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Die wichtigste Ethereum News dieser Woche kam am 3. Juli 2026, als BlackRocks neuer Staking-ETF ETHB an seinem ersten Handelstag 100 Millionen Dollar an Mittelzufluessen anzog. ETH sprang um 6,4 Prozent auf rund 1.719 Dollar und lieferte die staerkste Tagesperformance unter den grossen Kryptowaehrungen. Eine Short-Squeeze im Umfang von 281 Millionen Dollar vernichtete baerische Positionen innerhalb von 24 Stunden. Schwache US-Arbeitsmarktdaten mit nur 57.000 neuen Stellen statt der erwarteten 115.000 senkten die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhoehung der Fed. ETH bleibt allerdings rund 65 Prozent unter seinem Allzeithoch von 4.953 Dollar aus dem August 2025. Die Erholung brach eine Serie von drei negativen Quartalen, was es in der Geschichte von Ethereum noch nie gegeben hatte. Am 1. Juli startete die gemeinnuetzige Organisation Ethereum Institutional als neue Anlaufstelle fuer Banken und Vermoegensverwalter. Dieser Artikel erklaert, was diese Ethereum News fuer den Kurs bedeutet und welcher Einstieg eine andere Renditerechnung bietet.

Ethereum News im Detail, ETHB-Start und Short-Squeeze treiben den Kurs

BlackRock brachte den iShares Staked Ethereum Trust ETF unter dem Kuerzel ETHB an die Nasdaq, und der Fonds zog am ersten Tag 100 Millionen Dollar an, wie BlockchainReporter berichtete. Anders als aeltere Ethereum-ETFs gibt ETHB die Rendite von rund 3 Prozent an Investoren weiter und ist damit BlackRocks erstes ertragsgenerierendes Krypto-Produkt. Institutionelles Geld, das monatelang aus Kryptofonds abfloss, kehrte mit einer neunstelligen Eroeffnung zurueck. Diese Ethereum News trifft auf einen Markt, dessen verkaufbares Angebot auf Rekordtiefs liegt. Bitcoin-ETFs verzeichneten fuenf Tage in Folge Zufluesse, angetrieben von BlackRocks IBIT, und bestaetigen damit die institutionelle Rueckkehr auf breiterer Basis.

Laut CoinDesk verloren baerische Haendler 281 Millionen Dollar durch Liquidationen, fast doppelt so viel wie die Long-Seite. Schwache US-Arbeitsmarktdaten mit 57.000 statt 115.000 Stellen drueckten die Erwartungen an eine Zinserhoehung, und ETH kletterte zum dritten Tag in Folge. BitMine akkumulierte in 30 Tagen 283.139 ETH, und Unternehmenskassen uebernahmen 3,8 Prozent aller Ether seit Juni. Die Erholung brach die laengste Serie negativer Quartale in Ethereums Geschichte. Die aktuelle Ethereum News spiegelt eine Stimmung wider, in der der Fear-and-Greed-Index bei 21 in extremer Angst verharrt.

Tom Lee von Fundstrat erwartet 7.000 bis 9.000 Dollar fuer ETH, und Arthur Hayes setzt ein Ziel von 10.000 Dollar. Selbst das waere ein Faktor von 5,7 vom heutigen Niveau, was fuer eine Grosskapitalisierung stark ist, aber keine fruehe Einstiegsdynamik bietet. Die Ethereum News dieser Woche zeigt, dass Kapital zurueckkehrt, doch die Renditerechnung trennt grosse Coins klar von Vorverkaeufen. Fuer Anleger stellt sich die Frage, ob der Einstiegspunkt die gewuenschte Rendite noch erlaubt. Die Ethereum News zeigt, dass institutionelle Rueckkehr allein den Kurs nicht dorthin bringt, wo fruehe Einstiege starten.

