Wochenrückblick - Daxund Dow Jones setzten jeweils neues Allzeithoch

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Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wich-tig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammen-gefasst.



In der abgelaufenen Woche standen neue Rekordstände und spürbare Sektor Rotation im Fokus: DAX und Dow Jones Industrial Average markierten jeweils frische Allzeithochs, während der Tech-Sektor nach Unternehmensmeldungen und Quartalszahlen teils kräftig schwankte. Parallel lieferten aktuelle Arbeitsmarktdaten aus den USA und Deutschland wichtige Impulse für die Markterwartungen.



Globaler Aktienmarkt - Dax erreicht neues Allzeithoch!



Das zweite Quartal ist abgeschlossen. Der DAX beendete das erste Halbjahr mit einem Plus von rund 1,5 % bei 24.995 Punkten und markierte im Wochenverlauf am Donnerstag ein neues Allzeithoch bei 25.820 Punkten. Der Dow Jones erreichte am selben Tag ebenfalls ein Rekordniveau von 52.900 Punkten; aufgrund eines Börsenfeiertags in den USA blieb dieses Niveau am Freitag unverändert. Auch der Nasdaq legte zu und notiert nur noch wenige Prozent unter seinen bisherigen Höchstständen.



















Wichtige Entwicklungen auf politischer Ebene



Zum 1. Januar 2027 sollen Bürgerinnen und Bürger bei der Einkommensteuer entlastet werden - durch höheren Grund- und Kinderfreibetrag, mehr Kindergeld, einen höheren Arbeitnehmer-Pauschbetrag sowie ein Abflachen der zweiten Progressionszone (mit Rechtsverschiebung des Spitzensteuersatzes), vor allem zugunsten niedriger und mittlerer Einkommen. Gegenfinanziert wird das vor allem über höhere Sätze der "Reichensteuer": 45 % ab 250.000 € zu versteuerndem Einkommen und 47 % ab 280.000 €. So teilt die Bundesregierung mit, als Teil Ihrer neusten Reform-Ideen. Die neuen Reformen unterstützen den DAX in seinem aktuellen Aufschwung.











Zentrale konjunkturelle Ereignisse



In den USA fiel die Arbeitslosenquote niedriger aus als vom "Bureau of Labor Statistics" erwartet: Sie sank von rund 4,3 % im vorherigen Bericht auf etwa 4,2 %. In Deutschland veröffentlichte die Bundesagentur für Arbeit ebenfalls neue Arbeitsmarktdaten. Demnach ging die Arbeitslosenquote um rund 0,1 % auf etwa 6,3 % zurück.

Der Euro gab seine Gewinne zum Wochenstart am Mittwoch zunächst wieder ab und fiel im Wochentief auf etwa 1,136 USD. Zum Wochenende hin erholte er sich jedoch und notierte am Freitagabend wieder bei rund 1,144 USD







Bedeutende Unternehmensnachrichten



Meta Platforms kündigte am 1. Juli Pläne für ein neues Cloud-Geschäftsmodell an. Ziel ist es, überschüssige Rechenkapazitäten an Kunden zu vermarkten und damit zusätzliche Erlösquellen zu erschließen. Die Aktie reagierte unmittelbar nach der Verkündung positiv auf die Information und schloss den Handelstag rund 8,81 % höher als am Vortag. Im Zuge der Ankündigung gerieten mehrere Unternehmen aus dem Cloud-Umfeld unter Druck; CoreWeave gab beispielsweise um rund 11 % nach, da Anleger eine mögliche Verschärfung des Wettbewerbs einpreisten. Die Meta Aktie steht am Freitag bei etwa 582,90 USD.

Tesla meldete für das zweite Quartal Auslieferungen von 480.126 Fahrzeugen. Nach vorangegangenen Kursgewinnen im zweistelligen Prozentbereich kam es nach der Veröffentlichung zu Gewinnmitnahmen; die Aktie fiel um rund 7,5 % und notiert momentan bei etwa 349,72 EUR.

Im Umfeld von Super Micro Computer kam es in Taiwan zu polizeilichen Maßnahmen und Festnahmen. Die Aktie verzeichnete anschließend deutliche Kursverluste. Am Freitagnachmittag notiert Super Micro Computer bei rund 24,30 EUR.

Bayer gliederte das US-Glyphosatgeschäft aus. Dieses wird künftig als eigenständige Tochtergesellschaft unter dem Namen "Ruveon" geführt. Mit der strukturellen Trennung verfolgt Bayer das Ziel, das Geschäft klarer abzugrenzen und das Geschäft optimal auf die spezifischen Anforderungen des US-Markets auszurichten. Zum Wochenschluss notiert Bayer bei rund 52,91 EUR.















Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick. Sie interessieren sich neben interessanten News über den Kapitalmarkt auch für Technische Analyse? Dann schauen Sie doch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort veröffentlichen wir regelmäßig Ausgaben von "Jörgs Chartschule".







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Quelle: HSBC









In der abgelaufenen Woche standen neue Rekordstände und spürbare Sektor Rotation im Fokus: DAX und Dow Jones Industrial Average markierten jeweils frische Allzeithochs, während der Tech-Sektor nach Unternehmensmeldungen und Quartalszahlen teils kräftig schwankte. Parallel lieferten aktuelle Arbeitsmarktdaten aus den USA und Deutschland wichtige Impulse für die Markterwartungen.Das zweite Quartal ist abgeschlossen. Der DAX beendete das erste Halbjahr mit einem Plus von rund 1,5 % bei 24.995 Punkten und markierte im Wochenverlauf am Donnerstag ein neues Allzeithoch bei 25.820 Punkten. Der Dow Jones erreichte am selben Tag ebenfalls ein Rekordniveau von 52.900 Punkten; aufgrund eines Börsenfeiertags in den USA blieb dieses Niveau am Freitag unverändert. Auch der Nasdaq legte zu und notiert nur noch wenige Prozent unter seinen bisherigen Höchstständen.Zum 1. Januar 2027 sollen Bürgerinnen und Bürger bei der Einkommensteuer entlastet werden - durch höheren Grund- und Kinderfreibetrag, mehr Kindergeld, einen höheren Arbeitnehmer-Pauschbetrag sowie ein Abflachen der zweiten Progressionszone (mit Rechtsverschiebung des Spitzensteuersatzes), vor allem zugunsten niedriger und mittlerer Einkommen. Gegenfinanziert wird das vor allem über höhere Sätze der "Reichensteuer": 45 % ab 250.000 € zu versteuerndem Einkommen und 47 % ab 280.000 €. So teilt die Bundesregierung mit, als Teil Ihrer neusten Reform-Ideen. Die neuen Reformen unterstützen den DAX in seinem aktuellen Aufschwung.In den USA fiel die Arbeitslosenquote niedriger aus als vom "Bureau of Labor Statistics" erwartet: Sie sank von rund 4,3 % im vorherigen Bericht auf etwa 4,2 %. In Deutschland veröffentlichte die Bundesagentur für Arbeit ebenfalls neue Arbeitsmarktdaten. Demnach ging die Arbeitslosenquote um rund 0,1 % auf etwa 6,3 % zurück.Der Euro gab seine Gewinne zum Wochenstart am Mittwoch zunächst wieder ab und fiel im Wochentief auf etwa 1,136 USD. Zum Wochenende hin erholte er sich jedoch und notierte am Freitagabend wieder bei rund 1,144 USDMeta Platforms kündigte am 1. Juli Pläne für ein neues Cloud-Geschäftsmodell an. Ziel ist es, überschüssige Rechenkapazitäten an Kunden zu vermarkten und damit zusätzliche Erlösquellen zu erschließen. Die Aktie reagierte unmittelbar nach der Verkündung positiv auf die Information und schloss den Handelstag rund 8,81 % höher als am Vortag. Im Zuge der Ankündigung gerieten mehrere Unternehmen aus dem Cloud-Umfeld unter Druck; CoreWeave gab beispielsweise um rund 11 % nach, da Anleger eine mögliche Verschärfung des Wettbewerbs einpreisten. Die Meta Aktie steht am Freitag bei etwa 582,90 USD.Tesla meldete für das zweite Quartal Auslieferungen von 480.126 Fahrzeugen. Nach vorangegangenen Kursgewinnen im zweistelligen Prozentbereich kam es nach der Veröffentlichung zu Gewinnmitnahmen; die Aktie fiel um rund 7,5 % und notiert momentan bei etwa 349,72 EUR.Im Umfeld von Super Micro Computer kam es in Taiwan zu polizeilichen Maßnahmen und Festnahmen. Die Aktie verzeichnete anschließend deutliche Kursverluste. Am Freitagnachmittag notiert Super Micro Computer bei rund 24,30 EUR.Bayer gliederte das US-Glyphosatgeschäft aus. Dieses wird künftig als eigenständige Tochtergesellschaft unter dem Namen "Ruveon" geführt. Mit der strukturellen Trennung verfolgt Bayer das Ziel, das Geschäft klarer abzugrenzen und das Geschäft optimal auf die spezifischen Anforderungen des US-Markets auszurichten. Zum Wochenschluss notiert Bayer bei rund 52,91 EUR.Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick. Sie interessieren sich neben interessanten News über den Kapitalmarkt auch für Technische Analyse? Dann schauen Sie doch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort veröffentlichen wir regelmäßig Ausgaben von "Jörgs Chartschule".Quelle: HSBC





