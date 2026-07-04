Die "Sandwich-Generation" sitzt beruflich fest im Sattel, ist in Kombination mit privaten Verpflichtungen aber oft besonders gestresst und überfordert. Expert:innen erklären, wie ein Neuanfang gelingen kann. In der Lebensmitte fühlen sich viele Menschen so unglücklich wie in keiner anderen Phase - das Phänomen der Midlife-Crisis ist daher immer noch hochaktuell. Lynda Gratton ist Professorin an der London Business School und forscht zur Zukunft der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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