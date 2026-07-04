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Bittensor hat seine Zahl der Subnetze in einem einzigen Upgrade von 128 auf 256 Slots verdoppelt und damit seine Kapazität schlagartig vergrößert. Die Bittensor Prognose für 2026 beginnt, dieses Wachstum in den Kurszielen der Analysten widerzuspiegeln. TAO notiert bei rund 212 Dollar und liegt damit etwa 72 Prozent unter seinem Rekord von 757 Dollar. Gleichzeitig zog das Netzwerk allein im ersten Quartal 43 Millionen Dollar an Umsatz an, was echte Nachfrage hinter die Erholungsthese stellt. Doch reicht ein starkes Fundament wirklich aus, wenn die Marktkapitalisierung jede mögliche Rendite von vornherein deckelt? Zwei neue Auslöser stützen die Bittensor Prognose, nämlich bewiesene Umsätze und ein möglicher regulierter ETF. Dieser Artikel ordnet die frischen Kursdaten ein und zeigt, welche Kursziele die Analysten jetzt nennen. Wir schauen auf die Subnetz-Erweiterung, die anstehende Grayscale-Prüfung und die entscheidenden charttechnischen Widerstände. Am Ende steht die Frage, wo die eigentliche Rendite trotz starker Fundamentaldaten wirklich entsteht.

Bittensor Prognose gewinnt an Gewicht nach Subnetz-Ausbau und Grayscale-Prüfung

Das von CoinMarketCap gemeldete Robin-Upgrade öffnete 128 neue Subnetz-Slots, auf denen KI-Entwickler um TAO-Belohnungen konkurrieren. Damit wird Bittensor nach Kapazität zum größten dezentralen Netzwerk für maschinelles Lernen überhaupt. Der Umsatz erreichte im ersten Quartal 2026 rund 43 Millionen Dollar aus bezahlten KI-Diensten über diese neuen Subnetze. Getrennt davon reichte Grayscale einen Antrag für einen TAO-Trust ein, der nun bei der SEC geprüft wird. Eine Entscheidung der zuständigen Behörde wird im Zeitfenster um August 2026 erwartet. Die Bittensor Prognose besitzt damit zwei frische Auslöser, die vor drei Monaten noch gar nicht existierten.

TAO notiert bei rund 212 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von etwa 2,2 Milliarden Dollar. Der Kurs sitzt damit rund 72 Prozent unter seinem Rekordhoch von 757 Dollar aus dem Jahr 2024. Changelly prognostiziert für 2026 eine Spanne von 388 bis 472 Dollar, was rund 85 bis 125 Prozent über dem aktuellen Niveau liegt. Die Grayscale-Prüfung im August könnte institutionelles Kapital bringen, das TAO wieder über die Marke von 300 Dollar schiebt. Eine volle Rückkehr auf 757 Dollar verlangt jedoch eine Kaufwelle, die dezentrale KI-Token in einem einzigen Zyklus noch nie angezogen haben.

TAO trägt damit echte Fundamentaldaten aus 43 Millionen Dollar Quartalsumsatz statt reiner Spekulation. Doch eine Kapitalisierung von 2,2 Milliarden Dollar bedeutet, dass jeder Dollar um Renditen kämpft, die mit jeder Stufe der Bewertung weiter schrumpfen. Genau hier liegt die harte Grenze, die jede große Erholung mit steigender Bewertung mit sich trägt. Prozentgewinne sind möglich, doch ein echtes Vielfaches wird mit dieser Größe unwahrscheinlich. Wer nach dem Einstieg sucht, an dem die eigentliche Rendite erst entsteht, blickt deshalb auf einen viel früheren Punkt.

Pepeto und der Weg, auf dem Vorverkaufsrenditen große Erholungen schlagen

Die Diskussion um die Bittensor Prognose offenbart eine harte Decke, die jede Erholung eines großen Coins trägt. Genau diese Decke schickt Kapital auf die Suche nach dem früheren Einstieg. Pepeto sammelt echtes Interesse von überzeugten Käufern, und der Grund reicht über den reinen Hype hinaus.

Die Sicherheit beruht darauf, dass SolidProof jeden Vertrag vor der Notierung vollständig geprüft und bestätigt hat, was jede Position im Vorfeld schützt. Der Vorverkauf ist weiter offen, und Pepeto kostet heute nur 0,0000001871 Dollar. Die näher rückende Binance-Notierung ersetzt diesen Preis in dem Moment durch einen Marktpreis, in dem der Handel beginnt. Wer jetzt kauft, steigt ein, während die Börse bereits läuft und die Einzahlungen weiter wachsen. Das platziert diese Wallets genau dort, wo Milliarden-Token sie niemals hinstellen können. Bereits über 10 Millionen Dollar sind als Vorverkaufs-Einzahlungen in das Projekt geflossen.

Analysten halten vom aktuellen Einstieg aus ein deutliches Vervielfachungspotenzial für möglich, sobald die Notierung den Handel öffnet. Jede neue Stufe füllt sich schneller, je näher der Binance-Termin Tag für Tag rückt. Der eingebaute Vertrags-Scanner prüft jeden Token vor einer Einzahlung und fängt die Schwächen ab, die ungeschützten Positionen das Kapital entziehen. Die Bridge verbindet die Ketten ohne Kosten, sodass Halter Mittel bewegen können, ohne die Gebühr zu zahlen, die auf anderen Netzwerken an der Rendite nagt.

Für alle, die die Bittensor Prognose lesen und den Punkt suchen, an dem die echte Rendite entsteht, bietet Pepeto eine Börsen-Infrastruktur, die TAO nie bauen musste. Dazu kommt das Vorverkaufsfenster, das ein etablierter Coin wie TAO nie hatte. Und schließlich ein Weg von Bruchteilen eines Cents bis zum Notierungspreis, der die Rechnung schwer zu ignorieren macht.

Fazit

Während KI-Token und Meme-Coins um Kapital konkurrieren, stehen TAO und Pepeto für zwei verschiedene Wege. TAO bietet Erholungspotenzial, getragen von echten Umsätzen und wachsender Infrastruktur. Doch die Bittensor Prognose misst ihre Gewinne selbst im besten Fall in Prozenten statt in Vielfachen. Die letzte Vorverkaufsstufe war früher als geplant ausverkauft, und weiter fließt Kapital in Pepeto. Wer jetzt einsteigt, steht auf der Seite, die den Notierungsertrag einsammelt, statt ihm von außen zuzusehen. Die Wallets, die früh eingestiegen sind, werden auf diesen Vorverkauf so zurückblicken, wie frühe ETH-Käufer auf das Jahr 2015 blicken.

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FAQ

Was ist die Bittensor Prognose für 2026?

Changelly setzt die Bittensor Prognose auf eine Spanne von 388 bis 472 Dollar bis zum Jahresende. Gestützt wird sie von 43 Millionen Dollar Quartalsumsatz und der Grayscale-ETF-Prüfung, deren Entscheidung um August 2026 erwartet wird. TAO notiert aktuell bei rund 212 Dollar, rund 72 Prozent unter seinem Rekordhoch. Ein Ausbruch über 300 Dollar würde den Weg nach oben öffnen.

Warum kaufen Wallets Pepeto während des Vorverkaufs?

Wallets kaufen, weil die von SolidProof geprüfte Börse auf der offiziellen Pepeto-Website einen Vorverkauf trägt, dessen Potenzial große Milliardenbewertungen nicht erzeugen können. Der eingebaute Vertrags-Scanner und die gebührenfreie Bridge schützen dabei jede Position vor dem Handelsstart.