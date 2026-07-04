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Nach zehn aufeinanderfolgenden Tagen mit Abflüssen haben Bitcoin-Spot-ETFs erstmals wieder 221 Millionen Dollar an Zuflüssen verzeichnet. Der Bitcoin Kurs reagierte mit einem Sprung über 61.000 Dollar und legte innerhalb von 24 Stunden rund vier Prozent zu. Hinter der Erholung steht Fed-Chef Kevin Warsh, der die Inflationsrisiken als rückläufig bezeichnete und damit Hoffnungen auf eine weichere Geldpolitik weckte. Glassnode-Daten zeigen, dass langfristige Halter erstmals seit Wochen in die Akkumulationsphase übergegangen sind. Der Juni war mit minus 20 Prozent der schwächste Monat des Jahres 2026 für den Bitcoin Kurs. Insgesamt flossen 4,5 Milliarden Dollar aus den Spot-ETFs ab, die schlechteste Monatsbilanz seit dem Start im Januar 2024. Doch genau in dieser Angstphase haben Whale-Wallets ihre Bestände aufgestockt und damit ein Signal gesendet. Die Frage lautet nicht mehr, ob der Boden erreicht ist, sondern welche Positionen den nächsten Aufwärtszyklus belohnen. Dieser Artikel analysiert den aktuellen Bitcoin Kurs, die ETF-Dynamik und eine Presale-Position mit einer anderen Renditeformel.

Warum der Bitcoin Kurs nach dem Rekordtief bei 57.749 Dollar wieder steigt

Der Bitcoin Kurs fiel Ende Juni auf ein 21-Monats-Tief von 57.749 Dollar, als eine Kombination aus Zinsängsten, KI-Aktien-Rotation und ETF-Abflüssen den Markt belastete. Laut CoinDesk verlor allein der iShares Bitcoin Trust von BlackRock an einem einzigen Tag 220 Millionen Dollar an Vermögenswerten. Fidelitys FBTC führte den Umschwung am 2. Juli an und zog 166 Millionen Dollar an neuen Einlagen an, während ARKBs Zuflüsse bei 92 Millionen Dollar lagen. Die Gesamtzuflüsse von 221 Millionen Dollar markierten den stärksten Einzeltag seit zwei Monaten und beendeten die schmerzhafteste Verlustserie der ETF-Geschichte.

Fed-Chef Kevin Warsh erklärte, die Inflationsrisiken hätten sich abgeschwächt, und löste damit eine Erholung bei Risiko-Assets aus. Laut Crypto Times ist die realisierte Volatilität auf das niedrigste Niveau seit dem Sommer gefallen, ein Muster, das historisch explosiven Bewegungen vorausgeht. Bärische Händler verloren 281 Millionen Dollar durch Liquidationen innerhalb von 24 Stunden, fast doppelt so viel wie die Long-Positionen. Der Bitcoin Kurs erholte sich auf 61.500 Dollar, gestützt von der Rückkehr langfristiger Halter in die Nettoakkumulation.

Citi senkte sein 12-Monats-Kursziel auf 82.000 Dollar und nannte einen Bärenfall bei 53.000 Dollar, während Standard Chartered sein Jahresendziel von 100.000 Dollar beibehielt. CoinGlass-Daten zeigen, dass der Juli historisch ein Erholungsmonat ist, mit einer durchschnittlichen Rendite von 7,25 Prozent und einem Median von 8,16 Prozent. Metaplanet erreichte am 2. Juli 43.000 BTC und ist damit der drittgrößte börsennotierte Bitcoin-Halter weltweit, ein Zeichen, dass institutionelle Überzeugung trotz der Abflüsse wächst. Das FOMC-Treffen am 28. und 29. Juli wird darüber entscheiden, ob die Erholung sich zu einem Trend entwickelt oder ein kurzlebiger Aufschwung bleibt. Der Bitcoin Kurs braucht eine Umkehr der ETF-Abflüsse und ein Signal der Fed, bevor der Weg zu sechs Stellern realistisch wird. Für den Bitcoin Kurs im Juli bleibt die Spanne zwischen 60.000 und 70.000 Dollar das wahrscheinlichste Szenario, doch die eigentliche Renditechance könnte an einem ganz anderen Ort liegen.

