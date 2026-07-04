München (ots) -Was für ein Fight von Kap Verde! Dass sich Argentinien am Ende durchsetzt, konnte man erwarten. Aber Kap Verde ringt dem Titelverteidiger beim 2:3 n.V. einen gigantischen Fight ab, gleicht zweimal aus und verdient sich die Verlängerung. Am Ende gibt es sogar von Lionel Messi Anerkennung: "Wir wussten, dass es eine starke Mannschaft ist. Sie haben nicht umsonst gegen Spanien und Uruguay nicht verloren." Genauso begeistert ist auch MagentaTV-Experte Tobias Schweinsteiger: " UNGLAUBLICH! Wir standen in der Halbzeit hier und unser Fazit war, es ist zäh. Aber was dann passiert ist, 2. Halbzeit, Verlängerung, brutal viele Wendungen. Die Argentinier haben immer aufs Gas gedrückt, wenn sie mussten. Kap Verde hat total mutig Fußball gespielt, sensationell aufgetreten. Es war ein bombastisches Fußballspiel, wieder mal." Argentinien trifft im Achtelfinale am kommenden Dienstag, ab 16.30 Uhr live bei MagentaTV, auf Ägypten, die sich 5:3 nach Elfmeterschießen gegen Australien behaupten konnten.Im zweiten Spiel der Nacht behauptet sich Kolumbien souverän gegen Ghana. Jhon Arias eröffnet bereits in der 14. Minute. In der Folge zeichnet sich Ghanas Keeper Lawrence Ati Zigi mehrere Male aus. Ein weiterer Treffer von Bayern-Star Luis Díaz zählt aufgrund einer Abseitsposition nicht. Damit treffen die Kolumbianer am kommenden Dienstag, ab 21.30 Uhr live bei MagentaTV, auf die Schweiz, die mit einem 2:0 gegen Algerien ins Achtelfinale einziehen konnte.Nachfolgend Clips zu den Sechzehntelfinals zwischen Argentinien und Kap Verde sowie Kolumbien gegen Ghana. Bei Verwendung bitte MagentaTV als Quelle angeben. Weiter geht's ab 07.00 Uhr mit dem letzten "Breakfast Club". Ab 18.00 Uhr Kanada - Marokko und EXKLUSIV ab 22.00 Uhr Frankreich - Paraguay mit Tabea Kemme und Laura Wontorra. Alle WM-Spiele gibt es nur bei MagentaTV live, 44 davon exklusiv.Argentinien - Kap Verde 3:2 n.V.Argentinien steht im Achtelfinale! Aber das nach einem extrem großen Fight des WM-Neulings. Zweimal gleicht Kap Verde aus und verdient sich sensationell die Verlängerung. In dieser glänzt Sidny Lopes Cabral mit einem Sensationstreffer zum 2:2. Am Ende erzwingt Cristian Romero gegen Diney Borges das Eigentor zur Entscheidung. Argentinien kommt mit dem Schrecken davon und trifft im Achtelfinale auf Ägypten, das sich 5:3 n.E. gegen Australien durchsetzte. Starauflauf in Miami: Neben David Beckham, Shakira und Atlético-Trainer Diego Simeone ist auch Hund Brodie anwesend - und wird von Jan Henkel eingehend analysiert. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=RUZkT29ydDBIK21jUlBhWWNOU08rMmZKM2phbDdGUUduSTRNV0tLSE9jZz0= (https://5i48o.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/sh/1f8JIKXx3IkdaCbcdGXYUHMFUJ/23YCfZwAgWvm)Lionel Messi, Kapitän Argentinien: "Wir wussten, dass es eine starke Mannschaft ist. Es war ein sehr hartes Spiel. Sie haben nicht umsonst gegen Spanien und Uruguay nicht verloren. Wir haben das Schwierigste gemacht, das erste Tor zu erzielen. Das hat uns eine gewisse Beruhigung gegeben. Wir haben die Bälle nicht verloren. Wir konnten nicht genug pressen. Sie sind immer zurückgekommen. Wir wussten, dass es sehr schwierig sein würde. Es gibt hier keine Geschenke. Wir wussten, dass es überhaupt nicht leicht sein würde. Das ist diese WM. Das ist alles sehr ausgeglichen. Das macht diese WM aus, dass alle Spiele sehr schwierig sein werden. Auch wenn wir schlecht spielen, kommen wir zurück. Das Wichtigste ist, sich auszuruhen und dann die positiven Rückschlüsse aus diesem Spiel zu ziehen. Wir haben auch gute Sachen gemacht."