München (ots) -Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft startet gegen Israel erfolgreich in das Juli-Fenster der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2027. In Riga liegt die DBB-Auswahl zwischenzeitlich mit 22 Punkten vorne und setzt sich nach einem Durchhänger im letzten Viertel mit 92:86 durch. Nach den "sehr guten" ersten 35 Minuten habe die Mannschaft "ohne Gas" gespielt, analysiert Bundestrainer Alex Mumbrú. "Wir haben sie rankommen lassen. Trotzdem haben wir das Spiel kontrolliert und über die gesamte Dauer gut gespielt. Wir müssen besser bereit für die vollen 40 Minuten sein", so der Head Coach.Dreh- und Angelpunkt im Spiel ist erwartungsgemäß der Kapitän und mit 20 Punkten beste deutsche Werfer Dennis Schröder, der seine Extraklasse punktuell aufblitzen lässt und dem Team "einen souveränen Job" attestiert. "Die jungen Spieler sind committet und haben Bock", lobt Schröder seine neuen Kollegen, die seine Unterstützung noch ein bisschen zu sehr brauchen: "Sie waren ein bisschen am Zweifeln, ob sie immer mich finden müssen. Da musste ich in der Halbzeit mal sagen: Hört mal zu, ihr seid keine Roboter. Spielt euer Spiel und seid aggressiv. Das haben sie dann getan. So wurde das Spiel dann geöffnet. Das hat mir extrem gefallen. Für das erste Spiel war es sehr stark." Am Montag steigt in Bamberg das nächste Qualifikationsspiel gegen Zypern - ab 18.30 Uhr live bei MagentaSport.Nicht mit von der Partie, aber dennoch in den Schlagzeilen ist NBA-Profi Moritz Wagner, der in der US-amerikanischen Profiliga für satte 19 Millionen Dollar von den Orlando Magic zu den Brooklyn Nets wechselt. "Es ist ein sehr guter Deal für Moritz Wagner, der große Qualitäten gerade auf der offensiven Seite des Feldes hat, aber auch sehr viel mehr ist. Er kann der Emotional Leader und Mentor für eine junge Mannschaft in Brooklyn sein. Daher macht es auch für Brooklyn absolut Sinn", ordnet MagentaSport-Experte Alex Vogel ein.Nachfolgend die Stimmen und Clips zum WM-Qualifikationsspiel der deutschen Basketball-Nationalmannschaft in Riga gegen Israel. Bitte bei Verwendung MagentaSport als Quelle angeben. In der WM-Qualifikation trifft das DBB-Team am Montag ab 18.30 Uhr in Bamberg auf Zypern - live bei MagentaSport.WM-Qualifikation | Israel - Deutschland 86:92Angeführt von Kapitän Dennis Schröder, gibt Deutschland einen zwischenzeitlich mit 22 Punkten Vorsprung souverän geglaubten Sieg beinahe noch aus der Hand. Im Schlussviertel muss Bundestrainer Alex Mumbrú dem Fakt Tribut zollen, dass er wenig durchrotiert. Der letzte Durchgang geht mit 31:16 Punkten an Israel und dennoch beweist die DBB-Auswahl Nervenstärke und holt sich auch ohne viele NBA-Stars das nächste Erfolgserlebnis. Während Schröder mit 20 Punkten bester deutscher Werfer ist, wird Israels Yam Madar mit 31 Punkten zum Topscorer der Partie.Dennis Schröder überragt mit 20 Punkten und führt Deutschland zum Sieg über Israel - der Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=enE2NTNUT3NUSHVTVEswUDhuZXN3TEVldnRSbFh6T1NqT202MU9vMGZPQT0=Nach dem Spiel gibt's einen Kuss für die Frau: Dennis Schröder herzt seine Familie am Rande des Parketts. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=LzRGNVJ6MWN4K3o2NDA3WnZpeTgyUUV2cUhybWJHZnl0cjdtRFphSTZRUT0=DBB-Kapitän Dennis Schröder: "Wir haben einen souveränen Job gemacht. Wir haben in den ersten 35 Minuten als Team sehr gut angefangen zu verteidigen und haben aus der Transition heraus gute Würfe genommen. Der Ball ist sehr gut gelaufen im 1. Viertel. Das 2. Viertel war ein bisschen langsamer, aber wir haben trotzdem das Spiel kontrolliert. Das hat sehr gut geklappt. Woran wir arbeiten müssen, ist das defensive Rebounding. Sie haben uns ein bisschen zerstört in der Offensive. Und wir müssen 40 Minuten lang schnell spielen. Die jungen Spieler sind committet und haben Bock. Sie waren ein bisschen am Zweifeln, ob sie immer mich finden müssen. Da musste ich in der Halbzeit mal sagen: Hört mal zu, ihr seid keine Roboter. Spielt euer Spiel und seid aggressiv. Das haben sie dann getan. So wurde das Spiel dann geöffnet. Das hat mir extrem gefallen. Für das erste Spiel war es sehr stark."Bundestrainer Alex Mumbrú: "Wir haben die ersten 35 Minuten sehr gut gespielt. Danach haben wir ohne Gas gespielt und hatten Probleme mit den Turnovers. Wir haben sie rankommen lassen. Trotzdem haben wir das Spiel kontrolliert und über die gesamte Dauer gut gespielt. Wir müssen besser bereit für die vollen 40 Minuten sein. Da wir nur 2 Tage zusammen hatten, ist das normal. Das müssen wir aber trotzdem besser machen."... darüber, dass mehrere neue Spieler dabei waren und den Kader auch zukünftig erweitern könnten: "Es ist wichtig, dass unsere Liste jeden Tag länger wird. Ich freue mich für alle Spieler."MagentaSport-Experte Alex Vogel über den Wechsel von NBA-Profi Moritz Wagner von den Orlando Magic zu den Brooklyn Nets über 19 Millionen Dollar für 2 Jahre: "Es ist sehr positiv für Moritz Wagner, der nach dem Kreuzbandriss große Problem hatte, zunächst an das alte Level heranzukommen - was auch vollkommen normal ist. Er hat davor zwei sehr gute Jahre gespielt. Wenn man nur die Jahre zuvor als Maßstab nimmt, dann hat er sich diesen Vertrag verdient. In Brooklyn ist es eine spannende Mannschaft. Es ist ein sehr guter Deal für Moritz Wagner, der große Qualitäten gerade auf der offensiven Seite des Feldes hat, aber auch sehr viel mehr ist. Er kann der Emotional Leader und Mentor für eine junge Mannschaft in Brooklyn sein. Daher macht es auch für Brooklyn absolut Sinn." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=SndmdUVSL0xYNm44SVpHQ3I3SmxydHRNaURrcTM1T3JzTWxPSXBDUGpZRT0=Basketball live bei MagentaSportWM-Qualifikation der MännerMontag, 06. Juli:ab 18.30 Uhr: Deutschland - ZypernMit Benni Zander, Per Günther (Co-Kommentar/Experte), Ireti Amojo (Expertin) und Jan LüdekePressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6307964