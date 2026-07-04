Ethereum Kurs steigt sieben Prozent, aber ein neuer Wall-Street-Verbündeter wirft eine größere Frage auf

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Der Ethereum Kurs sprang innerhalb von 24 Stunden um rund sieben Prozent nach oben und verzeichnete damit seinen stärksten Tagesgewinn seit Wochen. Ausgelöst wurde die Bewegung von einer breiten Erholung am Kryptomarkt, bei der Bitcoin durch einen Short Squeeze in Richtung 62.000 Dollar geschoben wurde. Zeitgleich startete am 1. Juli eine neue gemeinnützige Organisation, die Wall-Street-Banken direkt mit dem Ethereum Netzwerk verbinden soll. Diese Gründung fällt in einen Moment, in dem ETH gerade drei rote Quartale in Folge hinter sich gebracht hat. Das Kapital bewegt sich also wieder, aber nicht überall dorthin, wo viele Anleger es erwartet hätten. Für den Ethereum Kurs stellt sich nun die Frage, ob institutionelles Geld dieser Erholung wirklich folgt. Dieser Artikel zeigt, was die aktuellen Daten verraten und wohin die wichtigsten Kursmarken deuten. Er erklärt auch, warum sich der Blick vieler Anleger gerade jetzt über die großen Namen hinaus richtet. Am Ende steht ein klareres Bild davon, wo die nächste Bewegung im Markt beginnen könnte.

Ethereum Kurs erholt sich nach dem Start einer institutionellen Nonprofit-Organisation

Der Ethereum Kurs notiert nach dem Sprung wieder bei rund 1.745 Dollar, nachdem er zuvor deutlich unter Druck geraten war. Laut CoinDesk legte ETH innerhalb eines Tages fast drei Prozent zu und beendete damit eine schwache Phase. Auf Wochensicht steht sogar ein Plus von mehr als zwölf Prozent zu Buche, wie CoinGecko zeigt. Der Auslöser war eine breite Marktbewegung, bei der auch Bitcoin und Solana kräftig zulegten. Bearische Trader verloren dabei innerhalb von 24 Stunden Positionen im Wert von rund 281 Millionen Dollar.

Der eigentliche Grund für die neue Aufmerksamkeit liegt jedoch in einer Gründung vom 1. Juli. An diesem Tag startete Ethereum Institutional als unabhängige gemeinnützige Organisation. Sie soll zur zentralen Anlaufstelle für Banken und Vermögensverwalter werden, die den Weg ins Netzwerk suchen. Mitgetragen wird das Projekt von Joe Lubin sowie von BitMine und SharpLink. Die Gruppe pflegt bereits über 500 Beziehungen zu Firmen, die zusammen rund 250 Billionen Dollar verwalten. Damit rückt die Frage in den Mittelpunkt, ob dieses Kapital tatsächlich in ETH fließt.

Charttechnisch hält der Ethereum Kurs eine Unterstützung nahe 1.500 Dollar, während Widerstände bei 1.750 und 1.865 Dollar warten. Standard Chartered nennt für das Jahresende ein Ziel von 4.000 Dollar, während Changelly für Juli einen Schnitt nahe 2.079 Dollar erwartet. Ein Schlusskurs über 1.750 Dollar wäre das erste Zeichen, dass das schwerste Quartal der ETH Geschichte vorbei ist. Diese Erholung zieht Kapital an, doch ein Teil davon sucht einen früheren Einstieg mit mehr Spielraum nach oben. Denn wer die nächste große Bewegung sucht, schaut zunehmend auf junge Projekte, die vor der öffentlichen Stimmung einsteigen.

Pepeto im Vergleich zum Ethereum Kurs im aktuellen Zyklus

Was institutionelles Geld jetzt zu Ethereum zieht, ist dieselbe Kraft, die frühe Einstiege am Anfang eines Projekts wertvoll macht. Der Ethereum Kurs mag drehen, doch ein kleineres Projekt fängt genau das Kapital ein, das sich bewegt, bevor die breite Stimmung nachzieht. Dieses Projekt heißt Pepeto und zieht seit Monaten Aufmerksamkeit auf sich, weil es fertige Produkte statt bloßer Versprechen zeigt.

Die fertige Börse wickelt Trades ohne Kosten ab und erlaubt Überweisungen zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana. PepetoSwap nimmt bei keinem Tausch eine Gebühr, während Uniswap und PancakeSwap bei jedem Trade 0,3 Prozent verlangen. So behält ein Anleger vom ersten Geschäft an mehr von jeder Position. Die Bridge bewegt Token über ein System, das die Einheiten erst bei Ankunft erzeugt, und spart so die Gasgebühren, die kleine Einstiege über drei Netzwerke hinweg auffressen.

Hinter den Produkten steht der Entwickler der ursprünglichen Pepe Münze, der Pepeto heute gemeinsam mit einem früheren Binance Fachmann führt. Diese Mischung aus Meme-Coin-Geschichte und Börsenwissen trägt kein anderer Vorverkauf. Der Vorverkauf gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Code geprüft und bestätigt hat, bevor die erste Zahlung einging. Die näher rückende Binance Notierung setzt dem Einstieg zugleich eine feste Frist, die mit jedem Tag kürzer wird.

Über 10 Millionen Dollar sind bereits eingesammelt worden, und das mitten in einer Phase extremer Angst, in der der Fear Index nur 18 anzeigte. Der Einstiegspreis liegt bei 0,0000001871 Dollar je Token, und die Zahl neuer Käufer nimmt weiter zu. Das zeigt, dass erfahrene Adressen längst dabei sind. Wer den Ethereum Kurs verfolgt und wissen will, wo die nächste Bewegung beginnt, findet bei Pepeto fertige Produkte und ein geprüftes Team. Dazu kommt der laufende Countdown zur Notierung, der das Projekt 2026 von vielen anderen abhebt.

Das Fazit zum Ethereum Kurs und zu Pepeto

Der Ethereum Kurs zeigt nach beiden Seiten betrachtet Erholungsziele oberhalb von 2.000 Dollar. Pepeto bringt dagegen eine völlig andere Rechnung mit, die bei einem Bruchteil eines Cents beginnt und auf ein Listing zuläuft. Die ursprüngliche Pepe Münze erreichte mit 420 Billionen Token und ganz ohne Produkte einen Milliardenwert. Pepeto teilt dieselbe Menge und denselben Ursprung und ergänzt eine vollständige Börse, die das Original nie versucht hat. Wer jetzt am Vorverkauf teilnimmt, sichert sich einen Einstieg, den das Listing später kaum noch bietet, während ein Verpassen zu den teuersten Entscheidungen des Zyklus zählen kann. Der laufende Vorverkauf zeigt ein Tempo beim Kapitalzufluss, das kaum noch Raum zum Zögern lässt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Wie lautet die Ethereum Kurs Prognose für 2026?

Analysten sehen ETH bis Ende 2026 in einer Spanne zwischen rund 2.079 und 2.379 Dollar, während Standard Chartered bei einer Rückkehr institutioneller Zuflüsse sogar 4.000 Dollar für möglich hält. Kurzfristig entscheidet ein Schlusskurs über 1.750 Dollar darüber, ob die Erholung Bestand hat.

Warum zieht Pepeto neben Ethereum so viel Aufmerksamkeit auf sich?

Pepeto hat über 10 Millionen Dollar von Anlegern eingesammelt, die auf Vorverkaufschancen statt auf reine Erholungsgewinne setzen. Diese Zahlen lassen sich auf der offiziellen Pepeto-Website nachvollziehen.