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZnBqSFZkOUl0cDNVK2VEWmhXcU5CVUhoWVE1bGwvWWpaL2ZpUm8xVzJnVT0= (https://5i48o.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/sh/1f8JIKXx3IkdaCbcdGXYUHMFUJ/7m5SCbF4uLxF)Lionel Scaloni, Trainer Argentinien: "Es war von Anfang an ein sehr hartes Spiel. Man muss immer das Positive rausziehen. Der Gegner war unglaublich stark. Sie haben es auch bewiesen, in den Spielen zuvor. Das ist für mich das Fazit: Die Leistung von allen Spielern. Es war schwierig. Es gibt nichts Leichtes."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VU5tUWVGV09JcVpsd29HRFVuU0lTWjdETHhkZzQwcFRYSGlFaDVoWCs0TT0= (https://5i48o.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/sh/1f8JIKXx3IkdaCbcdGXYUHMFUJ/lqDLnF-yVAVi)Tobias Schweinsteiger, MagentaTV-Experte: "UNGLAUBLICH! Wir standen in der Halbzeit hier und unser Fazit war, es ist zäh. Aber was dann passiert ist, 2. Halbzeit, Verlängerung, brutal viele Wendungen. Die Argentinier haben immer aufs Gas gedrückt, wenn sie mussten. Kap Verde hat total mutig Fußball gespielt, sensationell aufgetreten. Es war ein bombastisches Fußballspiel, wieder mal. Das haben wir oft in diesen Nachtspielen, Belgien - Senegal. Das sind Partien, da lohnt sich das Wachbleiben."Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=NXF5blhERWFsV043Nmt5S29lUkVZOFBuNGlTeTRzUVpwcDdhcEpaTnhQTT0= (https://5i48o.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/sh/1f8JIKXx3IkdaCbcdGXYUHMFUJ/NbLEq_Nz1pTi)Tobias Schweinsteiger, MagentaTV-Experte, über Kap Verde: "Sie haben alles rausgeholt. Das war echt ein tolles Fußballspiel, nicht nur kämpferisch, auch fußballerisch. Aber weiterhin stehen 0 Siege nach 90 Minuten bei den Kap Verden - aber weiterhin auch, wenn man es über 90 Minuten sieht, 0 Niederlagen. Sie haben ein tolles Turnier gespielt und sind gegen den Weltmeister erhobenen Hauptes ausgeschieden."Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=SWQwb3kxazFpcDJ6UzVpai9aZS9ZbHlOUzNOcTBMeEJiZUVBZWtZYitPVT0= (https://5i48o.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/sh/1f8JIKXx3IkdaCbcdGXYUHMFUJ/NAhTYxTI3pDJ)Ex-Nationalspieler Pastore glaubt an Argentiniens Titelverteidigung und prophezeit: "Wir werden wahrscheinlich den besten Messi aller Zeiten sehen"Javier Pastore, 29-facher argentinischer Nationalspieler, über das aktuelle Team Argentiniens: "Es ist eine sehr solide Mannschaft. Sie hat in den ersten Spielen schon einen super Eindruck hinterlassen. Ich glaube, dass wir den Titel verteidigen können. Wir Argentinier wollen alle, dass die Mannschaft erfolgreich ist."... über seinen ehemaligen Mitspieler Lionel Messi: "Man kann nur Gutes über ihn sagen. Er hat einen sehr guten Ruf in der Mannschaft. Die Bescheidenheit, die er an den Tag legt, ist dafür beispielhaft. Man genießt den täglichen Umgang mit ihm. Alle sagen, dass es wahrscheinlich sein letztes Turnier sein wird. Wir werden wahrscheinlich den besten Messi aller Zeiten sehen. Man genießt sein Spiel einfach."Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=b2JBYVc5L2VJV0JoNmhZbGlYbTNzTlAvemxXRnBmWUsxbXFMY2lTQlVKaz0="Wir haben den zukünftigen Nationaltrainer gehört" - Schweinsteiger über Klopp: "Er hat die Energie und die Persönlichkeit"MagentaTV-Experte Tobias Schweinsteiger über die Aussagen von Jürgen Klopp, dass er bereit für Gespräche mit dem DFB bezüglich des Bundestrainer-Amtes sei: "Ich glaube, wir haben den zukünftigen Nationaltrainer gehört. Das klang für mich schon so, als sei auch der Kontakt mit Oliver Mintzlaff schon so weit, dass es in die Richtung gehen soll. Red Bull wird sich nach der versuchten Steigerung durch das Engagement von Jürgen Klopp, die Marke ein bisschen positiver im Fußball zu etablieren, jetzt nicht dagegen sträuben. Sie werden eine Lösung finden. Jürgen Klopp muss den Switch jetzt wieder hinkriegen - von einem Experten-Job zum Nationaltrainer. Das wird nochmal anders sein. Aber er hat die Energie und die Persönlichkeit dafür. Das deutsche Fußball-Umfeld hat Vertrauen in ihn." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dVhvQ2FzQlZoaXAvenJydVVQODBtK2ZJYkk1QUE1NG5VRUpudXlPYjJ2VT0=Tobias Schweinsteiger, MagentaTV-Experte, in der Halbzeitpause: "Kap Verde spielt das ordentlich und die Argentinier spielen das abgebrüht. Sie machen nicht mehr als sie machen müssen, haben das Spiel durchweg unter Kontrolle und haben diesen einen Moment und diesen einen Spieler, der das Spiel auf 1:0 stellt."Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=RC9Wa0lUUUM1SXFWUmEraTZUSWNHNmdLNDVkaWNhWlVPTFo3Rnd3OEJzaz0= (https://5i48o.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/sh/1f8JIKXx3IkdaCbcdGXYUHMFUJ/kMUzy2QpGq5w)Tobias Schweinsteiger, MagentaTV-Experte, über Lionel Messi: "Eigentlich ist alles beeindruckend. Die letzten 8 WM-Spiele zu treffen, ist unglaublich. 203 Länderspiele, 124 Tore. Wir kommen beide aus der Zeit als die Marke 103 Länderspiele von Franz Beckenbauer unerreichbar schien. Und er hat 124 Tore. Man merkt keinen Leistungsabfall. Das ist sensationell."...zu Messis Führungstreffer gegen Kap Verde: "Die ganze Aktion ist Fußballintelligenz gepaart mit Technik und einfach unfassbarer Kreativität."...zu Argentinien: "Die Defensive ist stark genug und vorne haben sie einen Lionel Messi. Im Laufe des Turniers muss sich noch ein Zweiter herauskristallisieren. Ángel Di María war das jahrelang. So ein bisschen der kongeniale Partner von Messi. Wenn er raus war, kam von Di María eine Aktion. Der muss sich irgendwo noch zeigen. Ansonsten zeigen sie das, was wir erwartet haben."Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=SDM3YUtiWUo1bzdEcjd3ejNwaURKek5SS1pqS0F5TmVNdjFYTWhXUWdQOD0= (https://5i48o.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/sh/1f8JIKXx3IkdaCbcdGXYUHMFUJ/WYMdu3SfZOOL)Kolumbien - Ghana 1:0Das letzte Sechzehntelfinale dieser WM geht an Kolumbien! Ein früher Treffer von Jhon Arias macht den Unterschied. Im Anschluss brachte Kolumbien die Führung souverän über die Zeit und hatte mehrere Chancen zu erhöhen. Von Ghana hingegen kam kein einziger Schuss aufs Tor. Damit trifft Kolumbien im Achtelfinale am kommenden Dienstag ab 21.30 Uhr live bei MagentaTV auf die Schweiz, die sich am frühen Freitagmorgen 2:0 gegen Algerien durchsetzten.Die FIFA WM 2026 komplett live bei MagentaTV (alle Infos zu Inhalten gibt's auch hier: www.magenta.tv (https://5i48o.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/sh/1f8JIKXx3IkdaCbcdGXYUHMFUJ/ek11KQ6fw_AE))Samstag, 04.Juli 2026Ab 18.00 Uhr: Kanada - MarokkoEXKLUSIV ab 22.00 Uhr: Frankreich - ParaguayMit Tabea Kemme und Laura WontorraSonntag, 05. Juli 2026EXKLUSIV ab 21.00 Uhr: Brasilien - NorwegenMit Tabea Kemme, Jürgen Klopp und Johannes B. KernerMontag, 06. Juli 2026EXKLUSIV ab 01.30 Uhr: Mexiko - EnglandMit Tabea Kemme, Jürgen Klopp, Johannes B. Kerner und Anna Sara LangeAb 20.00 Uhr: Portugal - SpanienDienstag, 07. Juli 2026Ab 01.30 Uhr: USA - BelgienAb 17.00 Uhr: Argentinien - ÄgyptenAb 21.00 Uhr: Schweiz - KolumbienPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/6307977