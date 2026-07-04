XRP Prognose Juli 2026: Hält die 1-Dollar-Marke oder droht der Absturz?

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XRP handelt Anfang Juli bei rund 1,06 Dollar und hat seit dem Zyklushoch bei 3,65 Dollar im Juli 2025 mehr als 70 Prozent verloren. Der CLARITY Act steckt im US-Senat fest, und Citi hat am 1. Juli die Krypto-Kursziele drastisch nach unten korrigiert. Gleichzeitig verteidigen Käufer die 1-Dollar-Marke mit einer Supportzone aus 830 Millionen XRP. Die Frage für die XRP Prognose im Juli lautet, ob diese Marke hält oder zum Startschuss für weiteren Abverkauf wird. Wer die XRP Prognose richtig lesen will, muss drei Faktoren gleichzeitig verstehen, und genau das liefert dieser Artikel.

XRP Prognose unter Druck: CLARITY Act verzögert, Citi senkt Kursziele, Chartstruktur wackelt

XRP eröffnet den Juli bei rund 1,06 Dollar nach einem Rückgang von etwa 20 Prozent allein im Juni. Der Token hat damit das schwächste Niveau seit Ende 2024 erreicht, obwohl die SEC-Klage 2025 beigelegt wurde und Spot-XRP-ETFs seit November handeln. Der CLARITY Act, der XRP dauerhaft als Commodity einstufen würde, hat den Senatsausschuss am 14. Mai mit parteiübergreifender Unterstützung passiert. Das Weiße Haus hatte den 4. Juli als Unterschriftsziel genannt, doch der Senat ging am 29. Juni ohne Abstimmung in die Pause. Die XRP Prognose hängt damit weiterhin an einem politischen Prozess ohne bestätigten Termin.

Die Senatoren kehren erst am 13. Juli zurück, und das Verteidigungsgesetz steht zuerst auf der Agenda, wie 24/7 Wall St berichtet. Galaxy Research hat die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung in 2026 auf 50 Prozent gesenkt, nachdem Verhandlungen über eine Ethik-Klausel stockten. Standard Chartered hat das XRP-Jahresendziel von 8,00 auf 2,80 Dollar gekürzt, und selbst diese reduzierte XRP Prognose liegt noch rund 160 Prozent über dem aktuellen Kurs.

Am selben Tag senkte Citi die Ether-Prognose von 3.175 auf 2.240 Dollar und setzte die erwarteten Netto-ETF-Zuflüsse auf null, wie CryptoTimes zusammenfasst. Bitcoin-ETFs verzeichneten im Juni Abflüsse von 4,5 Milliarden Dollar, den schlechtesten Monat seit dem Start im Januar 2024.

Auf der Chartseite liegt die Unterstützung bei 1,00 Dollar, wo rund 830 Millionen XRP zuletzt den Besitzer gewechselt haben und eine breite Kaufzone bilden. Ein Tagesschluss unter 1,00 Dollar würde den Weg Richtung 0,80 Dollar öffnen, da dazwischen kaum Supportzonen existieren. Nach oben muss XRP zuerst 1,20 Dollar zurückerobern, bevor die XRP Prognose wieder konstruktiv wird. Der RSI liegt nahe am überverkauften Bereich, was historisch kurzfristige Erholungszonen markiert hat. Während die XRP Prognose an einem Senatsvotum ohne Datum hängt, positionieren sich andere Wallets dort, wo das nächste Event nicht von Washington abhängt.

Pepeto sammelt über 10,38 Millionen Dollar im Presale, während die XRP Prognose wartet

Die XRP Prognose hängt an einem Gesetzgebungsprozess, der bereits zweimal verschoben wurde. Presale-Token mit definiertem Listing-Event bieten dagegen einen konkreten Zeitpunkt, an dem die Rendite geliefert wird, und genau das erklärt, warum Kapital aktuell in diese Richtung fließt. Wer auf die XRP Prognose setzt, wartet auf Washington, wer in einen Presale einsteigt, wartet auf das Listing.

Pepeto wurde von einem Pepe-Mitbegründer aufgebaut, demselben Entwickler, der PEPE mit reinem Hype und einem Angebot von 420 Billionen Token über 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung getrieben hat. Diesmal steht hinter dem Projekt eine funktionierende Infrastruktur. PepetoSwap ist eine gebührenfreie Handelsplattform, die Tradingkosten vollständig eliminiert, und der integrierte Risk Scorer prüft Smart Contracts auf Fallen, bevor Kapital die Wallet verlässt. Diese beiden Werkzeuge zusammen bedeuten, dass ein Trader Positionen eröffnen und schließen kann, ohne Gebühren zu zahlen und ohne sich Sorgen über vertragliche Fallen machen zu müssen.

Der Presale hat über 10,38 Millionen Dollar bei einem Preis von 0,000000188 Dollar pro Token eingesammelt, und dieses Kapital floss während einer Korrektur, in der der breitere Markt tief im Angstbereich stand. SolidProof hat den gesamten Code auditiert und verifiziert, bevor der Presale startete, was bedeutet, dass jeder Vertrag geprüft und bestätigt ist. Die feste Gesamtmenge von 420 Billionen Token schließt versteckte Verwässerung nach dem Listing aus.

Das erwartete Binance-Listing gibt jedem Presale-Halter einen definierten Moment, in dem die Rendite geliefert wird, nicht ein offenes Warten auf einen Termin, der immer wieder verschoben wird. Jede Presale-Runde füllt sich schneller als die vorherige, und der Abstand zwischen Presale-Kosten und Listing-Preis ist die Zahl, die jede frühe Wallet gerade berechnet. Die offizielle Pepeto-Website zeigt das gesamte Produktangebot bereit für den Starttag.

Fazit

Die XRP Prognose zeigt einen Markt, der zwischen institutionellem Aufbau und einer blockierten Gesetzgebung gefangen ist. Pepeto bietet mit einem gebührenfreien Exchange und einem erwarteten Binance-Listing die Art von Einstieg, die ein Large Cap mit 67 Milliarden Dollar Bewertung nicht mehr liefern kann. Die Rendite ist im Einstieg eingebaut, das Listing ist das Event, das sie ausliefert, und das Fenster schließt sich, während die XRP Prognose auf Washington wartet. Die offizielle Pepeto-Website macht diesen Einstieg verfügbar, solange der Presale-Preis noch steht.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt die XRP Prognose für Juli 2026?

Analysten sehen 1,00 Dollar als Unterstützung und 1,20 Dollar als Ausbruchslevel für die XRP Prognose. Standard Chartered hält ein Jahresendziel von 2,80 Dollar, aber die Abstimmung über den CLARITY Act hat kein bestätigtes Datum.

Warum zieht Pepeto Kapital an, während die XRP Prognose wartet?

Pepeto bietet ein definiertes Listing-Event mit einem gebührenfreien Exchange, während die XRP Prognose von einer Senatsabstimmung ohne festen Termin abhängt. Über 10,38 Millionen Dollar flossen bereits in den Presale auf der offiziellen Pepeto-Website unter http://pepetocoin.com.