Große Sprachmodelle müssen heutzutage gar nicht mehr so groß sein, um gut zu funktionieren. Aber laufen diese auch lokal auf Mittelklasse-Laptops? t3n Tool Time klärt auf. Wer heutzutage generative KI nutzt, tut das in den allermeisten Fällen über ein Chat-Interface im Browser. Tools wie ChatGPT oder Claude haben hundert Millionen Nutzer:innen, und auch wenn sich die Diskussion in Fachkreisen mehr um agentisches Coding oder komplexe Automatisierungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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