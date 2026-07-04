"Launching July 4, 2026": Am 250. Geburtstag der USA werden ca. 1,4 Millionen bereits eingerichtete Trump Accounts mit je 1.000 $ befüllt. Es handelt sich um eine steuerlich begünstigte Vorsorge für…
… jedes US-amerikanische Kind, geboren im Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2028. (Legaler Aufenthalt vorausgesetzt: Sozialversicherungsnummer wird benötigt. Eltern müssen zudem einen Antrag auf den Account, per Formular 4547, gestellt haben.)
Zusätzliche Befüllung: Möglich, erwünscht, begrenzt. Die Accounts laufen bis zum 18. Geburtstag. Eltern, Verwandte und Arbeitgeber können einen Trump Account um bis zu 5.000 $ jährlich weiter aufstocken.
Fokussierte Anlagemöglichkeit. Für das eigentliche Investieren der Mittel sind wenige kostengünstige Indexfonds (ETFs) vorgesehen. Die Umschichtungsoption wird innerhalb der Trump Account App freigeschaltet.
Laufzeit bis zum 18. Geburtstag. Dann ist die Umwandlung in einen IRA vorgesehen. Dieser Schritt wirkt steuertaktisch kompliziert, heute aber…
… steht der eingebuchte Betrag im Vordergrund. Psychologisch klug: 1,4 Millionen Elternpaare haben das Gefühl, dass ihr-e Kind-er an der wirtschaftlichen Entwicklung der USA beteiligt sind.
Für weitere 4,6 Millionen Kinder (vor dem 1. Januar 2025 geboren) wurden Trump Accounts eingerichtet. Auch auf diese kann ab heute eingezahlt werden.
Happy Forth of July!
Helmut Gellermann
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf.
… jedes US-amerikanische Kind, geboren im Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2028. (Legaler Aufenthalt vorausgesetzt: Sozialversicherungsnummer wird benötigt. Eltern müssen zudem einen Antrag auf den Account, per Formular 4547, gestellt haben.)
Zusätzliche Befüllung: Möglich, erwünscht, begrenzt. Die Accounts laufen bis zum 18. Geburtstag. Eltern, Verwandte und Arbeitgeber können einen Trump Account um bis zu 5.000 $ jährlich weiter aufstocken.
Fokussierte Anlagemöglichkeit. Für das eigentliche Investieren der Mittel sind wenige kostengünstige Indexfonds (ETFs) vorgesehen. Die Umschichtungsoption wird innerhalb der Trump Account App freigeschaltet.
Laufzeit bis zum 18. Geburtstag. Dann ist die Umwandlung in einen IRA vorgesehen. Dieser Schritt wirkt steuertaktisch kompliziert, heute aber…
… steht der eingebuchte Betrag im Vordergrund. Psychologisch klug: 1,4 Millionen Elternpaare haben das Gefühl, dass ihr-e Kind-er an der wirtschaftlichen Entwicklung der USA beteiligt sind.
Für weitere 4,6 Millionen Kinder (vor dem 1. Januar 2025 geboren) wurden Trump Accounts eingerichtet. Auch auf diese kann ab heute eingezahlt werden.
Happy Forth of July!
Helmut Gellermann
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