein Monatsschluss über dieser Marke würde das Ziel von 80 bis 90 Dollar wieder in den Fokus rücken. Für den weiteren Verlauf des Jahres nennt CoinDCX eine Spanne von 70 bis 105 Dollar als realistisch. Doch selbst ein starker SOL-Kurs braucht viel Zeit bis zum alten Hoch, was den Blick vieler Anleger auf Projekte mit einem Einstieg bei Bruchteilen eines Cents lenkt.

Pepeto im Solana-Umfeld und die Rechnung, die der SOL-Prognose voraus sein könnte

Wenn große Adressen gezielt bei Solana einsteigen und sich die Kurse stabilisieren, richtet sich der Blick vieler Anleger schnell auf die nächste Stufe des Marktes. Genau in diesem Umfeld fällt ein Presale auf, der eine völlig andere Größenordnung bei den möglichen Bewegungen verspricht. Dieses Projekt trägt den Namen Pepeto.

SOL selbst bleibt eine solide Layer-1-Blockchain für Entwickler, doch das Presale-Fenster bei Pepeto schließt sich nach Angaben des Projekts schnell. Der Presale hat bereits über 10 Millionen Dollar eingesammelt, während der breite Markt zuletzt an Wert verlor. Der Einstieg liegt derzeit bei 0,0000001871 Dollar und damit bei einem winzigen Bruchteil eines Cents. Die Werkzeuge auf dem Marktplatz sollen genau das Kapital schützen, das versteckte Vertragsrisiken Woche für Woche aus Wallets abziehen. Zum Entwicklerteam gehört ein früherer Betriebsleiter der großen Börse Binance. Über die hauseigene Börse PepetoSwap fallen bei jedem Token-Tausch null Gebühren an.

So bleibt jede Position vollständig erhalten, ohne dass Gebühren sie langsam aufzehren. Ein integrierter Risiko-Scanner prüft jeden Vertrag, bevor überhaupt eine Einzahlung möglich ist. Damit sollen jene Fallen auffallen, die Privatanleger in früheren Zyklen Milliarden gekostet haben. Die Prüffirma SolidProof hat den gesamten Code des Presales getestet und bestätigt, bevor die erste Einzahlung möglich war.

Einige Analysten sehen bei einem gelungenen Start an der Börse Binance ein erhebliches Vervielfachungspotenzial für Pepeto, weil dieses Ereignis Presale-Wallets in frei handelbare Bestände verwandelt. Weil der Marktplatz Werkzeuge für den täglichen Gebrauch bietet, die in steigenden wie fallenden Phasen funktionieren, hat eine Entwicklung nach dem Listing zumindest einen nachvollziehbaren Weg. Keine noch so gute Solana-Prognose ändert die Grundrechnung, denn SOL müsste von rund 80 Dollar aus etwa 270 Prozent zulegen, während ein Einstieg bei Bruchteilen eines Cents ganz andere Spielräume offenlässt.

Fazit

Der Solana Kurs zeigt mit der jüngsten Erholung, dass institutionelles Geld zurückkehrt, doch der Weg zum alten Hoch bleibt weit. Während SOL Zeit für große Bewegungen braucht, schauen einige Anleger auf den frühen Einstieg bei Pepeto. Die SOL-Halter, die aus 1.000 Dollar einst 32.000 Dollar machten, stiegen ein, bevor die Menge das Muster erkannte. Pepeto steht mit nahendem Binance-Listing und über 10 Millionen Dollar Kapital vor genau diesem Abstand zwischen früh und spät. Der Presale-Einstieg wird gesichert, bevor das Listing ihn dauerhaft entfernt, und jede Stunde bringt den Moment näher, in dem dieser Preis verschwindet. Für SOL entscheidet am Ende weniger die Prognose als der Mut zum frühen Handeln.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie ist die Prognose für den Solana Kurs im Juli 2026?

Der Kurs dürfte laut CoinDCX zwischen 70 und 80 Dollar pendeln, solange die Unterstützung bei 73 Dollar hält. Ein Schluss über 80 Dollar öffnet den Weg in Richtung 90 Dollar, gestützt von ETF-Zuflüssen und neuen Unternehmenskäufen wie dem von Forward Industries.

Warum beobachten Anleger Pepeto neben SOL?

Pepeto notiert noch zu Presale-Preisen, mit einem früheren Binance-Mitarbeiter im Team, einer SolidProof-Prüfung und einem nahenden Listing. Einige Analysten sehen hier größere Spielräume als bei SOL, dessen Prognose meist im Bereich moderater Zuwächse bleibt. Alle Details und der aktuelle Einstieg finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website.