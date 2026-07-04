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XRP notiert bei rund 1,10 Dollar und hat seit dem Januarhoch von 2,34 Dollar mehr als die Hälfte seines Wertes verloren. Die XRP Prognose für Juli zeigt eine seltene Divergenz, denn die Zuflüsse in XRP-ETFs steigen seit acht Wochen, während Bitcoin- und Ethereum-Fonds Milliarden verlieren. Der CLARITY Act wartet auf die Rückkehr des Senats am 13. Juli, und die Frage ist, ob institutionelles Vertrauen den Kurs schnell genug bewegt, um echte Renditen zu liefern. Dieser Artikel zeigt, wo die Chancen liegen und welcher Einstieg nicht auf einen Senatsbeschluss angewiesen ist.

XRP Prognose unter dem Einfluss von ETF-Zuflüssen und der CLARITY-Act-Verzögerung

XRP handelt am 3. Juli 2026 bei rund 1,10 Dollar, ein Plus von 3,5 Prozent in 24 Stunden nach einem Tiefstand bei 1,04 Dollar. Seit dem Allzeithoch von 3,84 Dollar liegt der Token 72 Prozent im Minus, und der 200-Tage-Durchschnitt steht bei 1,14 Dollar über dem aktuellen Kurs. Spot-XRP-ETFs verzeichneten in der letzten Juniwoche Zuflüsse von 22,99 Millionen Dollar, während Bitcoin-ETFs in einer Sitzung 444 Millionen Dollar verloren, wie wallstreet-online berichtete.

Die kumulierten Nettozuflüsse in XRP-Fondsprodukte haben rund 1,47 Milliarden Dollar erreicht. Diese Divergenz zwischen XRP-Zuflüssen und dem Abverkauf bei BTC- und ETH-Fonds zeigt, dass institutionelle Anleger dem Token gezielt Vertrauen schenken. Die aktiven Adressen auf dem XRP Ledger sprangen um 72 Prozent von 23.000 auf 39.500, und die Zahl der Wal-Wallets erreichte einen neuen Rekord von 332.230 Adressen, ein Zeichen für breitere Akkumulation auf allen Ebenen.

Rund 123 Millionen XRP wurden kürzlich von Börsen abgezogen, ein Anstieg von 200 Prozent, wie Coincierge meldete, was auf Akkumulation durch Langzeithalter hindeutet. Der CLARITY Act hat das Zeitfenster am 4. Juli verpasst, und der Senat kehrt am 13. Juli zurück. Die XRP Prognose von Changelly prognostiziert für Juli einen Durchschnitt von 1,20 Dollar, während CoinDCX eine Spanne von 1,13 bis 1,16 Dollar sieht.

Ein Ausbruch über 1,18 Dollar würde den fallenden Kanal durchbrechen und den Weg in Richtung 1,22 Dollar öffnen. Verliert der Token die Unterstützung bei 1,00 Dollar, droht ein Rückgang auf 0,90 Dollar, ein Niveau, das zuletzt Anfang 2025 gesehen wurde. Die XRP Prognose hängt an einem einzigen gesetzgeberischen Ereignis, und selbst ein Anstieg auf 1,20 Dollar liefert nur rund 9 Prozent von heute aus. Für Anleger, die größere Multiplikatoren suchen, entsteht die Chance nicht beim Warten auf einen Kursausbruch, sondern bei einem Einstieg vor einem Listing.

Pepeto sichert Kapital während die XRP Prognose auf den Senat wartet

Während die XRP Prognose auf den 13. Juli und die Rückkehr des Senats wartet, hat der Pepeto-Presale bereits über 10,38 Millionen Dollar gesichert. Dieses Kapital floss in einer Phase, in der der Fear and Greed Index bei 11 stand und der breite Markt in Panik verkaufte. Kalkulierende Wallets behandeln den Presale als berechneten Einstieg, nicht als Spekulation auf Hoffnung.

Die Cross-Chain Bridge von Pepeto beseitigt die Barriere, die die meisten Presale-Token auf ein einziges Netzwerk beschränkt, und erlaubt es Haltern, Token zwischen verschiedenen Blockchains zu bewegen, ohne Extragebühren zu zahlen. Dieses Tool öffnet Pfade, die andere Presale-Projekte nicht bieten können, und gibt Haltern Zugang zu Liquidität auf mehreren Ketten. Der Risk Scorer gibt Tradern die Möglichkeit, einen Token zu überprüfen, bevor sie Kapital einsetzen, und diese Art von Werkzeug zeigt sich selten in der Presale-Phase eines Projekts.

Beide Produkte trennen Pepeto von Projekten, die Geld einsammeln und danach nichts liefern, und sie funktionieren auch nach dem Presale-Ende weiter. SolidProof hat die gesamte Codebasis geprüft und deren Integrität bestätigt, bevor der Presale für Anleger geöffnet wurde, was frühen Käufern eine verifizierte Sicherheitsgrundlage bietet. Ein ehemaliger Binance-Experte leitet das Projekt mit einem Gesamtangebot von 420 Billionen Token.

Der Einstiegspreis steht aktuell bei 0,000000188 Dollar, und jede folgende Stufe hebt diese Zahl an, sodass der früheste Einstieg den niedrigsten Preis erhält. Die steigende Geschwindigkeit, mit der sich die Stufen füllen, zeigt wachsendes Interesse unter erfahrenen Anlegern. Tausende Adressen halten bereits Positionen, und diese Nachfrage ohne ein einziges Börsenlisting spricht für sich. Die offizielle Pepeto-Website zeigt jede Stufe und den Countdown, während die XRP Prognose weiter auf die richtige Senatsabstimmung wartet.

Fazit

Die XRP Prognose zeigt ETF-Dynamik und eine mögliche Erholung, doch von 1,10 Dollar aus liefert selbst der beste Fall nur rund 3x bis zum langfristigen Kursziel. Pepeto bietet dagegen einen Einstieg, bei dem die Tools gebaut sind, der Code geprüft ist und das Listing noch bevorsteht. Die letzte Presale-Stufe füllte sich schneller als geplant, und die aktuelle füllt sich, während die Seite lädt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt das Fenster, das sich beim Listing schließt, und jede Stunde, die vergeht, ist eine Stunde näher am Listing-Preis. Wer jetzt einsteigt, steht auf der Seite, die Renditen einsammelt, statt von außen zuzusehen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die aktuelle XRP Prognose für Juli 2026?

XRP notiert bei rund 1,10 Dollar mit Unterstützung bei 1,00 Dollar und Widerstand bei 1,18 Dollar. Die kumulierten ETF-Zuflüsse haben 1,47 Milliarden Dollar erreicht, und der CLARITY Act könnte nach der Rückkehr des Senats am 13. Juli zur Abstimmung kommen.

Warum wird Pepeto im Umfeld der XRP Prognose erwähnt?

Pepeto verfügt über eine Cross-Chain Bridge und einen Risk Scorer und hat während extremer Marktangst über 10,38 Millionen Dollar im Presale gesichert. Weitere Details finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website unter http://pepetocoin.com.