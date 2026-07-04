Milliardenkonkurrenten im Visier: Dieser KI-Wert gewinnt namhafte Großkunden!

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Trotz scheinbar übermächtiger Konkurrenz konnte sich die SalesCloser Technologies Ltd. (WKN A427WK) zuletzt mehrere namhafte Kunden sichern.

Sie setzen auf die KI-gestützten Agenten des Unternehmens, um ihre Kundeninteraktions- und Serviceprozesse abzuwickeln - und das ausgerechnet in besonders sensiblen Anwendungsbereichen. Warum gelingt es diesem aufstrebenden KI-Unternehmen, selbst in Marktsegmenten, die bereits von etablierten Anbietern geprägt sind, Kunden zu gewinnen, die zu den zehn größten Unternehmen weltweit zählen? Wir versuchen Antworten zu finden!

- Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden (www.sedarplus.ca), sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text. - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: SalesCloser Technologies Ltd. (WKN A427WK)-

Branchenführer wie ElevenLabs und Sierra (beide privat) werden auf Basis ihrer jüngsten Finanzierungsrunden im Februar bzw. Mai 2026 mit rund 11 Milliarden beziehungsweise 15,8 Milliarden US-Dollar bewertet. Demgegenüber kommt die SalesCloser Technologies Ltd. (WKN A427WK) derzeit lediglich auf eine Marktbewertung von rund 26 Mio. CAD.

SalesCloser Technologies Ltd.

WKN A427WK , ISIN: CA79467H1029 , TSXV: SCAI

SalesCloser Homepage

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SalesCloser Technologies Ltd. (WKN A427WK) bietet eine KI-basierte Vertriebsplattform, die virtuelle Sales Agents für Telefon-, Video- und Web-Gespräche bereitstellt. Ziel ist es, wesentliche Teile des Vertriebsprozesses zu automatisieren - von der Lead-Qualifizierung über die Terminvereinbarung bis hin zur Produktpräsentation.

Dabei handelt es sich nicht um klassische CRM-Software, sondern um einen "KI-Vertriebsmitarbeiter-as-a-Service". Die Plattform unterstützt menschliche Vertriebsteams bei wiederkehrenden Aufgaben wie Erstkontakt, Lead-Qualifizierung, Terminvereinbarungen und Follow-ups oder übernimmt diese Prozesse teilweise vollständig.

Der Fokus liegt auf realen Sprach- und Videogesprächen und nicht lediglich auf Chatbots oder E-Mail-Automatisierung. Doch offenbar können die digitalen Mitarbeiter von SalesCloser Technologies Ltd. (WKN A427WK) noch deutlich mehr.

Neue Kunden lassen aufhorchen

Die jüngsten Kundenmeldungen von SalesCloser Technologies Ltd. (WKN A427WK) legen nahe, dass die Einsatzmöglichkeiten der KI weit über das klassische Umfeld hinausgehen. Verbindungen zu zwei "Top-10-im Sektor"-Unternehmen wurden geknüpft.

Einstieg in die globale Hotelbranche?

SalesCloser Enters Global Hospitality Sector and Announces Engagement with Major North American Hotel

Der Neukunde gehört zu einer der zehn größten Hotelketten der Welt, gemessen an der Anzahl der Hotels. Dazu zählen Ketten wie Marriott, Hilton und InterContinental; SalesCloser Technologies Ltd. (WKN A427WK) hat die Identität seines Kunden nicht preisgegeben.

Bemerkenswert ist jedoch bereits, dass Unternehmen dieser Größenordnung überhaupt in Erwägung ziehen, ein relativ junges Unternehmen zu testen, anstatt ausschließlich auf etablierte Anbieter zu setzen. Dafür gibt es vermutlich überzeugende Gründe. Ein möglicher Faktor ist die Fähigkeit der KI, in 32 Sprachen zu kommunizieren.

Eine erfolgreiche Implementierung könnte den Weg für eine unternehmensweite Einführung ebnen. Eine breitere Einführung innerhalb einer der zehn größten Hotelgruppen der Welt könnte Tausende von Hotels umfassen. Die Vision: ein digitaler Concierge "Made by SalesCloser".

Ein Hotel, das seinen Gästen einen Concierge-Service zur Verfügung stellt, ist ein Top-Hotel - auch ein KI-Concierge muss höchsten Qualitätsmaßstäben entsprechen.

Bedeutender Versicherungskunde

Ebenso interessant war die vorangegangene Unternehmensmeldung:

Latin American Unit of Top-Ten Global Life Insurer Selects SalesCloser for AI-Driven Customer Engagement and Onboarding

Obwohl die Identität des Kunden nicht offengelegt wurde, lässt sich der Kreis potenzieller Kandidaten deutlich eingrenzen. Basierend auf Branchenrankings und den angegebenen Kriterien könnten Unternehmen wie MetLife (NYSE: MET - 55 Mrd. Börsenwert) oder Prudential (NYSE: PRU - 37 Mrd. Börsenwert), die zu den 10 weltweit größten Lebensversicherern zählen und in Nord- und Lateinamerika stark vertreten sind, infrage kommen.

