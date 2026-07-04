PEKING, July 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die rund 600 Jahre alte Longfu-Tempelstraße in Peking entwickelt sich zu einem neuen Schauplatz, an dem digitale Technologien und traditionelle Kultur auf besondere Weise zusammenfinden. Als Auftakt zur Global Digital Economy Conference 2026 wurde am 27. Juni im Longfu Tower offiziell die Beijing Digital Economy Experience Week 2026 eröffnet. Die Veranstaltung läuft noch bis zum 3. Juli. Unter dem Motto "Digitale Welle im Aufschwung - Intelligenz beflügelt die Hauptstadt" stehen in diesem Jahr digitaler Konsum, digitale Kultur, smartes Wohnen und KI-Anwendungen im Mittelpunkt. Ziel der Experience Week ist es, eine Plattform für die digitale Konsumwelt zu schaffen, die Ausstellungen, interaktive Erlebnisse, Einkaufsmöglichkeiten und Mitmachangebote miteinander verbindet.

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Zeitgleich mit der Experience Week öffnete auch der "Digital Trend Market" seine Tore - eines der zentralen Highlights der Veranstaltung. Mehr als 40 Unternehmen der Digitalbranche präsentieren dort über 300 Innovationen aus den unterschiedlichsten Bereichen der digitalen Wirtschaft. Das Spektrum reicht von KI-Endgeräten, KI-gestützter Bildung und KI-Spielzeug über verkörperte Intelligenz und XR-Interaktionen bis hin zu digitalen Kultur- und Kreativprodukten, KI-gestütztem E-Commerce und weiteren zukunftsweisenden Anwendungsfeldern. Besucher können vor Ort modernste Anwendungen wie KI-gestützte Kreativwerkzeuge, intelligente Interaktionslösungen und digitale Bildgebung selbst ausprobieren, aktuelle digitale Trendprodukte erwerben und durch immersive Erlebnisse neue Anwendungsszenarien, Innovationen und Geschäftsmodelle des digitalen Konsums kennenlernen.

Während der gesamten Veranstaltungswoche können Besucher die historische Straße erkunden, zahlreiche Mitmachangebote erleben und in die Lebenswelt von morgen eintauchen. Dabei wird anschaulich, wie digitale Technologien die Lebensqualität bereichern und wie eng Technologie, Kultur und Konsum heute miteinander verknüpft sind.

Quelle: Global Digital Economy Conference 2026

Ansprechpartnerin: Frau Zhu, Tel.: 86-10-63074558