Cardano Prognose im Juli 2026, während Wale ADA kaufen und der Kurs 94 Prozent unter dem Allzeithoch liegt

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ADA-Wallets mit mehr als 10 Millionen Token haben ihren Anteil am Gesamtangebot im Juni auf 38,13 Prozent gesteigert, selbst als der Kurs um 40 Prozent fiel und die täglichen aktiven Adressen ein 45-Tage-Tief erreichten. Die Cardano Prognose wird von zwei großen Katalysatoren bestimmt, denn das Van-Rossem-Hard-Fork soll im Juli kommen und am 9. August öffnet sich das Zeitfenster für einen möglichen Spot-ADA-ETF. Trotzdem prognostiziert Benzinga im besten Fall nur 0,57 Dollar für 2026. ADA handelt am 3. Juli bei rund 0,17 Dollar nach einem Anstieg von über 16 Prozent innerhalb einer Woche. Die Cardano Foundation untersucht eine Integration mit OpenUSD, einer institutionellen Stablecoin von 140 Organisationen. Gleichzeitig zeigt der Ouroboros-Leios-Testnet die technische Kapazität für über 1.000 Transaktionen pro Sekunde. Dieser Artikel analysiert, was die Cardano Prognose wirklich zeigt. Ein Presale, der über 10 Millionen Dollar während des Abschwungs einsammelte, stellt dabei eine andere Rechnung auf.

Cardano Prognose zwischen Wal-Akkumulation und flachen Kurszielen

Wallets mit 10 bis 100 Millionen ADA erhöhten ihren kollektiven Bestand im Juni um 1,2 Prozent, obwohl die täglichen aktiven Adressen auf ein 45-Tage-Tief fielen, wie CoinMarketCap unter Berufung auf IntoTheBlock-Daten berichtete. Gleichzeitig hat Grayscale einen Antrag für einen Spot-ADA-ETF namens GADA bei der SEC eingereicht, und das Eignungszeitfenster öffnet sich am 9. August, nachdem die CME-ADA-Futures sechs Monate regulierten Handel abgeschlossen haben, wie MEXC in seiner Analyse darstellte. Diese Katalysatoren sind real, aber selbst wenn beide perfekt eintreten, hält die Cardano Prognose die erwarteten Renditen weit unter dem, was ein Presale-Einstieg bieten kann. ADA handelt bei rund 0,17 Dollar, 94 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,10 Dollar.

Das Van-Rossem-Hard-Fork, die nächste große Netzwerkaktualisierung von Cardano, hatte zum Zeitpunkt des Intersect-Updates vom 26. Juni noch nicht stattgefunden und könnte an mehreren Terminen im Juli aktiviert werden. Es bringt verbesserte Plutus-Smart-Contract-Leistung, stärkere Ledger-Konsistenz und höhere Node-Sicherheit, was als Vorbereitung für das transformativere Ouroboros-Leios-Upgrade dient. Die Cardano Prognose erhält durch die Untersuchung einer OpenUSD-Integration ein weiteres fundamentales Argument, da USDCX-Reserven auf dem Netzwerk bereits 35 Millionen Dollar überschritten haben. Benzinga prognostiziert im besten Fall 0,57 Dollar für ADA, CoinCodex sieht den langfristigen Höchststand bei 1,25 Dollar, und selbst das optimistischste Szenario ergibt von 0,17 Dollar aus nur einen Faktor von etwa 3,4.

Die Aussichten zeigen einen Boden, aber kein Sprungbrett. Für Anleger, die nach einem Einstieg mit einem anderen Renditeprofil suchen, lohnt sich der Blick auf Projekte, die nicht auf monatelanges Warten auf moderate Kursgewinne angewiesen sind, sondern auf ein einzelnes Ereignis, das den Preis grundlegend verändern kann.

Pepeto verändert die Gleichung neben der Cardano Prognose

Die Suche nach dem nächsten großen Einstieg, während etablierte Kryptowährungen stagnieren, hat wachsende Aufmerksamkeit auf Pepeto gelenkt, besonders da der erwartete Börsenstart jede Woche näher rückt. Der Presale hat bereits die Marke von über 10 Millionen Dollar überschritten, und der Starttermin nähert sich schnell.

Was dieses Projekt von anderen unterscheidet, ist sein Ursprung, denn der Mitgründer, der den originalen Pepe Coin aufgebaut hat, steht dahinter, und dasselbe Angebot von 420 Billionen Token, das Pepe zu einer Marktkapitalisierung von 7 Milliarden Dollar ohne jedes Produkt trug, stützt jetzt ein Projekt mit echten Börsentools, die bereits funktionieren. PepetoSwap wickelt Handel ohne Gebühren ab, sodass jeder Dollar in der Position bleibt, anstatt an Gaskosten zu verlieren. Token lassen sich über die integrierte Bridge zwischen den Netzwerken ohne Gebühren verschieben, was bedeutet, dass Kapital frei fließt, ohne die Reibung, die Liquidität auf einer einzelnen Chain einschließt.

Die gesamte Codebasis wurde von SolidProof einer unabhängigen Sicherheitsprüfung unterzogen und für den öffentlichen Verkauf freigegeben, bevor der Presale begann, was bedeutet, dass jeder Teilnehmer auf einem verifizierten technischen Fundament aufbaut. Analysten erwarten eine kräftige Welle von Kaufdruck, sobald Pepeto die Börsen erreicht, und sobald das geschieht, bewegen sich die Preise mit der offenen Marktnachfrage und ohne garantierten Boden. Der aktuelle Presale-Preis von 0,0000001871 Dollar sichert einen Einstieg, der dauerhaft verschwindet, wenn der Börsenstart live geht.

Die Cardano Prognose bietet Monate des Wartens auf moderate Gewinne, aber die Wallets bei Pepeto sind für ein einzelnes Ereignis positioniert, das alles verändern könnte. Jeder Tag, an dem der Presale noch offen bleibt, ist ein Tag näher an dem Zeitfenster, das sich dauerhaft schließt.

Fazit

Die Cardano Prognose bewegt sich in einem Rahmen, der Geduld mit kleinen Gewinnen belohnt, während die echten Renditen an diejenigen fließen, die das Muster früh erkannten. Die Cardano Prognose bestätigt einen Boden bei 0,17 Dollar, aber ein Boden ist nicht dasselbe wie ein Startpunkt. Pepeto, aufgebaut vom selben Kopf, der den originalen Pepe Coin erschuf, und unterstützt von einem erwarteten Börsenstart mit PepetoSwap und einer Cross-Chain-Bridge, die bereits live sind, ist die seltenste Kombination, die Krypto in einem Zyklus hervorbringt. Die Wallets, die über 10 Millionen Dollar während eines marktweiten Ausverkaufs in den Presale gaben, wissen genau, was der Börsenstart liefert, und dieses Zeitfenster zu verpassen, während ADA seitwärts schleicht, könnte die teuerste Entscheidung des Zyklus sein.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigt die Cardano Prognose für 2026?

Benzinga sieht 0,57 Dollar als besten Fall für ADA in 2026, während CoinCodex eine langfristige Obergrenze bei 1,25 Dollar erwartet, was vom aktuellen Niveau aus begrenztes Aufwärtspotenzial bietet.

Warum wählen Anleger Pepeto gegenüber etablierten Coins?

Pepeto bietet Presale-Einstieg zu einem Bruchteil eines Cents mit einem erwarteten Börsenstart, und die offizielle Pepeto-Website zeigt über 10 Millionen Dollar von Wallets, die den Tag des Börsenstarts als das eigentliche Renditeziel sehen.