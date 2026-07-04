Solana Kurs springt 10 Prozent nach Governance-Start und Analysten nehmen $120 ins Visier

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Der Solana Kurs legte in den vergangenen 24 Stunden rund 10 Prozent zu und durchbrach dabei die Marke von 80 Dollar, während Bitcoin knapp über 74.000 Dollar notiert. Die Solana Foundation aktivierte am 1. Juli erstmals ein formales Onchain-Governance-System, das Validatoren mit mindestens 100.000 gestakten SOL echtes Stimmrecht bei Netzwerkentscheidungen gibt. Gleichzeitig startete die Prediction-Market-Plattform World direkt innerhalb der Phantom-Wallet. Der 200-Tage-Durchschnitt bei 71,62 Dollar fungiert als wichtigste Trennlinie zwischen bullischer und bärischer Struktur. SOL notiert 73 Prozent unter dem Allzeithoch von 294,85 Dollar vom Januar 2025 und bleibt damit trotz der Rally weit entfernt von früheren Höchstständen. Changelly prognostiziert für Juli einen Durchschnittskurs von 86,55 Dollar mit einer Spanne zwischen 74,63 und 98,46 Dollar. Analyst Michaël van de Poppe nannte 77 Dollar als die Schlüsselmarke und sprach von einem möglichen Anstieg auf 125 Dollar. Dieser Artikel untersucht den aktuellen Solana Kurs, die Bedeutung der neuen Governance und einen Presale-Einstieg mit einer anderen Renditelogik. Die Frage ist nicht nur, wohin SOL geht, sondern welche Einstiege in diesem Marktumfeld die größte Entfaltung bieten.

Solana Kurs nach Governance-Upgrade und was die Daten zeigen

SOL notiert am 3. Juli bei rund 81 Dollar nach einem Anstieg von etwa 15 Prozent innerhalb einer Woche und gehört damit zu den wenigen Large-Cap-Token mit deutlichen Gewinnen in einem sonst schwachen Markt. Der Auslöser war eine Kombination aus zwei Entwicklungen am selben Tag. Die Solana Foundation startete das Governance-System SGP am 1. Juli, bei dem jeder Validator mit mindestens 100.000 gestakten SOL Vorschläge einreichen kann, die dann per stakegewichteter Abstimmung entschieden werden. Eine Zweidrittelmehrheit ist für die Annahme erforderlich. Delegatoren können die Stimme ihres Validators überstimmen, was die Foundation als Staker-Souveränität bezeichnet.

Am selben Tag ging die Prediction-Market-Plattform World innerhalb der Phantom-Wallet live und bietet Wetten auf Bitcoin-Kursbewegungen und WM-Ergebnisse an, wie CoinDesk berichtete. Solana erreichte gleichzeitig einen neuen Rekord bei tokenisierten Real-World-Assets mit einem TVL von 3,4 Milliarden Dollar. MoneyGram trat dem Netzwerk als Validator und Entwicklungspartner bei, was die institutionelle Verankerung der Blockchain verstärkt. Die kumulierten Zuflüsse in Spot-Solana-ETFs übertrafen laut Coinbase die Marke von 1,14 Milliarden Dollar. Forward Industries hält mittlerweile über 6,9 Millionen SOL als Treasury-Strategie.

Das Alpenglow-Upgrade auf dem Testnet soll die Transaktionsbestätigung von 12 Sekunden auf etwa 150 Millisekunden senken und befindet sich laut Mitgründer Anatoly Yakovenko auf Kurs für Q3 2026. Trotz dieser Fortschritte bleibt SOL mehr als 73 Prozent unter seinem Allzeithoch, und selbst die optimistischste Prognose von 120 Dollar bedeutet einen Anstieg von rund 48 Prozent vom aktuellen Niveau. Für einen Token mit einer Marktkapitalisierung von 47 Milliarden Dollar sind das solide Zahlen, aber keine Vervielfachung. Der Solana Kurs liefert Prozente, und wer nach einem Einstieg sucht, dessen Potenzial nicht von einer bestehenden Milliardenbewertung gedeckelt wird, stellt eine grundlegend andere Frage.

