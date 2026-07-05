Solana Prognose Juli 2026: RWA-Rekord bei $3,4 Mrd. treibt SOL auf $85

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SOL schoss in nur sieben Tagen von $68 auf $85, während der Real-World-Asset-Wert auf Solana einen historischen Rekord bei $3,4 Milliarden erreichte. Die On-Chain-Daten hinter der Solana Prognose zeigen die stärksten Netzwerkwerte des gesamten Jahres 2026. Aktive Adressen nähern sich der Marke von sieben Millionen, und die Transaktionen pro Sekunde testen neue Jahreshöchststände über 1.100. Trotzdem liegt der Kurs immer noch 72 Prozent unter seinem Allzeithoch von knapp $295. Die Kluft zwischen steigender Nutzung und dem aktuellen Preis macht die Solana Prognose zu einer der spannendsten Fragen im Juli.

Solana Prognose wird konkret: RWA-Rekord und Governance-Start im Juli 2026

SOL handelt aktuell bei rund $85 nach einem Anstieg von 19 Prozent in einer Woche laut CoinGecko. Das Allzeithoch liegt bei $294,85 aus dem Januar 2025, der Token notiert damit weiterhin 72 Prozent unter diesem Höchststand. Am 2. Juli meldete DeFiLlama einen Rekord beim Real-World-Asset-Wert auf Solana mit $3,4 Milliarden, ein Datenpunkt, der die Solana Prognose untermauert. Zeitgleich überschritt die On-Chain-Stablecoin-Versorgung erstmals die Schwelle von $16 Milliarden. Die aktiven Adressen auf dem Netzwerk nähern sich laut Glassnode-Daten der Marke von sieben Millionen, und die Transaktionen pro Sekunde testen mit über 1.100 neue Jahreshöchststände.

Am selben Tag startete Solana ein formelles On-Chain-Governance-System, bei dem Validatoren über die künftige Richtung des Netzwerks abstimmen können, wie CoinDesk berichtet. Solana-ETFs von Bitwise und Fidelity sammelten Anfang 2026 gemeinsam über eine Milliarde Dollar an verwaltetem Vermögen. Changelly prognostiziert für Juli einen Durchschnittskurs von $86,55 mit einer möglichen Spitze bei $98, was die Solana Prognose kurzfristig stützt. CoinDCX setzt den Preiskorridor für 2026 bei $70 bis $105, wobei der 200-Tage-Durchschnitt bei $71,62 als kritische Unterstützung für die Solana Prognose gilt. Analyst van de Poppe markiert $77 als das Schlüsselniveau für die weitere Entwicklung. Ein klarer Durchbruch über dieses Niveau könnte laut seiner Analyse den Weg Richtung $125 bis $130 öffnen.

Die Marktkapitalisierung von Solana liegt bei rund $47 Milliarden, und selbst das optimistischste Kursziel von $130 bedeutet einen Gewinn von etwa 53 Prozent. Das ist solide für einen großen Token, aber keine Bewegung, die ein Portfolio grundlegend verändert. Die Solana Prognose zeigt Erholung auf einem starken Fundament, doch die größten Renditen dieses Zyklus kommen nicht von Coins mit Milliardenbewertung. Sie entstehen dort, wo Kapital in ein Projekt fließt, bevor der breite Markt Zugang erhält. Wer die Solana Prognose verfolgt, sollte auch sehen, wohin entschlossene Anleger vor einem bevorstehenden Listing positionieren.

Pepeto im Fokus: Warum der Presale neben der Solana Prognose Aufmerksamkeit verdient

Während die Solana Prognose auf eine Erholung mit begrenztem Potenzial hindeutet, zeigt sich in einem anderen Teil des Marktes eine andere Dynamik. Presales sammeln Kapital in einer Phase, die an die Frühphasen erinnert, in denen SOL selbst einmal stand. Ein Projekt hat dabei besonders viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Pepeto ist derzeit der am genauesten beobachtete Presale im Meme-Coin-Markt, und die Gründe dafür sind messbar. Mit dem sich nähernden Binance-Listing wächst die Überzeugung rund um diesen Token mit jeder Woche. Bei einem Presale-Preis von $0,000000188 bietet Pepeto einen Einstieg, bevor der breite Markt Zugang erhält. PepetoSwap ermöglicht den Handel ohne Gebühren, sodass Gewinne vollständig bei den Anlegern bleiben.

Der Aufstieg vom Presale zum Listing wurde vom originalen Pepe-Coin vorgezeichnet, den derselbe Mitgründer mit einem Supply von 420 Billionen Tokens und ohne Produkte auf eine Bewertung von $11 Milliarden führte. Analysten sehen Potenzial für Renditen zwischen 100x und 300x von diesem Einstiegspunkt, weil Pepeto im Gegensatz zum ersten Pepe eine vollständige Plattform mitbringt. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Tokens zwischen Netzwerken ohne Kosten, sodass Kapital nie durch Gebühren verloren geht. Mehr als $10,38 Millionen flossen in den Presale, während der Gesamtmarkt von Angst geprägt war. Das ist keine Spekulation, sondern eine Entscheidung von Anlegern, die ihre Analyse abgeschlossen haben.

SolidProof hat den gesamten Code einer vollständigen Sicherheitsprüfung unterzogen und jeden einzelnen Vertrag verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, sodass kein verstecktes Risiko in den Verträgen liegt. Für Anleger, die die Solana Prognose studieren und nach einem Einstieg suchen, der über eine Erholung hinausgeht, führt Pepeto diese Antwort an. Die Plattform arbeitet bereits heute, das Audit ist abgeschlossen, und der Countdown zum Listing befindet sich in der letzten Phase. Wer erst wartet bis der Handel beginnt, kauft zu einem Preis, den die frühesten Anleger bereits günstiger gesichert haben.

Fazit

Der aktuelle Markt zeigt eine seltene Konstellation, in der starke Signale und niedrige Einstiegspreise gleichzeitig existieren. Von Solanas RWA-Rekord bei $3,4 Milliarden bis zum sich nähernden Binance-Listing für Pepeto deuten die Daten in eine klare Richtung. Wer sich nur auf die Solana Prognose konzentriert, riskiert den Einstieg zu verpassen, der die kommenden Renditen prägen kann. Der originale Pepe-Coin verwandelte kleine Einsätze in Vermögen ohne ein einziges Produkt, und mehr Werkzeuge hinter demselben Entwickler bedeuten logisch mehr Potenzial. Das Presale-Fenster bleibt geöffnet, doch es wird mit jedem Tag enger. Die Entscheidung, die Anleger heute von späteren Zuschauern trennt, fällt auf der offiziellen Pepeto-Website.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Solana Prognose für Juli 2026?

SOL handelt bei rund $85 mit Analystenzielen zwischen $86 und $130, abhängig davon, ob der Token die Widerstandszone bei $77 durchbricht. Die Solana Prognose stützt sich auf den 200-Tage-Durchschnitt bei $71,62 als Unterstützung, und Changelly prognostiziert einen Julischnitt von $86,55.

Warum gewinnt Pepeto neben der Solana Prognose an Aufmerksamkeit?

Pepeto hat mehr als $10,38 Millionen im Presale eingesammelt und bietet eine funktionierende Plattform mit PepetoSwap und einem sich nähernden Binance-Listing. Presale-Renditen können das übertreffen, was die Solana Prognose bei einer Marktkapitalisierung von $47 Milliarden noch liefern kann. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.