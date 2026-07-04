Cardano Kurs im Juli 2026: Wale kaufen ADA während der Rest des Marktes verkauft

Anzeige / Werbung

ADA steigt um sechs Prozent in 24 Stunden auf 0,16 Dollar und zeigt zum ersten Mal seit Wochen grüne Kerzen im Chart. Der Token verlor im Juni fast 40 Prozent seines Wertes, doch ausgerechnet jetzt kaufen Whale-Wallets Millionen ADA, obwohl die täglichen aktiven Adressen auf ein 45-Tage-Tief sinken. Charles Hoskinson bestätigt das größte Upgrade in der Geschichte von Cardano, mit dem RealFi-Testnet am 6. Juli. Was wissen diese Wale über den Cardano Kurs, was der Rest des Marktes noch nicht sieht? Die Antwort könnte entscheiden, ob ADA den Widerstand bei 0,18 Dollar in den kommenden Wochen zurückerobert.

Cardano Kurs: Hoskinson bestätigt größtes Upgrade, während Wale bei Tiefstständen akkumulieren

Cardano-Gründer Charles Hoskinson gab bekannt, dass das Netzwerk vor dem größten Upgrade in seiner Geschichte steht, wobei das RealFi-Testnet für den 6. Juli geplant ist und ein Mainnet-Deployment kurz danach erwartet wird, laut The Crypto Basic. Das Upgrade zielt darauf ab, Blockchain-Liquidität mit realer Wirtschaftsaktivität zu verbinden und Finanzdienstleistungen für Menschen ohne Bankzugang bereitzustellen. Gleichzeitig zeigen On-Chain-Daten, dass Wallets mit 10 Millionen bis 100 Millionen ADA ihren Anteil am Gesamtangebot von 37,66 Prozent auf 38,13 Prozent erhöhten, selbst als die täglichen aktiven Adressen auf ein 45-Tage-Tief fielen.

Diese Trennung zwischen Smart-Money-Akkumulation und Retail-Rückzug markiert typischerweise die Art von Boden, die einer Erholungsbewegung vorausgeht. Der Cardano Kurs liegt aktuell bei rund 0,16 Dollar, nachdem ADA im Juni einen Rückgang von fast 40 Prozent verzeichnete, laut Coinbase. Das Leios-Testnet namens Musashi Dojo ging am 23. Juni live und testet eine parallele Transaktionsverarbeitung, die die Kapazität von rund zehn auf etwa 1.000 Transaktionen pro Sekunde steigern soll. Die van Rossem Hard Fork, die die Kosten für Smart Contracts senken wird, wartet auf die Abstimmung der Community.

Am 9. August öffnet sich ein weiteres Fenster, das den Cardano Kurs beeinflussen könnte, denn dann haben die CME-ADA-Futures die vorgeschriebene sechsmonatige Handelsperiode abgeschlossen. Grayscale reichte bereits offizielle Unterlagen bei der SEC für einen Cardano-ETF namens GADA ein, und die Dokumente sind über SEC EDGAR öffentlich einsehbar. Der Token liegt 95 Prozent unter seinem Allzeithoch von 3,09 Dollar und handelt nahe der Tiefststände von Dezember 2020.

Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 5,8 Milliarden Dollar, und selbst die optimistischste Prognose von 0,24 Dollar begrenzt die Rendite auf etwa 50 Prozent von aktuellen Niveaus. Das macht den Cardano Kurs zu einem Gedulds-Trade, nicht zu einem asymmetrischen Einstieg. Wer auf die Renditen setzt, die große Marktkapitalisierungen nicht liefern können, muss dort einsteigen, wo die Bewertung noch nicht durch den Markt festgelegt wurde.

Pepeto: Der Presale, der über 10,38 Millionen Dollar anzog, während ADA-Wale akkumulierten

Während der Cardano Kurs eine Erholung darstellt, die Monate brauchen kann, um selbst das optimistische Ziel von 0,24 Dollar zu erreichen, lief ein Presale in die entgegengesetzte Richtung. Kein anderer Presale im Jahr 2026 hat erreicht, was Pepeto während eines marktweiten Ausverkaufs schaffte. Ein ehemaliger Binance-Experte hat dieses Projekt entwickelt, und es zog mehr als 10,38 Millionen Dollar an, während der Kryptomarkt von extremer Angst dominiert wurde.

