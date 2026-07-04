Erfurt/Bonn (ots) -Jean-Pascal Hohm, Bundesvorsitzender der "Generation Deutschland", der Jugendorganisation der AfD, sieht in seiner Partei eine deutliche Weiterentwicklung hin zu einem insgesamt seriöseren und souveränerem Umgang untereinander. "Also, die AfD ist, glaube ich, nicht mehr der 'gärige Haufen', als der sie bezeichnet wurde, von unserem Ehrenvorsitzendem Dr. Gauland. Wir haben uns professionalisiert und wir haben vor allem gelernt, dass wir im Vorfeld miteinander sprechen und nicht in der Öffentlichkeit vielleicht Dissens austragen", sagte Hohm im Fernsehsender phoenix. Entscheidend seien nicht interne Befindlichkeiten, sondern eine politische und wirtschaftliche Wende in Deutschland. Deshalb müsse man rasch die Energiepreise als derzeit wichtigsten Standortnachteil angehen. "Wir müssen es wieder günstig machen, hier in Deutschland zu produzieren", sagte Hohm.Hohm sah im Übrigen auch Schnittmengen mit der Union, um im Land eine andere Politik machen zu können. "Wenn die CDU uns dabei hilft, im Bereich Wirtschaftspolitik, im Bereich Migrationspolitik, eine Wende herbeizuführen, warum sollten wir darauf verzichten und das Land den Linken überlassen?", so Hohm.Das ganze Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/Vcf (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fphoenix.de%2Fs%2FVcf&data=05%7C02%7CVivian.Klosowski%40phoenix.de%7C1e2b9594860749adc83c08ded9c3a43a%7C453fd66002d54abb9653e86f1dc115aa%7C0%7C0%7C639187631445005756%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=gb1iS7Zl0W8WqT7a9T1fizjnyIUnnk%2BH87Xh3Xnpu%2Fg%3D&reserved=0)Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6308083