Pepeto: Warum ein Presale während der Bitcoin-Angstphase Kapital anzieht

Der Rückgang beim Bitcoin Kurs hat Anleger nach Positionen suchen lassen, die nicht Monate auf eine Erholung warten müssen. Pepeto hat genau in dieser Phase mehr als die Aufmerksamkeit erfahrener Wallets auf sich gezogen, weil das Listing den Renditemechanismus liefert, den der Markt bei Großkapitalisierungen vermisst.

Pepeto ist eine Presale-Plattform, die jedem Halter Werkzeuge auf Börsenniveau ohne Kosten zur Verfügung stellt und damit ein Spielfeld ebnet, das größere Wallets jahrelang kontrolliert haben. PepetoSwap wickelt Trades ab, ohne Gebühren zu erheben, sodass die Kosten, die kleinere Positionen auf anderen Plattformen auffressen, im eigenen Konto verbleiben. Die Cross-Chain-Bridge transferiert Token zwischen Netzwerken ohne Gebühren und hält Bestände vollständig, anstatt sie bei jeder Kapitalbewegung zwischen Blockchains zu verringern.

Beide Werkzeuge senken die Ausgaben, die Konten langsam belasten, und bewahren jeden investierten Dollar dort, wo er gestartet ist, was Haltern einen Vorteil verschafft, bevor das Listing eintrifft. Der Mitgründer, der den originalen Pepe-Coin erschaffen hat, brachte diesen Token mit null Produkten und der gleichen Gesamtmenge von 420 Billionen auf einen Marktwert von 11 Milliarden Dollar. SolidProof hat jeden einzelnen Pepeto-Vertrag vollständig auditiert und die gesamte Codebasis verifiziert, bevor der Presale für Investoren geöffnet wurde.

In einem Zyklus, in dem Kosten darüber entscheiden, wer profitiert und wer bei null ausgeht, liegt Pepeto bei einem Preis von 0,0000001871 Dollar und gibt Haltern den Schutz, für den größere Plattformen Gebühren verlangen. Analysten sehen erhebliches Vervielfachungspotenzial ab dem Listing, weil die gleiche Bewertungsformel des originalen Pepe-Coins hier auf ein funktionierendes Börsensystem trifft. Über 10 Millionen Dollar an Presale-Kapital flossen während der Angstphase ein, ein Signal, das zeigt, welche Richtung erfahrene Wallets gewählt haben. Während der Bitcoin Kurs Monate braucht, um Ergebnisse zu liefern, schließt dieses Presale-Fenster dauerhaft, sobald der Handel beginnt, und die Wallets im Inneren positionieren sich, bevor alle anderen den Listingpreis bezahlen.

Fazit

Der Bitcoin Kurs erholt sich von seinem 21-Monats-Tief, aber selbst eine vollständige Rückkehr auf 70.000 Dollar liefert nur 15 Prozent vom aktuellen Niveau. Pepeto kombiniert Börsenwerkzeuge, einen bewährten Gründer und über 10 Millionen Dollar, die während der stärksten Angstphase des Jahres eingeflossen sind, zu einer seltenen Ausgangslage. Wallets, die erkannt haben, was der Pepe-Mitgründer bereits einmal aufgebaut hat, laden ihre Positionen, bevor das Binance-Listing diese Einstiegskurse in Vergangenheit verwandelt. Das gleiche Konzept führte 420 Billionen Token mit null Produkten zu 11 Milliarden Dollar, und mit einer funktionierenden Börse dahinter wiederholt sich ein Muster, das erfahrene Investoren kennen. Während sich die ETF-Bilanz erst langsam dreht und die Erholung Monate braucht, verschwindet der Presale-Zugang dauerhaft, sobald der Handel beginnt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was sagt der Bitcoin Kurs für Juli 2026?

Der Bitcoin Kurs liegt bei rund 61.500 Dollar nach einer Erholung vom 21-Monats-Tief bei 57.749 Dollar. Standard Chartered hält an einem Jahresendziel von 100.000 Dollar fest, während Citi das 12-Monats-Ziel auf 82.000 Dollar gesenkt hat. Die nächste Richtungsentscheidung fällt am FOMC-Treffen Ende Juli.

Ist Pepeto ein starker Einstieg während des Bitcoin-Rückgangs?

Über 10 Millionen Dollar flossen während extremer Angst in den Presale, weil der Pepe-Mitgründer, das SolidProof-Audit und das bevorstehende Binance-Listing Pepeto zu dem Einstieg machen, den erfahrene Wallets bestätigt haben. Auf der offiziellen Pepeto-Website erhalten Käufer den aktuellen Presale-Zugang, bevor das Listing dieses Fenster schließt.