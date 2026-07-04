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Der Ethereum-Kurs fiel am 2. Juli auf 1.708 Dollar, während die zweitgrößte Blockchain ihren stärksten Jahresrückgang seit dem Bärenmarkt 2022 verzeichnete. Die Ethereum Foundation strich 54 Mitarbeiter und kürzte ihr Budget um 40 Prozent, nach Monaten, in denen neun Führungskräfte die Organisation verlassen haben. ETH notiert unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten, und der Fear and Greed Index steht bei 12 im Bereich extremer Angst. Weil die Ethereum Prognose selbst unter günstigen Bedingungen Monate der Erholung zeigt, schauen Trader auf Presale-Einstiege, bei denen die Listing-Rechnung schneller Rendite liefert als das Warten auf eine ETH-Erholung. Was bedeutet der Umbau der Foundation für den weiteren Kursverlauf?

Ethereum Prognose: Foundation baut um, ETH verzeichnet drei rote Quartale in Folge

Die Ethereum Foundation gab am 23. Juni bekannt, dass sie 54 Stellen gestrichen hat, rund 20 Prozent ihrer gesamten Belegschaft, als Teil einer Neuausrichtung hin zu einem schlankeren Stiftungsmodell, wie CoinDesk berichtete. Die Budgetkürzung erreichte 40 Prozent. Mitgründer Vitalik Buterin erklärte, das Ziel sei es, die jährlichen Ausgaben von 15 Prozent der Reserven auf 5 Prozent bis zum Jahr 2030 zu senken. Neun Führungskräfte haben die Foundation seit Januar 2026 verlassen, darunter beide geschäftsführenden Direktoren. Die Neustrukturierung folgte dem Start von Ethlabs, einem unabhängigen Protokoll-Labor, das von ehemaligen Foundation-Forschern und Mitgründer Joseph Lubin unterstützt wird.

Der Ethereum-Kurs ist seit Jahresbeginn um rund 44 Prozent gefallen, obwohl das Netzwerk im ersten Quartal Rekordtransaktionszahlen verarbeitete. ETH notiert am 3. Juli bei rund 1.710 Dollar und liegt unter der 20-Tage-EMA bei 1.708, der 50-Tage-EMA bei 1.865 und der 200-Tage-EMA bei 2.317 Dollar. Der Token verzeichnete drei aufeinanderfolgende rote Quartale, eine Serie, die er in seiner Geschichte zuvor nie erreicht hatte. Der 14-Tage-RSI liegt bei rund 29 im überverkauften Bereich, ohne ein bestätigtes Umkehrsignal zu liefern. ETF-Fonds, die ETH abbilden, verzeichneten Abflüsse von rund 472 Millionen Dollar im vergangenen Monat, wie Cryptopolitan meldete.

Citi senkte sein 12-Monats-Kursziel für ETH auf 2.240 Dollar und verwies auf schwache ETF-Zuflüsse und regulatorische Unsicherheit. Am 1. Juli startete eine separate gemeinnützige Organisation namens Ethereum Institutional mit Unterstützung von Bitmine und Joseph Lubin als institutionelles Tor. Der Ethereum-Kurs hat auf diese Nachricht bisher nicht reagiert, was die Stimmung am Markt widerspiegelt. Ein Halten über 1.500 Dollar hält eine Erholung in Richtung der 20-Tage-EMA am Leben, während ein Bruch darunter einen Rückgang auf 1.400 Dollar riskiert. Während ETH seitwärts schleift und die Foundation ihre Struktur umbaut, fließt Kapital in Projekte, bei denen das Listing-Event die Rendite in einem einzigen Moment liefern kann.

Pepeto sammelt über 10 Millionen Dollar, während ETH auf eine Erholung wartet

Die Ethereum Prognose zeigt einen Kurs auf Niveaus, die seit Ende 2023 nicht mehr gesehen wurden, und die Foundation schrumpft ihr Team und ihr Budget. Pepeto ist der Presale, der weiterhin Kapital anzieht, während der Rest des Marktes zusieht, wie Positionen schrumpfen und Erholungszeitpläne sich in die Länge ziehen. Die Wallets, die während extremer Angst einsteigen, setzen auf Struktur.

