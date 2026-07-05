Ethereum Prognose im Juli: Short Squeeze treibt ETH über 1.700 Dollar

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Die Ethereum Prognose rückt in den Fokus, nachdem ETH den stärksten Wochensprung seit Mai hingelegt hat. Der Token kletterte innerhalb von drei Tagen von 1.547 auf über 1.700 Dollar und gewann rund 10 Prozent an Wert zurück. Ein Short Squeeze vernichtete 281 Millionen Dollar an gehebelten Bärenpositionen in nur 24 Stunden. Gleichzeitig zogen Anleger über 166.000 ETH in einem einzigen Tag von Binance ab, der höchste Stand seit mehr als drei Jahren. Trotz der Erholung liegt der Token 65 Prozent unter seinem Allzeithoch bei 4.946 Dollar, und die Frage bleibt, wie weit die Erholung tragen kann.

Ethereum Prognose nach dem Short Squeeze: Was die Daten für Juli zeigen

Bärische Trader verloren am Donnerstag 281 Millionen Dollar durch erzwungene Liquidationen, fast doppelt so viel wie die Long-Seite, nachdem schwache US-Arbeitsmarktdaten mit nur 57.000 neuen Stellen die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen senkten. ETH stieg zum dritten Tag in Folge und legte auf Wochenbasis fast 10 Prozent zu, wie CoinDesk berichtet. Die Erholung brach eine Serie von drei roten Quartalen in Folge, ein Ereignis, das in der Geschichte von ETH noch nie vorgekommen war. Der Bounce signalisiert, dass frisches Kapital in Risikoanlagen zurückkehrt, nachdem Wochen extremer Angst den Markt dominiert hatten.

Die Ethereum Prognose wird durch die ungewöhnliche Aktivität auf Binance beleuchtet. Mehr als 166.000 Abhebungen liefen innerhalb von 24 Stunden über die Plattform, der höchste Stand seit 36 Monaten laut Daten von CryptoQuant. Analysten sehen drei mögliche Gründe für den massiven Abzug, darunter echte Akkumulation nahe der 1.500-Dollar-Marke, Migration in DeFi-Protokolle und eine Panikreaktion auf die MiCA-Anforderungen vom 1. Juli. Der RSI auf dem Tageschart überschritt die Mittelzone und deutet auf nachlassenden Verkaufsdruck hin.

ETH notiert aktuell bei rund 1.700 Dollar laut CoinMarketCap und bräuchte einen Anstieg von 65 Prozent, um das Allzeithoch zu erreichen. Tom Lee von Fundstrat prognostizierte 7.000 bis 9.000 Dollar, Arthur Hayes nannte 10.000 Dollar als Ziel. Selbst 10.000 Dollar entsprechen einem Faktor von knapp 5,7 vom heutigen Niveau. CoinGlass-Daten bestätigen solides Open Interest rund um die 1.700-Dollar-Marke mit gesundem Volumen. Unternehmenskassen kaufen laut Berichten seit Juni rund 3,8 Prozent aller im Umlauf befindlichen ETH, ein Zeichen wachsenden institutionellen Interesses.

Wer nach Renditen sucht, die ein finanzielles Ergebnis grundlegend verändern, findet in der aktuellen Kurslage Stabilität, jedoch nicht den Multiplikator, den ein früherer Einstieg bieten kann.

Pepeto im Vergleich zur Ethereum Prognose: Was der Presale bietet

Die Erholung von ETH bestätigt, dass sich der Markt dreht, doch jeder Dollar, der bei 1.700 Dollar einsteigt, bräuchte einen Anstieg auf 17.000 Dollar für einen Faktor von 10. Kein Analyst sieht dieses Niveau für 2026 voraus. Pepeto nähert sich einem eigenen Wendepunkt, denn der Presale tritt in seine letzten Phasen vor dem geplanten Binance-Listing ein.

PepetoSwap macht den Handel gebührenfrei, damit die erzielte Rendite vollständig beim Anleger verbleibt, anstatt bei jeder Transaktion durch Kosten reduziert zu werden. Die Bridge verbindet verschiedene Blockchains ohne Transferkosten, sodass ein Portfolio auf mehreren Netzwerken zusammengehalten werden kann, statt durch Gebühren in isolierten Positionen zu enden. Ein integrierter Risk Scorer prüft jeden Token-Vertrag vor dem Kauf und sortiert unsichere Projekte aus, bevor ein Verlust eintreten kann.

SolidProof hat sämtliche Verträge einer vollständigen Codeprüfung unterzogen und die Sicherheit der gesamten Infrastruktur bestätigt, bevor die erste Einzahlung in den Presale möglich war. Bridge, Handel und Risikobewertung arbeiten bereits als funktionierendes System zusammen, nicht als Versprechen auf einer Roadmap, sondern als laufender Betrieb. Mehr als 10 Millionen Dollar wurden in den Presale eingezahlt, während der Fear-and-Greed-Index auf extremer Angst stand. Diese Summe in einer Phase zu sammeln, in der die meisten Anleger verkaufen, spricht für die Überzeugung der Käufer und erinnert an die frühesten Phasen heute etablierter Projekte.

Der Gründer des ersten Pepe-Tokens steht hinter dem Projekt, und die feste Gesamtmenge von 420 Billionen Token verhindert jede nachträgliche Verwässerung. Das bevorstehende Binance-Listing wird den Übergang vom festen Presale-Preis zum öffentlichen Marktpreis markieren, und dieser Moment gibt denjenigen, die vorher eingestiegen sind, den Vorteil gegenüber allen, die erst danach handeln. Wer die Ethereum Prognose verfolgt und einen Zugang mit offenem Potenzial sucht, findet die Informationen auf der offiziellen Pepeto-Website.

Fazit

Die Ethereum Prognose zeigt starke Fundamentaldaten und die Erholungsenergie, die der Markt nach einem schwierigen Quartal brauchte. ETH bleibt ein solides Investment auf lange Sicht, doch der Unterschied zwischen Faktor 5 und Faktor 100 trennt Wachstum von einem neuen finanziellen Ausgangspunkt. Pepeto steht an einem anderen Punkt, weil dieses Zeitfenster den Zugang ersetzt, der sich bei ETH vor Jahren geschlossen hat. Wer die Ethereum Prognose versteht, weiß, dass es nie darum ging, den Kurs besser zu lesen, sondern den Einstieg zu nutzen, solange er offen bleibt.

Besuchen Sie die offizielle Pepeto-Website und sichern Sie Ihre Position vor dem Listing

Häufig gestellte Fragen

Welche Faktoren treiben die Ethereum Prognose im Juli 2026?

Ein Short Squeeze liquidierte 281 Millionen Dollar an Bärenpositionen, und schwache US-Arbeitsmarktdaten senkten die Zinserwartungen. ETH stieg von 1.547 auf über 1.700 Dollar, während 166.000 Abhebungen auf Binance in 24 Stunden ein Dreijahreshoch markierten.

Warum betrachten Anleger den Pepeto-Presale neben der Ethereum Prognose?

Der Presale bietet einen Einstieg, der einen anderen Multiplikator ermöglicht als ETH bei 1.700 Dollar. SolidProof hat den Code verifiziert, und mehr als 10 Millionen Dollar flossen bei extremer Marktangst in das Projekt. Details stehen auf pepetocoin.com.