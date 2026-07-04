Hotstocks KW 27 / 2026: Biotech-Aktien mit starkem Momentum!

Fokus auf den US-Biotech-Sektor

Künstliche Intelligenz treibt Hoffnung auf medizinische Durchbrüche

US-Biotech-Aktien haben in den vergangenen Wochen eine bemerkenswerte Aufwärtsbewegung erlebt. Die Kursgewinne sind dabei nicht auf einen einzelnen Auslöser zurückzuführen, sondern auf das Zusammenspiel mehrerer Faktoren, die das Interesse der Anleger an der Branche deutlich erhöht haben.

Ein wesentlicher Treiber ist die Erwartung eines günstigeren Finanzierungsumfelds. Nachdem hohe Zinsen in den vergangenen Jahren insbesondere forschungsintensive Biotechnologieunternehmen belastet hatten, rechnen viele Investoren inzwischen mit einer lockereren Geldpolitik. Niedrigere Finanzierungskosten erhöhen den Gegenwartswert zukünftiger Erträge und verbessern zugleich die Möglichkeiten, neues Kapital für Forschung und klinische Studien aufzunehmen.

Hinzu kommt eine wachsende Zuversicht hinsichtlich der Innovationskraft des Sektors. Fortschritte in Bereichen wie Gentherapie, Präzisionsmedizin, RNA-Technologien und der Einsatz künstlicher Intelligenz in der Arzneimittelentwicklung haben die Hoffnung auf eine neue Welle medizinischer Durchbrüche gestärkt. Positive Studienergebnisse und regulatorische Fortschritte in verschiedenen Therapiegebieten haben diese Stimmung zusätzlich unterstützt.

Auch die Bewertung vieler Biotech-Aktien spielte eine Rolle. Nach einer längeren Phase schwacher Kursentwicklungen galten zahlreiche Titel als günstig bewertet. Sobald sich das Marktumfeld verbesserte, kehrten institutionelle Investoren verstärkt in den Sektor zurück und lösten eine breite Erholung aus.

Darüber hinaus sorgte eine zunehmende Übernahmefantasie für Rückenwind. Große Pharmakonzerne verfügen über hohe Liquiditätsreserven und stehen unter Druck, ihre Produktpipelines zu erneuern. Daher rechnen viele Marktteilnehmer mit einer steigenden Zahl von Übernahmen und Lizenzvereinbarungen, was die Bewertungen des gesamten Biotechnologiesektors stützt.

Trotz der positiven Entwicklung bleibt der Sektor jedoch volatil. Klinische Studien, regulatorische Entscheidungen und Finanzierungsmöglichkeiten können die Kurse einzelner Unternehmen weiterhin stark beeinflussen. Anleger sollten daher berücksichtigen, dass Biotechnologie zwar erhebliche Wachstumschancen bietet, gleichzeitig aber zu den risikoreichsten Segmenten des Aktienmarktes zählt. Die finanziellen Kennzahlen haben häufig wenig mit der Kursentwicklung zu tun, da die Marktteilnehmer hier mit Erwartungen spielen. Daher liegt der Fokus auf der Charttechnik.

Argenx SE (ARGX) - ISIN NL0010832176

Das 2008 in den Niederlanden gegründete Biotechnologieunternehmen entwickelt innovative Antikörpertherapien für Autoimmunerkrankungen und schwere immunologische Leiden. Neben seinem bereits zugelassenen Hauptprodukt Efgartigimod verfügt Argenx über eine breit gefüllte Pipeline mit mehreren klinischen Programmen in unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Die Ergebnisse liegen seit 2024 im positiven Bereich, sowohl für 2025 als auch bei den Prognosen für die Folgejahre sehen wir zweistellige Zuwachsraten. Die Kursentwicklung des vergangenen Halbjahres liegt bei 13 Prozent.

Incyte Corporation (INCY) - ISIN US45337C1027

Das Unternehmen konzentriert sich auf Medikamente gegen Krebs sowie chronisch-entzündliche Erkrankungen. Es erzielte 2025 einen Rekordgewinn. Das Portfolio umfasst bereits vermarktete Therapien und zahlreiche Wirkstoffkandidaten aus den Bereichen Onkologie, Hämatologie und Dermatologie. Die EU-Arzneibehörde gibt für Opzelura von Incyte grünes Licht für eine erweiterte Anwendung bei moderater Neurodermitis, wenn Standardtherapien nicht ausreichen. Das könnte den Absatz in Europa ankurbeln und die Abhängigkeit vom Krebsmedikament Jakafi etwas verringern. Für Anleger ist das positiv, aber kein Gamechanger, da hohe Erwartungen bereits im Kurs stecken und das Hauptgeschäft weiter dominiert. Der starke Kursanstieg im Juni könnte in Zusammenhang mit dieser Nachricht stehten. Das Sechsmonatsplus liegt bei 14 Prozent.

Moderna Inc. (MRNA) - ISIN US60770K1XXX

Moderna, bekannt aus der Corona-Pandemie, zählt zu den Pionieren der mRNA-Technologie. Aufbauend auf dieser Plattform entwickelt das Unternehmen Impfstoffe und Therapeutika gegen Infektionskrankheiten, Krebs sowie seltene und autoimmune Erkrankungen. Der Corona-Impfstoff Spikevax ist längst mehr als ein Impfstoff, eher ein Baukasten aus mRNA-Updates für neue Virusvarianten. Aktuell geht es vor allem um angepasste Booster wie XBB.1.5, die gezielt gegen Omikron-Nachfolger wirken. Das Unternehmen schrieb zuletzt 2022 schwarze Zahlen, umso mehr springt die Kursentwicklung des vergangenen Halbjahres mit 153 Prozent plus ins Auge.

Revolution Medicines Inc. (RVMD) - ISIN US76155X1000

Das Biotechnologieunternehmen fokussiert sich auf zielgerichtete Krebstherapien gegen schwer behandelbare Mutationen wie RAS. Die Pipeline umfasst mehrere innovative Wirkstoffkandidaten, die sich vor allem gegen solide Tumore richten. Schwarze Zahlen in der Ergebnisrechnung sind bis auf weitereres hier nicht zu erwarten. Die starke Kursentwicklung von 141 Prozent in den letzten sechs Monaten liegt unter anderem an starken Daten bei der Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs: Mit Zoldonrasib plus Chemo wird bis zu 96 Prozent Krankheitskontrolle erreicht und die Wirksamkeit steigt deutlich gegenüber bisherigen Therapien.

Ascendis Pharma A/S (ASND) - ISIN DK0060615755

Das dänische Biopharmaunternehmen wird ebenfalls an der Nasdaq gehandelt und entwickelt langwirksame Medikamente auf Basis seiner firmeneigenen TransCon-Technologie. Der Schwerpunkt liegt auf Therapien für seltene endokrinologische Erkrankungen, ergänzt durch eine wachsende Pipeline in den Bereichen Onkologie und weitere seltene Krankheiten. Im Chart sehen wir ein Kursplus von 30 Prozent in sechs Monaten, wobei die Beschleunigung des Kursanstiegs in den letzten Wochen wohl mit der Aufnahme in einige Russel-Indizes in Verbindung stehen könnte.cherungsgeschäfts dar - noch bevor Kapitalerträge aus dem Anlageportfolio berücksichtigt werden. Charttechnisch ist der Verlauf ähnlich wie bei den zuvor genannten Wertpapieren: ein Plus von 8 Prozent mit einem überzeugenden Verlassen der vorherigen Bärenflagge.

Tagescharts vom 03.07.2026, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 04.07.2026

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