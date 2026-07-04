Beim US-Automobilhersteller Ford vollzieht sich eine spektakuläre strategische Kehrtwende, die am Markt für erhebliche Diskussionen sorgt. Der Autogigant hat offiziell eingeräumt, dass die ambitionierte Künstliche-Intelligenz-Offensive der vergangenen Jahre zu drastischen Qualitätsmängeln bei den Fahrzeugen geführt hat. An der New Yorker Börse spiegelt sich die anhaltende Verunsicherung der Investoren bereits im Kursverlauf wider: Die Ford-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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