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WKN: A3DNSU | ISIN: CA67059R1091 | Ticker-Symbol: J90
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03.07.26 | 16:58
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Biotechnologie
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NUREXONE BIOLOGIC INC Chart 1 Jahr
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NUREXONE BIOLOGIC INC 5-Tage-Chart
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Small- & Micro Cap Investment
04.07.2026 06:10 Uhr
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NurExone Patentnetz wächst rund um ExoPTEN

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NurExone Biologic stärkt den Wert seiner exosomenbasierten Therapieplattform mit neuen Patenterteilungen in Südkorea und Australien. Zuvor hatte das Biotech-Unternehmen bereits Schutzrechte in den USA, Japan und Israel erhalten. Damit wächst der internationale Schutz der Technologie in wichtigen Pharmamärkten weiter.

Für Biotech-Unternehmen kann ein starkes Patentnetz ein entscheidender Baustein sein. Es sichert technologische Ansätze ab und schafft Spielraum für spätere Kooperationen, Lizenzmodelle und klinische Entwicklungsschritte. Genau hier setzt NurExone an. Die jüngsten Patentmeldungen von NurExone Biologic (WKN: A3DNSU; ISIN: CA67059R1091) zeigen, dass das Unternehmen sein Portfolio an geistigen Eigentumsrechten gezielt international ausbaut.

Mit der Patenterteilung in Südkorea sowie bereits zuvor erfolgten Erteilungen in Australien und weiteren Ländern erweitert NurExone den Schutz seiner ExoPTEN- und Exosomen-Technologie in mehreren wichtigen Märkten. Gerade in frühen Entwicklungsphasen kann Intellectual Property ein wichtiger Faktor sein. Denn Schutzrechte können bei künftigen Partnerschaften oder Lizenzvereinbarungen Gewicht bekommen.

Globale Patente schaffen Substanz

In der Biotechnologie sind Patente mehr als juristische Dokumente. Sie schützen neue therapeutische Ansätze in einem Umfeld, das von langen Entwicklungszeiten, hohen Kosten und klaren regulatorischen Anforderungen geprägt ist. Wer hier früh Schutzrechte aufbaut, legt ein Fundament für spätere Wertschöpfung.

Bei Plattformtechnologien wie exosomenbasierten Therapien kann der Patentschutz mehrere Ebenen umfassen. Es geht nicht nur um einzelne Wirkstoffe. Auch Herstellungsverfahren, Anwendungsmethoden und bestimmte Wirkmechanismen können geschützt werden. Dadurch entsteht ein breiterer Schutzschirm um die Technologie.

Branchenbeobachtungen, darunter der Gibson Dunn 2026 Life Sciences Industry Outlook, verweisen auf die anhaltende Bedeutung von Lizenzierungen und strategischen Kooperationen in der Pharmabranche. Auch der aktuelle Global Biotech Patent Licensing Report zeigt, dass lückenlose internationale IP-Portfolios an Bedeutung gewinnen. Der Trend im Jahr 2026 bewegt sich weg von risikoreichen Einzelwirkstoffen hin zu langfristigen Partnerschaften rund um geschützte, skalierbare Plattformtechnologien.

NurExone schützt ExoPTEN international

Diese Entwicklung passt zur Strategie von NurExone. Im Mittelpunkt steht die proprietäre Plattformtechnologie ExoPTEN. In den vergangenen Monaten konnte das Unternehmen mehrere wichtige IP-Meilensteine melden. Dazu gehört die im April 2026 von IP Australia erteilte Patentzulassung für die Herstellung extrazellulärer Vesikel aus Stammzellen. Sie ist Teil einer internationalen Patentfamilie und soll Schutz bis zum Jahr 2040 bieten.

Im Mai 2026 folgte die Bekanntgabe einer weiteren Patenterteilung in Südkorea im Zusammenhang mit der ExoPTEN-Technologie. Diese ergänzt bestehende oder bereits gemeldete Schutzrechte in weiteren wichtigen Weltmärkten. Damit verdichtet sich das internationale Netz rund um die Kerntechnologie.

Zuvor hatte NurExone bereits umfassende Patente für zentrale Elemente seiner Plattformtechnologie in den USA, Japan, Israel und Russland erhalten. Weitere Anmeldungen bestehen unter anderem in der Europäischen Union, China, Hongkong, Indien, Israel als Fortsetzung von IL277605 sowie Thailand. Schritt für Schritt entsteht so ein globales Schutznetz um die ExoPTEN- und Exosomen-Technologie.

Geografische Breite wird zum Hebel

Für Biotech-Unternehmen zählt nicht nur die Zahl der Patente. Entscheidend ist auch, wo sie gelten. Märkte wie die USA, Europa, Japan, Südkorea und Australien gehören zu den zentralen Pharmaregionen. Dort treffen hohe regulatorische Anforderungen auf bedeutende kommerzielle Chancen.

Ein breit aufgestelltes IP-Portfolio kann mehrere Funktionen erfüllen. Es schützt vor Nachahmern in wichtigen Zielmärkten. Es stärkt die Verhandlungsposition gegenüber Pharma- und Industriepartnern, etwa im Zusammenhang mit den US-Produktionsplänen mit BioXtek. Zudem kann es künftige Produktions- und Lizenzmodelle absichern und Markteintrittsbarrieren für Wettbewerber aufbauen.

Gerade für Plattformtechnologien ist diese geografische Breite wichtig. Sie schafft Ankerpunkte in den Märkten, in denen spätere Entwicklung, Produktion und mögliche Partnerschaften eine Rolle spielen können. Für NurExone wird das IP-Portfolio damit zu einem strategischen Werkzeug.

Plattform mit wachsender industrieller Perspektive

ExoPTEN basiert auf einer exosomenvermittelten Transporttechnologie zur gezielten Modulation biologischer Prozesse bei Verletzungen des zentralen Nervensystems. Bei solchen Plattformansätzen entsteht typischerweise ein komplexes IP-Netzwerk. Es umfasst sowohl Herstellungsverfahren als auch therapeutische Anwendungen.

Die jüngsten Patenterteilungen zeigen, dass NurExone diesen Ansatz systematisch international ausbaut. Neben der Absicherung einzelner Indikationen rücken auch die Skalierbarkeit der Produktion und die industrielle Verwertbarkeit der Technologie stärker in den Fokus. Genau diese Punkte können für spätere Kooperationen oder Lizenzmodelle relevant werden.

Die aktuellen Patente sind Teil des schrittweisen Aufbaus eines internationalen IP-Portfolios. Dieser Schutz kann NurExone dabei unterstützen, technologische Ansätze abzusichern und mögliche spätere Kooperationen, Lizenzvereinbarungen oder klinische Entwicklungsschritte vorzubereiten.

Für Anleger wird damit sichtbar: NurExone arbeitet am Fundament seiner Plattform. Nicht mit einem einzelnen Baustein, sondern mit einem wachsenden internationalen Schutznetz. Das macht die IP-Strategie zu einem wichtigen Teil der weiteren Unternehmensentwicklung.

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Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic und/oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler NurExone" und/oder "Nebenwerte".

NurExone Biologic Inc.
ISIN: CA67059R1091
Land: Israel & Kanada
www.nurexone.com

Quelle
https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-nurexone-baut-internationales-ip-fundament-weiter-aus-warum-globale-patente-in-der-biotech-industrie-entscheidend-sind/5172852/

Disclaimer/Risikohinweis
Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

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Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

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Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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Dr. Eva Reuter
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Enthaltene Werte: CA67059R1091

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