Besonders interessant ist dabei, dass die KI nicht nur eingehende Kundenanfragen bearbeitet, sondern auch den Onboarding-Prozess unterstützt. Das bedeutet, dass die Technologie aktiv ausgehende Gespräche führen, Informationen einholen und Teile der Kundenaufnahme eigenständig durchführen kann.

Gerade in einem so sensiblen Bereich wie Lebenversicherungen muss ein KI-Agent allerhöchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards genügen.

Vergleich mit den Branchenführern

Ein Vergleich der Lösungen von ElevenLabs (privat gehalten, zuletzt mit rund 11 Milliarden USD bewertet) und SalesCloser Technologies Ltd. (WKN A427WK) zeigt, dass SalesCloser nicht lediglich eine weitere Alternative entwickelt hat. In einigen zentralen Bereichen scheint die Plattform sogar Vorteile zu besitzen - beispielsweise bei der Integration in bestehende Unternehmenssysteme.

Auch die Benutzerfreundlichkeit wird kontinuierlich verbessert. Erst vor wenigen Tagen gab SalesCloser Technologies Ltd. (WKN A427WK) bekannt, den Einrichtungsprozess deutlich vereinfacht zu haben. Interessenten können den digitalen Vertriebsagenten nun direkt auf ihrer Website testen, ohne zuvor eine Kreditkarte hinterlegen zu müssen.

Gerade für Unternehmen, die den Einsatz von KI-Agenten zunächst risikofrei evaluieren möchten, könnte dies die Einstiegshürde erheblich senken.

Patente, Patente

Nach den aktuell öffentlich verfügbaren Angaben hat die Firma SalesCloser Technologies Ltd. mindestens 9 US-Patentanmeldungen (U.S. patent applications) eingereicht. Außerdem wurden laut Unternehmensmitteilungen inzwischen 2 US-Patente erteilt:

US1257446XXX - "Adaptive Voicemail and IVR Detection for AI-Driven Call Automation" (erteilt Mai 2026)

US1252625XXX - "System and Method for Graph-Based Conversational-Flow Editing" (erteilt Mai 2026)

ARR - der Faktor auf den es ankommt

Der ARR (Annual Recurring Revenue) ist für die Bewertung vieler Startups sehr wichtig. er ist der jährlich wiederkehrende Umsatz aus laufenden Verträgen oder Abonnements.

Bei abonnementsbasierten Geschäftsmodellen ist ARR oft eine der wichtigsten Kennzahlen, weil er:

Planbarkeit zeigt: Wiederkehrende Umsätze sind berechenbarer als einmalige Verkäufe.

Wachstum messbar macht: ARR-Wachstum signalisiert Marktakzeptanz.

Vergleiche ermöglicht: Viele SaaS-Unternehmen werden anhand eines ARR-Multiples bewertet.

Bei wachstumsstarken KI-Unternehmen liegen die Bewertungsmultiplikatoren häufig zwischen dem 20- und 40-Fachen des jährlichen wiederkehrenden Umsatzes (ARR). ElevenLabs liegt mit einem ARR-Multiplikator von ca. 33 am oberen Ende der öffentlich implizierten Multiplikatoren im Bereich Sprach-KI, basierend auf der Bewertung von 11 Milliarden US-Dollar in der Serie-D-Finanzierungsrunde.

SalesCloser Technologies Ltd. (WKN A427WK) wird derzeit mit einem impliziten Multiplikator von ca. 13x ARR gehandelt, basierend auf der zuvor veröffentlichten ARR-Prognose für 2026.

Fazit:

SalesCloser Technologies Ltd. (WKN A427WK) ist eine vielversprechende KI-Wachstumsgeschichte, die an Dynamik gewinnen könnte. Gestützt auf Patente und Patentanmeldungen scheint die Technologie des Unternehmens konkurrenzfähig mit führenden Alternativen zu sein.

Nach dem erfolgreichen Börsengang an der TSX Venture Exchange im März 2026, der durch eine qualifizierte Transaktion abgeschlossen wurde, nahm das Unternehmen im Rahmen einer gleichzeitig durchgeführten Privatplatzierung rund 5,45 Mio. CAD zu einem Preis von 0,75 CAD pro Bezugsschein ein. Ergänzend dazu wurde eine Brückenfinanzierung in Höhe von ca. 1,5 Mio. CAD bereitgestellt. Dieses Kapital ermöglicht es dem Unternehmen, seine KI-Lösung einer breiteren Zielgruppe vorzustellen.

Weitere Aufträge und steigende wiederkehrende Umsätze (ARR) könnten das Interesse von Investoren weiter steigern.

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Enthaltene Werte: CA79467H1029