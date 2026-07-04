Dogecoin Prognose 2026: DOGE hält 0,07 Dollar nach Commodity-Status

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DOGE handelt Anfang Juli bei rund 0,074 Dollar und steht damit etwa 90 Prozent unter dem Allzeithoch von 0,73 Dollar aus Mai 2021. Die Dogecoin Prognose war monatelang bärisch, doch die Commodity-Klassifizierung durch SEC und CFTC gibt Bullen neuen Halt. House of Doge hat echte Zahlungspartnerschaften geschlossen, und der erste Spot-ETF handelt bereits auf der Nasdaq. Trotzdem hat der Kurs auf diese Fortschritte kaum reagiert, und der RSI liegt bei 24 im überverkauften Bereich. Reicht der neue regulatorische Status allein, um DOGE aus einem monatelangen Abwärtstrend zu holen?

Dogecoin Prognose nach SEC-Ruling: Commodity-Status trifft auf hartnäckigen Abwärtstrend

Die wichtigste Entwicklung für DOGE war die Entscheidung von SEC und CFTC im März 2026, Dogecoin als digitale Commodity einzustufen und damit eine rechtliche Barriere zu beseitigen, die institutionelle Fonds vom Kauf abgehalten hatte. Laut CoinGecko liegt die Marktkapitalisierung bei rund 11,5 Milliarden Dollar mit 155 Milliarden Coins im Umlauf. Der 21Shares TDOG ETF startete im Januar 2026 auf der Nasdaq als erstes Produkt mit direktem Spot-Zugang. Der REX-Osprey DOJE ETF handelt seit September 2025 und sammelte am ersten Tag 17 Millionen Dollar ein. Diese Produkte öffneten die Tür für reguliertes Kapital.

House of Doge, der kommerzielle Arm der Dogecoin Foundation, hat laut FinanceFeeds Partnerschaften mit MoonPay und Paxos geschlossen, um die Akzeptanz im Zahlungsverkehr zu erweitern. MoonPay ermöglicht Dogecoin-Zahlungen bei über sechstausend Händlern, und Paxos stellt die Infrastruktur für größere Plattformen bereit. Die Spekulationen um eine Integration in Musks X Money bleiben der meistgenannte Katalysator. Changelly prognostiziert für Juli einen Durchschnittspreis von 0,078 Dollar. Auf der Blockchain waren zuletzt über 50.000 aktive Nutzer und rund 17.000 neue Wallets in 24 Stunden zu verzeichnen, was auf eine stabile Nutzerbasis trotz des Kursrückgangs hinweist.

Der technische Blick zeigt einen überverkauften Token mit einem RSI nahe 24, deutlich unter der 30er-Marke, die signalisiert, dass ein Coin härter verkauft wurde als seine Fundamentaldaten rechtfertigen. Jedes Jahr kommen rund fünf Milliarden neue DOGE in Umlauf, ohne Obergrenze, was ständigen Verwässerungsdruck erzeugt. Der Commodity-Status verbessert die Glaubwürdigkeit, bestätigt aber, dass der Boden-Einstieg bei DOGE vorbei ist. Bei 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung braucht eine Verdoppelung 11 Milliarden neues Kapital, und genau an diesem Punkt werden Projekte relevant, die noch vor ihrem Börsenstart stehen und damit einen ganz anderen Renditerahmen bieten.

Pepeto: Der Meme-Coin-Marktplatz mit Risikobewertung, den DOGE nicht bieten kann

DOGE braucht 11 Milliarden Dollar neues Kapital für ein 2x, und diese Mathematik zeigt, warum der Presale-Einstieg bei Pepeto eine andere Rechnung aufmacht. Pepeto steht vor dem erwarteten Listing und zieht jede Woche neue Wallets an, weil Anleger erkennen, dass die stärksten Renditen im Kryptomarkt vor dem Börsenstart entstehen. Die Dogecoin Prognose zeigt Potenzial in einzelnen Prozentpunkten, aber ein Presale vor dem Börseneintritt liefert eine ganz andere Größenordnung.

Pepeto ist ein Meme-Coin-Marktplatz, der die Aufmerksamkeit der Community in funktionierende Finanzprodukte verwandelt, die jedem offenstehen. Ein Risikobewertungs-Tool zeigt Tradern vor dem Kauf, wie sicher oder riskant ein Token aussieht. PepetoSwap ermöglicht den Handel ohne Gebühren. Beide Produkte greifen direkt ineinander, weil das Tool die Prüfung übernimmt und PepetoSwap den Handel abwickelt, sodass der gesamte Prozess an einem Ort bleibt, ohne dass der Trader zwischen verschiedenen Plattformen wechseln muss.

Jede Wallet, die vor dem erwarteten Listing über die Pepeto-Website einsteigt, sichert sich Token, die den gesamten Marktplatz befeuern. Zum aktuellen Presale-Kurs von 0,000000188 Dollar trennt die heutigen Käufer ein massiver Abstand vom erwarteten Börsenpreis. Hinter dem Projekt steht ein Pepe-Mitgründer. SolidProof hat die komplette Codebasis vor dem Start durchleuchtet und freigegeben, sodass jeder Vertrag von einer unabhängigen Stelle verifiziert ist.

Pepeto hat mehr als 10,38 Millionen Dollar von Presale-Käufern eingesammelt, weil die Wallets sehen, dass ein Marktplatz mit echten Werkzeugen und einem bewährten Entwickler den Weg zur Akzeptanz hat, die frühe Einsteiger belohnt. Die Käufer kommen, weil das Produkt Sinn ergibt. Jede neue Wallet erhöht den Druck Richtung des Listings, das diese Einstiege in echte Renditen verwandelt. Für Anleger, die den DOGE-Markt beobachten und nach dem Muster suchen, das frühe Käufer reich gemacht hat, bildet sich hier genau dieser Moment.

Fazit

Die Dogecoin Prognose zeigt einen Token bei 0,074 Dollar, aber DOGE war einst weit billiger, und die Menschen, die einstiegen als niemand an den Coin glaubte, bauten echten Wohlstand auf. DOGE ging von einem Bruchteil eines Cents auf 0,73 Dollar, und die Käufer jener Jahre erzielten Renditen, die die meisten Investments nie liefern. Genau dieses Muster eines frühen Einstiegs während einer Angstphase formt sich gerade um Pepeto, weil Millionen in den Presale fließen und das erwartete Binance-Listing näher rückt. Die Wallets steigen über die offizielle Pepeto-Website ein, weil der Presale-Preis in der Sekunde verschwindet, in der das Listing öffnet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Dogecoin Prognose für Juli 2026?

DOGE könnte sich im Juli zwischen 0,07 und 0,078 Dollar bewegen. Die 0,07-Dollar-Marke gilt als wichtigste Unterstützung. Der RSI zeigt eine überverkaufte Situation, die kurzfristig eine technische Erholung begünstigen könnte. Eine Bewegung Richtung 0,10 Dollar bleibt vom Gesamtmarkt und von ETF-Zuflüssen abhängig.

Was unterscheidet Pepeto von Dogecoin?

Pepeto unterscheidet sich durch einen Risikoscanner, der Token vor dem Kauf bewertet, und PepetoSwap für gebührenfreien Handel. SolidProof hat den Code geprüft, ein Pepe-Mitgründer leitet die Entwicklung, und über 10,38 Millionen Dollar Presale-Kapital zeigen die Marktnachfrage vor dem erwarteten Listing. Weitere Informationen bietet die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.