Wochenrückblick - Daxund Dow Jones setzten jeweils neues Allzeithoch

Werbung
Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wich-tig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammen-gefasst.
In der abgelaufenen Woche standen neue Rekordstände und spürbare Sektor Rotation im Fokus: DAX und Dow Jones Industrial Average markierten jeweils frische Allzeithochs, während der Tech-Sektor nach Unternehmensmeldungen und Quartalszahlen teils kräftig schwankte. Parallel lieferten aktuelle Arbeitsmarktdaten aus den USA und Deutschland wichtige Impulse für die Markterwartungen.
Globaler Aktienmarkt - Dax erreicht neues Allzeithoch!
Das zweite Quartal ist abgeschlossen. Der DAX beendete das erste Halbjahr mit einem Plus von rund 1,5 % bei 24.995 Punkten und markierte im Wochenverlauf am Donnerstag ein neues Allzeithoch bei 25.820 Punkten. Der Dow Jones erreichte am selben Tag ebenfalls ein Rekordniveau von 52.900 Punkten; aufgrund eines Börsenfeiertags in den USA blieb dieses Niveau am Freitag unverändert. Auch der Nasdaq legte zu und notiert nur noch wenige Prozent unter seinen bisherigen Höchstständen.
Wichtige Entwicklungen auf politischer Ebene
Zum 1. Januar 2027 sollen Bürgerinnen und Bürger bei der Einkommensteuer entlastet werden - durch höheren Grund- und Kinderfreibetrag, mehr Kindergeld, einen höheren Arbeitnehmer-Pauschbetrag sowie ein Abflachen der zweiten Progressionszone (mit Rechtsverschiebung des Spitzensteuersatzes), vor allem zugunsten niedriger und mittlerer Einkommen. Gegenfinanziert wird das vor allem über höhere Sätze der "Reichensteuer": 45 % ab 250.000 € zu versteuerndem Einkommen und 47 % ab 280.000 €. So teilt die Bundesregierung mit, als Teil Ihrer neusten Reform-Ideen. Die neuen Reformen unterstützen den DAX in seinem aktuellen Aufschwung.
Zentrale konjunkturelle Ereignisse
In den USA fiel die Arbeitslosenquote niedriger aus als vom "Bureau of Labor Statistics" erwartet: Sie sank von rund 4,3 % im vorherigen Bericht auf etwa 4,2 %. In Deutschland veröffentlichte die Bundesagentur für Arbeit ebenfalls neue Arbeitsmarktdaten. Demnach ging die Arbeitslosenquote um rund 0,1 % auf etwa 6,3 % zurück.
Der Euro gab seine Gewinne zum Wochenstart am Mittwoch zunächst wieder ab und fiel im Wochentief auf etwa 1,136 USD. Zum Wochenende hin erholte er sich jedoch und notierte am Freitagabend wieder bei rund 1,144 USD
Bedeutende Unternehmensnachrichten
Meta Platforms kündigte am 1. Juli Pläne für ein neues Cloud-Geschäftsmodell an. Ziel ist es, überschüssige Rechenkapazitäten an Kunden zu vermarkten und damit zusätzliche Erlösquellen zu erschließen. Die Aktie reagierte unmittelbar nach der Verkündung positiv auf die Information und schloss den Handelstag rund 8,81 % höher als am Vortag. Im Zuge der Ankündigung gerieten mehrere Unternehmen aus dem Cloud-Umfeld unter Druck; CoreWeave gab beispielsweise um rund 11 % nach, da Anleger eine mögliche Verschärfung des Wettbewerbs einpreisten. Die Meta Aktie steht am Freitag bei etwa 582,90 USD.
Tesla meldete für das zweite Quartal Auslieferungen von 480.126 Fahrzeugen. Nach vorangegangenen Kursgewinnen im zweistelligen Prozentbereich kam es nach der Veröffentlichung zu Gewinnmitnahmen; die Aktie fiel um rund 7,5 % und notiert momentan bei etwa 349,72 EUR.
Im Umfeld von Super Micro Computer kam es in Taiwan zu polizeilichen Maßnahmen und Festnahmen. Die Aktie verzeichnete anschließend deutliche Kursverluste. Am Freitagnachmittag notiert Super Micro Computer bei rund 24,30 EUR.
