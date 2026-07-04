Mit dem KI-Bildgenerator lassen sich Inhalte erzeugen, die urheberrechtlich geschützte Figuren wie die Minions zeigen. Vor Gericht will das Startup jetzt wissen, ob und wie die Studios selbst KI nutzen. Im vergangenen Jahr haben Disney und Universal wegen Urheberrechtsverletzungen Klage gegen Midjourney eingereicht. Wenige Monate später hat auch Warner Bros. aus denselben Gründen geklagt. Wie Techcrunch berichtet, holt das KI-Unternehmen jetzt allerdings ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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