Pepeto im Kontext der Solana-Kurs-Dynamik

Die Suche nach dem nächsten Widerstand beim Solana Kurs führt unweigerlich zur Frage, welche Einstiege echte Vervielfachung ermöglichen, nicht nur prozentuale Gewinne innerhalb einer bestehenden Milliardenbewertung. Genau hier beginnt ein anderes Kapitel, das von einer völlig anderen Startposition ausgeht.

Der Mitgründer, der den ursprünglichen Pepe-Coin ohne jedes Produkt zu einer Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar führte, steht jetzt hinter Pepeto und bringt diesmal eine funktionierende Handelsplattform mit. Über 10 Millionen Dollar flossen während eines Markteinbruchs in den Presale, was belegt, dass größere Wallets das mögliche Listing-Ergebnis kalkulierten, bevor die breite Masse aufmerksam wurde. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Netzwerken ohne Gebühren, sodass Kapital auf einer Blockchain nie festsitzt, während sich auf einer anderen eine Gelegenheit zeigt. Wer sich vor ungeprüften Verträgen sorgt, nutzt den integrierten Risikoscanner, der jeden Token überprüft, bevor Kapital bewegt wird, und diese Schutzfunktion trennt Pepeto von jedem anderen Einstieg in der aktuellen Debatte um den Solana Kurs.

SolidProof hat die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, sodass jeder Einstieg einen Audit-Schutz trägt, den die meisten Frühphasen-Projekte nie bieten. Der Presale steht bei 0,0000001871 Dollar und das gleiche Gesamtangebot von 420 Billionen Token, das den originalen Pepe-Coin trug, liegt unter einem Projekt mit tatsächlicher Infrastruktur. Ein ehemaliger Binance-Experte hat das Order-Matching-System entwickelt und dieser Hintergrund bedeutet, dass die Plattform Trades mit der Geschwindigkeit abwickelt, die eine führende Börse erfordert.

Der Solana Kurs zielt im besten Fall auf 120 Dollar von 81 Dollar aus, ein Gewinn von 48 Prozent, der Monate anhaltenden Kaufdrucks erfordert. Pepeto zum Presale-Preis zielt auf Gewinne aus einem einzigen Listing-Ereignis, und jeder Tag, an dem der Presale offen bleibt, ist ein Tag näher am endgültigen Schluss dieses Fensters. Analysten halten bei vergleichbaren Ausgangsbedingungen ein erhebliches Vervielfachungspotenzial für denkbar, und die Distanz zwischen dem SOL-Ziel und dem Presale-Einstieg erklärt, warum kalkulierende Wallets ihre Entscheidung bereits getroffen haben.

Fazit

Der Solana Kurs gewann diese Woche echte Dynamik, nachdem SOL die stärkste Rally seit zwei Monaten hinlegte, und das Governance-Upgrade beweist, dass das Netzwerk auch im Abschwung weiter aufbaut. Doch die Wallets, die nach dem besten Einstieg suchten, fanden etwas anderes, denn Pepeto vom selben Pepe-Mitgründer mit einer bevorstehenden Binance-Listung könnte die Antwort sein, auf die diese Suche hinauslief. Frühe Wallets handelten, bevor die breite Masse Grund hatte hinzuschauen, und über 10 Millionen Dollar Zufluss in einem Umfeld der Angst unterstreicht die Überzeugung hinter jeder Position. Die funktionierende Plattform gibt diesem Einstieg ein Potenzial, das über das hinausgeht, was viele Presales zuvor boten, und wer jetzt einsteigt, positioniert sich, bevor die Listung das Fenster endgültig schließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was sagt der Solana Kurs für Juli 2026 voraus?

Der Solana Kurs zielt auf 86 bis 120 Dollar basierend auf der 15-Prozent-Rally und dem neuen Governance-Start. SOL notiert bei rund 81 Dollar und der 200-Tage-Durchschnitt bei 71,62 Dollar fungiert als zentrale Unterstützung. Eine nachhaltige Bewegung über 82 Dollar könnte den Weg Richtung dreistellige Kurse öffnen.

Warum verzeichnet Pepeto Zuflüsse während des Abschwungs?

Pepeto sammelte über 10 Millionen Dollar mit einer funktionierenden Handelsplattform und einer bevorstehenden Binance-Listung. Der Presale-Preis bietet einen Einstieg, den der Solana Kurs von der offiziellen Pepeto-Website bei 81 Dollar nicht erreichen kann.