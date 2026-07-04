© Foto: 741508661Der Trade-Republic-Strategiewechsel schickt Lang & Schwarz in den Rückwärtsgang und entfacht hitzige Debatte im wO-Forum: Einbruch der Orders oder übertriebene Panik? Anleger streiten über Folgen fürs Geschäftsmodell.Der Strategiewechsel von Trade Republic hat in dieser Woche für einen heftigen Kursrutsch bei Lang & Schwarz gesorgt und die Diskussion im wallstreetONLINE-Forum zur aktivsten der Woche gemacht. Nachdem der Neobroker angekündigt hatte, Kundenorders künftig automatisch zum jeweils besten verfügbaren Handelsplatz zu leiten, reagierte Lang & Schwarz mit einer Anpassung der Jahresprognose. Anleger fragen sich nun, wie stark sich die Neuausrichtung des wichtigsten Partners auf das …
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