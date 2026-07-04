München (ots) -Die letzten beiden Sechzehntelfinals der FIFA WM 2026 wurden in der vergangenen Nacht gespielt, dabei konnte sich Weltmeister Argentinien nur mit Mühe und Not erst in der Verlängerung gegen die Überraschungsmannschaft aus Kap Verden durchsetzen. Am heutigen Samstagabend steht nun mit der Partie Kanada gegen Marokko (Anpfiff um 19:00 Uhr) bereits das erste Achtelfinale an.Die ARD zeigt in der Nacht von Montag, 6. Juli, auf Dienstag, 7. Juli, die Partie zwischen Co-Gastgeber USA und Belgien live im Ersten und in der ARD Mediathek. Anstoß ist um 02:00 Uhr, die Übertragung beginnt um 01:25 Uhr. Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger präsentieren das Spiel live aus Seattle, Reporter der Partie ist Philipp Sohmer. Am Dienstag, 7. Juli, sind in der ARD dann gleich zwei Achtelfinals zu sehen: Das Spiel Argentinien gegen Ägypten beginnt um 18:00 Uhr, Reporterin vor Ort in Atlanta ist Christina Graf, Co-Kommentatorin Almuth Schult. Bereits ab 17:00 Uhr moderiert Lea Wagner zusammen mit Thomas Hitzlsperger aus dem Sportschau-Studio in Köln. Ebenfalls am Dienstag, ab 21:00 Uhr gibt es bei der ARD im TV und im Stream das Spiel der Schweizer gegen Kolumbien zu sehen (Anstoß: 22:00 Uhr). Esther Sedlaczek moderiert zusammen mit Bastian Schweinsteiger live aus Vancouver. Tom Bartels kommentiert.Weitere Informationen zur FIFA WM 2026 gibt es bei sportschau.de (https://www.sportschau.de), alles rund um die ARD-Übertragungen von der Weltmeisterschaft hier: Fußball WM 2026: Spielplan, Berichterstattung, Kritik (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/fifa-fussball-wm-2026-106.html).Pressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deFelix Oser, SWR Presse und Public AffairsTel. 07221/929 22986, E-Mail: felix.oser@SWR.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6308013