Ein ehemaliger Binance-Experte leitet das Projekt mit direkter Erfahrung im Bereich Börsen-Listings, und der Presale hat über 10,38 Millionen Dollar bei einem Kurs von 0,000000188 Dollar eingesammelt, während die meisten Token schwere Verluste verzeichneten. Das Team baute drei funktionierende Produkte, bevor eine einzige Presale-Runde abgeschlossen war. Das erwartete Binance-Listing gibt jeder Wallet einen klaren Moment, der den Presale-Einstieg in Börsenwert umwandelt, ohne monatelange langsame Markterholung zu brauchen.

Die Cross-Chain-Bridge verbindet verschiedene Blockchains, sodass Anleger ihre Vermögenswerte bewegen können, ohne Mittelsmann-Gebühren zu zahlen oder auf langsame Transfers warten zu müssen. Der Risiko-Scanner bewertet jeden Vertrag und gibt dem Wallet-Besitzer ein klares Bild, bevor er Kapital einsetzt, was weniger überraschende Verluste bedeutet. Weil diese Werkzeuge Probleme lösen, die Trader jeden Tag echtes Geld kosten, treibt der ETH-Rückgang tatsächlich mehr Aufmerksamkeit auf Projekte, die Schutz bieten statt reines Risiko. Die offizielle Pepeto-Website zeigt die vollständige Aufschlüsselung dieser Werkzeuge.

SolidProof prüfte die gesamte Codebasis und bestätigte die Verträge, bevor der Presale für Anleger geöffnet wurde. Die 420 Billionen Tokens Gesamtversorgung platziert Pepeto in einer niedrigen Marktkapitalisierung, in der selbst kleine Zunahmen der Aufmerksamkeit sich in große prozentuale Bewegungen übersetzen. Das Presale-Fenster schließt sich dauerhaft, wenn der Handel beginnt, und der Abstand zwischen dem aktuellen Einstieg und dem Börsenwert ist die gesamte Rendite, die frühe Wallets erfassen. Jede Wallet, die vor diesem dauerhaften Abschluss einsteigt, sichert sich einen Abstand, den kein späterer Käufer je erreichen kann.

Fazit

Die Ethereum Prognose steht unter schwerem Druck, doch das Netzwerk verarbeitet Rekordtransaktionen und Institutionen wie Bitmine akkumulieren, was den langfristigen Fall für ETH intakt hält. ETH wird sich wahrscheinlich erholen, aber die seltenste Kombination in Krypto ist Meme-Energie plus echte Infrastruktur plus ein Börsen-Listing zur gleichen Zeit. Pepeto bringt einen ehemaligen Binance-Experten, drei funktionierende Werkzeuge und ein sich näherndes Listing mit, während ETH seitwärts schleift. Die Wallets, die den Presale füllen, wissen genau, was das Listing liefert, weil sie diese Kombination schon einmal erlebt haben. Jetzt einzusteigen, solange das Fenster offen bleibt, ist der Weg, wie frühe Wallets die Rendite sichern, die späte Käufer nie erreichen werden.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Ethereum Prognose für Juli 2026?

ETH notiert bei rund 1.710 Dollar unterhalb aller wichtigen gleitenden Durchschnitte. Ein Halten über 1.500 Dollar hält eine Erholung in Richtung 1.708 Dollar am Leben, während ein Bruch dieses Levels einen Rückgang auf 1.400 Dollar riskiert. Die Foundation kürzte 54 Stellen und reduzierte ihr Budget um 40 Prozent.

Warum setzen Trader auf den Pepeto-Presale statt auf eine ETH-Erholung?

Pepeto bietet mit einer Cross-Chain-Bridge, einem Risiko-Scanner und einer gebührenfreien Börse drei fertige Produkte vor dem erwarteten Binance-Listing. Ein ehemaliger Binance-Experte leitet das Projekt, und SolidProof bestätigte die Verträge. Mehr Informationen liefert die offizielle Pepeto-Website unter http://pepetocoin.com.