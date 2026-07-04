Zwei Depots, eine selbst entwickelte Turnaround-Formel (TFA) und ein Netzwerk bis in die Chefetagen: wie Florian Söllner Trends erkennt, bevor sie die Börse bewegen.Es gibt Börsenbriefe, die Entwicklungen kommentieren. Und es gibt den Hot Stock Report. Der Unterschied: Florian Söllner sitzt nicht vor Bildschirmen und wertet Daten aus. Er fliegt nach Norwegen, um Rechenzentren in Berghängen zu besichtigen. Er telefoniert per Teams mit CEOs in Oslo, bevor deren Quartalszahlen den Markt bewegen. Er ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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