Bayer gliederte das US-Glyphosatgeschäft aus. Dieses wird künftig als eigenständige Tochtergesellschaft unter dem Namen "Ruveon" geführt. Mit der strukturellen Trennung verfolgt Bayer das Ziel, das Geschäft klarer abzugrenzen und das Geschäft optimal auf die spezifischen Anforderungen des US-Markets auszurichten. Zum Wochenschluss notiert Bayer bei rund 52,91 EUR.
Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick. Sie interessieren sich neben interessanten News über den Kapitalmarkt auch für Technische Analyse? Dann schauen Sie doch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort veröffentlichen wir regelmäßig Ausgaben von "Jörgs Chartschule".
Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de.
Quelle: HSBC
Wichtige Hinweise
Dieses Dokument wurde von der HSBC Continental Europe S.A., Germany ("HSBC") erstellt. Es dient ausschließlich der Information und darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von HSBC nicht an Dritte weitergegeben werden. Das Dokument ist ein Marketinginstrument. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handels der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieser Darstellung ("Frontrunning") besteht nicht. Auch ersetzt das Dokument keine an den individuellen Anforderungen ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Ein Zeichnungsangebot ist hiermit ebenfalls noch nicht verbunden. Das Dokument richtet sich nur an Personen, die ihren dauerhaften Wohnsitz/Sitz in Deutschland oder Österreich haben. Es ist nicht für Empfänger in anderen Jurisdiktionen und insbesondere nicht für US-Staatsbürger bestimmt. Eventuell gemachte Angaben zur historischen Wertentwicklung (einschließlich Simulationen) sowie Prognosen über eine künftige Wertentwicklung der dargestellten Finanzprodukte/Finanzindizes sind kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Soweit die besprochenen Finanzprodukte in einer anderen Währung als EUR notieren, kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung eines Investments hängt von den persönlichen Verhältnissen des Investors ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Die in diesem Dokument gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen.
Werbehinweise
Die Basisprospekte sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Durch Eingabe der jeweiligen WKN in das Suchfeld oder über den Reiter "Produkte" gelangen Sie zu der Einzelproduktansicht. Dort können unter "Downloads" die entsprechenden Endgültigen Bedingungen zu den einzelnen Produkten, die die für das jeweilige Wertpapier allein geltenden Angebotsbedingungen inklusive der maßgeblichen Emissionsbedingungen enthalten, sowie die relevanten Basisinformationsblätter, abgerufen werden.
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Lizenzhinweise
"DAX", "TecDAX", "MDAX", "VDAX-NEW", "SDAX", "DivDAX", "X-DAX" und "GEX" sind eingetragene Marken der ISS STOXX Index GmbH. Die Finanzinstrumente werden von der ISS STOXX Index GmbH oder der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt.
EURO STOXX 50, STOXX 50, STOXX 600 und seine Marken, STOXX Europe 600 Oil & Gas, STOXX Europe 600 Basic Resources, EURO STOXX 50 DVP, EURO STOXX Banks sind eingetragene Marken der STOXX Ltd., der ISS STOXX Index GmbH oder ihrer Lizenzgeber. Die Finanzinstrumente werden von der STOXX Ltd., der ISS STOXX Index GmbH oder ihren Lizenzgebern weder gefördert noch beworben, vertrieben oder auf sonstige Weise unterstützt.
Der "S&P 500" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's und S&P sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des S&P 500.
Nasdaq und Nasdaq-100 Index sind eingetragene Warenzeichen von Nasdaq, Inc. (gemeinsam mit den mit ihr verbundenen Gesellschaften als die "Gesellschaften" bezeichnet) und für die Nutzung durch die HSBC Continental Europe S.A., Germany an diese lizenziert. Die Gesellschaften machen keine Aussage über die Rechtmäßigkeit oder die Eignung der Wertpapiere. Die Wertpapiere werden von den Gesellschaften weder begeben, empfohlen, verkauft oder beworben. DIE GESELLSCHAFTEN ÜBERNEHMEN KEINE GEWÄHRLEISTUNG UND ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DEN WERTPAPIEREN.
Der Nikkei Stock Average ("Index") ist geistiges Eigentum der Nikkei Inc. (der "Indexsponsor"). "Nikkei", "Nikkei Stock Average" und "Nikkei 225" sind Marken des Indexsponsor. Der Indexsponsor behält sich alle Rechte, einschließlich des Copyrights, an dem Index vor.
Der "Dow Jones Industrial Average" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's und S&P sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des Dow Jones Industrial Average.
Herausgeber: HSBC Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf
© 2026 HSBC