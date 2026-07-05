Krypto News heute, ADA springt 12 Prozent vom Sechsjahrestief und XRP zieht mit

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Die schwächsten US-Arbeitsmarktdaten seit Monaten haben am Markt eine Short-Auflösung ausgelöst und Wetten gegen Kryptowährungen bestraft. Cardano sprang am 3. Juli um mehr als zwölf Prozent und erholte sich damit von einem Sechsjahrestief. XRP kletterte auf rund 1,09 Dollar, während Bitcoin erstmals seit fast zwei Wochen über 62.500 Dollar stieg. Die Krypto News des Tages drehen sich um genau diese plötzliche Stimmungswende von Angst zu Erholung. Auslöser war ein Bericht, wonach die US-Wirtschaft im Juni nur 57.000 statt der erwarteten 115.000 Stellen schuf. Doch trägt eine einzelne Datenüberraschung weit genug, um die Monate der Verkäufe zu beenden? Dieser Beitrag ordnet die Krypto News ein und zeigt, wie XRP und Cardano auf die Short-Auflösung reagieren. Er erklärt auch, warum die Aussagen des Fed-Vorsitzenden die Erwartung weiterer Zinsschritte gedämpft haben. Und er richtet den Blick auf ein sehr frühes Projekt, das im gleichen Umfeld Kapital anzieht.

Krypto News heute, warum die Short-Auflösung XRP und ADA antreibt

Die Krypto News heute drehen sich um die stärkste Short-Auflösung seit Wochen, ausgelöst durch schwache Konjunkturdaten. Fed-Vorsitzender Kevin Warsh erklärte beim EZB-Forum, die Inflationsrisiken hätten abgenommen, was die Stimmung spürbar aufhellte. Schwache Lohndaten bestätigten eine schnellere Abkühlung als erwartet, sodass Wetten auf fallende Kurse unter Druck gerieten. Bärische Trader wurden auf dem falschen Fuß erwischt, als die Kurse nach oben drehten. Bei XRP entfielen rund 80 Prozent der Verluste auf Short-Positionen, nachdem der Kurs sprunghaft auf über 1,08 Dollar stieg, laut U.Today.

Damit rückte XRP näher an die nächste wichtige Marke, an der weitere Short-Wetten ins Wanken geraten könnten. Cardano legte am selben Tag mehr als zwölf Prozent zu und verließ ein Sechsjahrestief, laut BanklessTimes. Bei ADA standen rund 3,1 Millionen Dollar an Short-Liquidationen nur knapp 98.000 Dollar an Long-Liquidationen gegenüber. Der ADA-Kurs kletterte auf rund 0,18 Dollar und zählte damit zu den stärksten Werten des Tages. Auch die Netzwerkaktivität zog an, denn die Menge des auf Cardano ausgegebenen Stablecoins wuchs binnen einer Woche um mehr als 20 Prozent.

Bitcoin überschritt in diesem Umfeld die Marke von 62.500 Dollar und stützte die breite Erholung der Altcoins. Die Krypto News zeigen damit einen Markt, der nach Monaten der Verkäufe wieder Käufer findet. Kurzfristig hängt die Richtung an der Notenbanksitzung Ende Juli, die den Zinskurs bestätigen dürfte. Ob die Erholung trägt, entscheidet sich erst, wenn die Angst vor weiteren Zinsschritten vollständig weicht. Viele Anleger fragen sich deshalb, wo im Falle einer echten Wende die größten Chancen liegen. Der Blick richtet sich dabei zunehmend auf sehr frühe Projekte, die genau in dieser Angstphase Kapital einsammeln.

Pepeto in den Krypto News, ein sehr früher Einstieg

Die Krypto News lenken den Blick auf Altcoins, doch die eigentliche Frage betrifft den frühesten möglichen Einstieg. Während bekannte Coins bereits große Bewegungen hinter sich haben, entsteht Wert oft dort, wo ein Projekt noch ganz am Anfang steht. Gerade jetzt kaufen Wallets Pepeto, um sich früh zu positionieren, bevor die Notierung kommt. Pepeto hat sich schnell als der Vorverkauf herausgebildet, den erfahrenes Kapital weiter auflädt, während der Großteil des Marktes in Angst verharrt.

Der Entwickler des ursprünglichen Pepe-Coins baute Pepeto mit einem bereits laufenden Handelszentrum auf, nicht mit einem bloßen Fahrplan. Im Pepeto-Vorverkauf sind bereits über 10 Millionen Dollar gesichert, und diese Summe wächst weiter, während der Angst-und-Gier-Index bei 22 verharrt. Kapital, das in einen Vorverkauf mitten in großer Angst fließt, folgt demselben Muster, das schon vor jeder größeren Notierung zu beobachten war. Die Cross-Chain-Brücke wickelt Transfers zwischen Netzwerken ohne Kosten ab.

PepetoSwap verarbeitet Trades ohne Gebühren, sodass jeder Dollar in der Position bleibt. Geprüft wurde das Projekt von SolidProof, das den vollständigen Satz an Verträgen untersucht und den gesamten Code bestätigt hat, bevor der Vorverkauf öffnete. Ein ehemaliger Binance-Experte bringt direkte Verbindungen für die Notierung mit. Die Gesamtmenge liegt bei 420 Billionen Token, also derselben Struktur, die den ursprünglichen Pepe-Coin zu einer sehr hohen Bewertung führte.

Gemessen an einem Bruchteil dessen, was der originale Pepe-Coin ohne fertige Produkte erreichte, sehen Marktbeobachter von 0,0000001871 Dollar aus ein Vielfaches für möglich. Pepeto betreibt bereits eine Börse, eine Brücke und einen Vertragsscanner, der Risiken markiert, bevor Kapital sie berührt. Die Wallets, die jetzt einsteigen, bauen die Positionen auf, die die Notierung später in Erträge verwandeln soll. Frühe Pepe-Halter, die aus wenigen Tausend Dollar viel machten, wünschten später, sie hätten in dieser Phase mehr gekauft.

Fazit

Die Krypto News zeigen einen Markt, der nach monatelangen Verkäufen wieder Käufer findet, angeführt von XRP und Cardano. Wer Pepeto in dieser Angst kauft, positioniert sich wie frühe XRP- und ADA-Halter vor deren Anstiegen, die sich später einen größeren Einstieg wünschten. Über 10 Millionen Dollar flossen in einen Vorverkauf vom selben Kopf hinter dem ursprünglichen Pepe-Coin, mit aktiver Börse und nahender Notierung an Binance. Genau diese Kombination soll die frühen Wallets in Erträge überführen, sobald der Handel beginnt. Das Umfeld extremer Angst hat in der Vergangenheit oft den Boden für spätere Anstiege gelegt. Der Vorverkauf bleibt vorerst offen, und wer sich jetzt positioniert, tut dies vor dem Börsenstart, ehe Abwarten teuer werden kann.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was sagen die Krypto News heute über die Marktrichtung?

Die Krypto News heute deuten auf eine nachlassende bärische Kraft hin, nachdem eine große Short-Auflösung und schwache US-Jobdaten die Stimmung gedreht haben. Die Notenbanksitzung Ende Juli dürfte bestätigen, ob sich die Erholung fortsetzt.

Warum zieht Pepeto in dieser Marktphase Kapital an?

Rund um Pepeto zeigen die Krypto News, dass über 10 Millionen Dollar in den Vorverkauf geflossen sind, getragen von einer funktionierenden Börse, einer Prüfung durch SolidProof und einer bevorstehenden Notierung. Weitere Angaben finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website.