Pepeto als Antwort auf die Frage, die Ethereum nicht mehr beantworten kann

Die ETH-Rallye bestaetigt, dass sich der Markt dreht, aber jeder Dollar, der bei 1.719 Dollar einsteigt, braucht einen Anstieg auf 17.190 Dollar fuer einen Faktor von 10. Kein Analyst erwartet das fuer 2026, und genau hier wird die Ethereum News zur Frage des richtigen Einstiegs, weil Pepeto einen voellig anderen Rechenweg. Die vollstaendige Pepeto-Boerse laeuft bereits, und SolidProof hat jeden Vertrag geprueft und bestaetigt, damit das einfliessende Kapital auf verifiziertem Grund landet.

Die Bruecke verschiebt Token zwischen Blockchains ohne Kosten, damit Mittel zusammenbleiben, statt auf einem einzigen Netzwerk gefangen zu sein. PepetoSwap wickelt jeden Handel ab, ohne Gebuehren zu erheben, so dass Gewinne vollstaendig erhalten bleiben, statt bei jedem Handel geschmaelert zu werden. Ueber 10 Millionen Dollar, die waehrend einer Phase extremer Angst eingegangen sind, zeigen ein Muster, das an fruehe Phasen grosser Projekte erinnert.

Analysten halten beim aktuellen Einstieg von 0,0000001871 Dollar ein deutliches Vervielfachungspotenzial fuer moeglich, sobald die Boersennotierung den Preis dem offenen Markt ueberlaesst. Wer heute einsteigt, sieht in Pepeto den Ersatz fuer ein Fenster, das sich bei Ethereum vor Jahren dauerhaft geschlossen hat. Die Geschichte der Kryptomaerkte zeigt, dass die groessten Renditen an diejenigen gingen, die eingestiegen sind, als andere noch gezweifelt haben.

Millionen, die waehrend der Angstphase eingeflossen sind, deuten auf die gleiche Ueberzeugung hin, die fruehe Halter grosser Coins auszeichnete. Die letzte Phase zu einem festen Preis endet, sobald die Boersennotierung beginnt, und danach gehoert der Einstieg der Vergangenheit an. Die Ethereum News bestaetigt die Erholung, doch die Renditerechnung trennt den Vorverkauf klar von einem Einstieg bei einem Coin, dessen Spitze 65 Prozent entfernt liegt. Wer den Unterschied zwischen einer langsamen Erholung und einem einzigen Notierungsereignis versteht, sieht, warum fruehe Einstiege eine andere Dynamik besitzen.

Fazit

ETH zeigt weiterhin starke Fundamentaldaten mit wachsender institutioneller Akzeptanz und der Art von Erholung, die der Markt brauchte. Diese Fakten machen ETH zu einem soliden Langzeitwert, doch der Unterschied zwischen einem Faktor von 5 und einem Vielfachen, das finanzielle Verhaeltnisse aendern kann, bleibt gewaltig. Der Pepeto-Vorverkauf ersetzt das Fenster, das sich bei ETH dauerhaft geschlossen hat. Mit der funktionierenden Boerse, jedem Vertrag geprueft und ueber 10 Millionen Dollar an Kapital naehert sich der Vorverkauf seiner Binance-Notierung. Die Ethereum News bestaetigt die Trendwende, doch die Entscheidung war nie, wer den Kurs besser versteht. Die Entscheidung war immer, wer handelt, solange der Einstieg noch offen ist.

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Haeufig gestellte Fragen

Warum ist Ethereum am 3. Juli 2026 um mehr als 6 Prozent gestiegen?

BlackRocks ETHB zog 100 Millionen Dollar an Mittelzufluessen an, waehrend eine Short-Squeeze von 281 Millionen Dollar baerische Haendler liquidierte. Schwache US-Arbeitsmarktdaten senkten die Erwartungen an eine Zinserhoehung, und die Kombination trieb den ETH-Kurs auf 1.719 Dollar.

Warum waehlen Anleger den Pepeto-Vorverkauf statt auf die ETH-Erholung zu warten?

Die offizielle Pepeto-Website zeigt einen Vorverkaufseinstieg, bei dem Analysten deutliches Vervielfachungspotenzial sehen, sobald die Binance-Notierung den Handel eroeffnet. Dieser Vorsprung geht weit ueber das hinaus, was der Ethereum-Kurs ab 1.719 Dollar liefern kann.