Die Produkte, die Pepeto liefert, funktionieren bereits und sitzen nicht auf einem Whitepaper. PepetoSwap ermöglicht den Handel ohne jegliche Transaktionskosten und bewahrt damit genau das Kapital, das bei gebührenpflichtigen Börsen Stück für Stück verloren geht. Die Bridge überbrückt verschiedene Blockchains und erlaubt den Transfer von Vermögenswerten ohne die Verzögerungen, die Trader bei anderen Lösungen erleben. Dazu kommt ein Vertragsscanner, der die Codequalität von Token prüft und Warnsignale erkennt, bevor ein einziger Dollar fließt.

Bevor der erste Dollar in den Presale floss, unterzog SolidProof den gesamten Code einer unabhängigen Prüfung und gab grünes Licht für das Vertragswerk, das alle 420 Billionen Token steuert. Dieses Audit ist der Sicherheitsnachweis, ohne den erfahrenes Kapital keine Position aufbaut. Die Tokenanzahl orientiert sich am Modell, das dem ersten Pepe-Coin den Aufstieg von null zu einer Milliardenbewertung ermöglichte.

Bei einem Presale-Preis von 0,000000188 Dollar liegt die Lücke zwischen diesem Einstieg und dem ersten gelisteten Preis genau dort, wo die Rendite entsteht. Die vorherige Phase wurde vor dem geplanten Zeitrahmen abgeschlossen, und die aktuelle Phase füllt sich weiter, während der Rest des Marktes auf ein Signal wartet, das möglicherweise zu spät kommt. Auf der offiziellen Pepeto-Website sind Audit, Supply-Daten und Produktübersicht gebündelt einsehbar. Solange der Presale läuft, bleibt der Zugang zu diesem Preisniveau offen, doch mit dem erwarteten Listing beginnt eine neue Preisphase, die den heutigen Einstieg nicht mehr zulässt.

Fazit

Ein Cardano Kurs von 0,24 Dollar klingt vielversprechend, aber selbst dieses Ziel erfordert großes Kapital, um lebensverändernde Renditen von aktuellen Niveaus aus zu erzielen. Pepeto verändert diese Rechnung vollständig, weil der Presale über 10,38 Millionen Dollar von Wallets angezogen hat, die handelten, während Angst jede Schlagzeile dominierte. Ein ehemaliger Binance-Experte, funktionierende Börsen-Werkzeuge und ein erwartetes Binance-Listing bilden die seltenste Kombination, die der Kryptomarkt hervorbringt. Meme-Energie und echte Infrastruktur zur gleichen Zeit erscheinen nur einmal pro Zyklus. Das Listing ist das eine Ereignis, das jeden Presale-Token neu bewertet, und sobald es stattfindet, sind der Presale-Preis und die damit verbundenen Möglichkeiten endgültig verschwunden.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Cardano Kurs Prognose für 2026?

Analysten erwarten, dass ADA zwischen 0,15 und 0,30 Dollar gehandelt wird, abhängig von der erfolgreichen Umsetzung der Upgrades und dem Fortschritt bei der ETF-Zulassung. Das RealFi-Testnet am 6. Juli und das Spot-ETF-Fenster am 9. August sind die wichtigsten Katalysatoren. Whale-Wallets erhöhten ihren Anteil auf 38,13 Prozent, was auf Zuversicht bei großen Haltern hindeutet.

Warum zieht Pepeto Kapital neben dem Cardano Kurs an?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg mit drei funktionierenden Werkzeugen, einem SolidProof-Audit und einem erwarteten Binance-Listing. Über 10,38 Millionen Dollar flossen bereits in den Presale. Die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com zeigt alle Details zum Projekt und zum aktuellen Presale-Stand.