Anzeige / Werbung

Citi hat seine Zwölfmonats Bitcoin Prognose am 1. Juli von 112.000 auf 82.000 Dollar gesenkt. Zugleich verloren die Bitcoin ETFs im Juni rund 4,5 Milliarden Dollar, den schwersten Monat seit ihrem Start. Bitcoin notiert derzeit bei rund 62.000 Dollar, nachdem der Kurs zuvor auf den tiefsten Stand seit September 2024 gefallen war. Der Angstindex für den Kryptomarkt steht seit Wochen tief im Bereich extremer Angst. Während Institutionen Kapital abzogen, meldete Glassnode, dass langfristige Halter wieder zu kaufen begannen. Dieses Muster gilt in vielen Prognosemodellen als frühes Zeichen für einen sich bildenden Boden. Damit steht die Bitcoin Prognose zwischen schwacher Nachfrage und ersten Anzeichen einer Bodenbildung. Dieser Artikel ordnet die gesenkten Ziele, die hohen ETF Abflüsse und die wichtigsten Kursmarken für Anleger ein. Er zeigt, welche Ereignisse die Bitcoin Prognose in den kommenden Wochen bestimmen dürften.

Bitcoin Prognose fällt, nachdem Citi das Ziel kürzt und die ETF Abflüsse einen Rekord erreichen

Die Bitcoin Prognose verschob sich, nachdem Citi sein Ziel für BTC von 112.000 auf 82.000 Dollar senkte und schwache Nachfrage anführte. Laut 24/7 Wall St zogen die US Bitcoin ETFs im Juni rund 4,5 Milliarden Dollar ab, den schwersten Monat seit dem Start. Damit rutschten die gesamten Jahreszuflüsse in die ETFs erstmals seit dem Start ins Minus. Citi senkte zugleich seine Annahme für neue ETF Zuflüsse über die kommenden zwölf Monate auf null. Bitcoin fiel im Juni zeitweise auf rund 58.900 Dollar, den tiefsten Stand seit September 2024.

Nach überraschend schwachen Arbeitsmarktdaten am Donnerstag erholte sich der Kurs zuletzt wieder über die Marke von 62.000 Dollar. Laut CoinCodex liegt der RSI bei rund 37, ein neutraler Wert ohne klaren Ausbruch. Die wichtige Unterstützung verläuft bei 58.000 Dollar, während der Widerstand bei rund 63.500 Dollar liegt. Ein nachhaltiger Bruch über die Marke von 63.500 Dollar könnte den Weg in Richtung 67.000 Dollar öffnen. Ein Verlust der Marke von 58.000 Dollar bringt dagegen die Zone um 53.000 Dollar ins Spiel, die auch Citis Negativszenario entspricht. Strategy verkaufte zuletzt erstmals seit 2022 einen Teil seiner Bitcoin Bestände.

Der bekannte Gold Verfechter Peter Schiff warnte, dass die Unterstützung bei 58.000 Dollar kaum halten dürfte. Unter den Abflüssen bestätigte Glassnode jedoch, dass langfristige Wallets seit einigen Wochen wieder Bestände aufbauen. Vor der Fed Sitzung am 28. und 29. Juli dürfte die Bitcoin Prognose vor allem an den ETF Flüssen hängen. Ohne eine echte Trendwende bei diesen Zuflüssen bleibt jede Erholung am Markt fragil. Das lenkt den Blick auf einen ganz anderen Einstieg, dessen Verlauf nicht von der nächsten Entscheidung der Notenbank abhängt.

Pepeto im Vergleich zu einer schwachen Prognose für Bitcoin

Während die Debatte um die Bitcoin Prognose lauter wird, richtet sich die Aufmerksamkeit mancher Anleger auf kleinere Projekte mit festem Fahrplan. In diesen Gesprächen taucht Pepeto auf, weil das bereits eingezahlte Kapital wächst, egal wie die nächste Prognose ausfällt.

Die Token werden im Vorverkauf aktuell zu 0,0000001871 Dollar gehandelt. Das Binance Listing rückt näher, und allein dieses Ereignis stellt den Einstieg in eine Kategorie, die eine Erholung großer Coins kaum erreicht. Die Brücke schickt Token ohne Gasgebühren zwischen den Ketten, sodass Kapital unversehrt ankommt und nicht bei jedem Transfer an Wert verliert. Dieser Kostenvorteil bleibt bestehen, bis das Listing die Preisgestaltung verändert.

PepetoSwap führt Trades ohne Gebühren aus und hält damit jeden Dollar vollständig. Das sind keine Pläne, sondern laufende Systeme.

Aufgebaut wurde das Netzwerk von demselben Kopf, der hinter der ursprünglichen Pepe Münze stand. Der gesamte Programmcode wurde vor dem Start von SolidProof geprüft und abgenommen, was dem Vorverkauf eine sichere Grundlage verschafft. Ein früherer Binance Fachmann hat den Weg zur Börse gebaut, und diese Nachweise erklären, warum über 10 Millionen Dollar im schwersten Ausverkauf des Jahres 2026 zugeflossen sind. Was diesen Vorverkauf von anderen trennt, ist die Antwort auf die Angst, die viele frühe Positionen beendet, nämlich ob der Token je an einer liquiden Börse ankommt.

Pepeto hofft nicht auf ein Listing. Das Listing rückt näher, und das Team hat das schon einmal unter Beweis gestellt. Neben diesen Nachweisen bedeutet ein Angebot von 420 Billionen Token auf diesem Niveau, dass das Binance Listing Renditen ermöglichen kann, die Bitcoin von rund 61.000 Dollar aus so nicht erzeugt. Wer die Bitcoin Prognose verfolgt und sich fragt, wo das eigentliche Aufwärtspotenzial liegt, findet die Antwort in diesem Vorverkauf nur so lange, bis das Listing sie wieder entfernt.

Fazit

Die Bitcoin Prognose und die Rekordabflüsse zeigen in dieselbe Richtung, hin zu einem Markt, der von außen bestimmt wird. Genau deshalb landet Kapital, das eine Rendite ohne die Erlaubnis der Notenbank sucht, immer wieder bei Pepeto. Während Bitcoin Zinssenkungen und eine ETF Wende braucht, um Citis Ziel von 82.000 Dollar zu erreichen, bietet Pepeto einen Einstieg, bei dem das Listing gehaltene Bestände über Nacht verändern kann. Pepe stieg vom Vorverkaufspreis ohne Produkt in den Milliardenbereich, und frühe Wallets bauten großes Vermögen auf. Dasselbe Muster ist heute sichtbar, mit demselben Mitgründer, mehr Werkzeugen und einem klaren Weg zu Binance. Wer dieses Muster nutzen möchte, sollte handeln, bevor das Listing den Einstieg dauerhaft entfernt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was bedeutet Citis gesenkte Bitcoin Prognose für BTC?

Citi hat die Zwölfmonatsprognose für Bitcoin von 112.000 auf 82.000 Dollar gesenkt und begründet das mit schwacher ETF Nachfrage. Für dieses gesenkte Ziel braucht Bitcoin sinkende Zinsen und eine deutliche Rückkehr der ETF Zuflüsse.

Warum fließt Kapital in Pepeto, während Bitcoin ETFs Abflüsse sehen?

Pepeto bietet einen Einstieg im Vorverkauf mit einer eigenen Brücke, PepetoSwap und einem bevorstehenden Binance Listing. Die über 10 Millionen Dollar, die in der größten Angst eingesammelt wurden, lassen sich auf der offiziellen Pepeto-Website nachverfolgen.